Mia Khalifa muestra interés por Kenia Os: ex actriz de cine para adultos le manda mensaje a la cantante mexicana (RS)

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Mía Khalifa comentó una publicación de Kenia Os del pasado lunes 7 de septiembre de 2026, luego de que la cantante mexicana difundió en Instagram imágenes de una campaña publicitaria.

La ex actriz de cine para adultos escribió “Rostro letal”, una expresión en inglés usada en redes para elogiar la belleza facial de una persona, lo que llamó la atención de las y los seguidores de la intérprete conocidos como Keninis.

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La cantante de “Boys”, “Ruleta Rusa” y “Una y Otra Vez” compartió una serie de fotografías ligadas a un nuevo proyecto de publicidad. Las imágenes reunieron reacciones de sus seguidores, pero un mensaje destacó entre los comentarios por el nombre de quien lo publicó.

Khalifa escribió “Lethal face card” en la publicación de Kenia Os. La frase puede traducirse como “rostro letal” y se utiliza para señalar que alguien tiene facciones que resultan llamativas o que luce bien en cualquier fotografía.

Kenia Os comparte fotografías que ‘prenden’ las redes

La publicación de Kenia Os se centró en una campaña publicitaria que la cantante promociona desde su cuenta de Instagram. La artista no detalló en el material referido si las fotografías corresponden al lanzamiento de una marca, una colaboración o una nueva etapa de alguno de sus proyectos personales.

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No es la primera vez que la cantante pop y la creadora de contenido digital interactúan (RS)

Los Keninis detectaron el comentario de Khalifa entre las respuestas de la publicación. El mensaje recibió atención debido a la presencia digital de la personalidad libanesa-estadounidense y a su historial como figura pública en redes sociales.

El término “face card” se volvió frecuente en plataformas como TikTok, Instagram y X. La expresión compara el rostro de una persona con una tarjeta que “nunca es rechazada”, una manera de decir que mantiene una apariencia atractiva desde distintos ángulos o en cualquier circunstancia.

Al añadir la palabra “lethal”, que en español significa “letal”, el elogio adquiere un tono de exageración. La frase plantea que la apariencia de alguien puede dejar sin palabras a quien la observa. En el caso de la publicación de Kenia Os, el comentario se interpretó como un halago hacia la cantante.

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La interacción ocurre en una publicación relacionada con la imagen pública de la mexicana. Kenia Os ha combinado su carrera musical con campañas de moda, belleza y publicidad, espacios donde suele compartir sesiones fotográficas y colaboraciones con marcas.

“Lethal face card” se usa como elogio a la apariencia facial

La frase escrita por Khalifa no contiene una invitación, una propuesta de colaboración ni una declaración adicional sobre Kenia Os. Se trata de un comentario breve dirigido a las fotografías que la intérprete compartió este lunes.

“Face card” es una expresión de jerga digital en inglés que alude al atractivo facial. Su uso se extendió entre comunidades de redes sociales que emplean frases breves para reaccionar a imágenes de celebridades, modelos, creadores de contenido o usuarios.

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La variante “face card never declines” se refiere a una persona que luce bien en todo momento. La comparación con una tarjeta que no es rechazada coloca el énfasis en la idea de que el rostro mantiene su atractivo sin depender de filtros, poses o condiciones de luz.

“Lethal face card” lleva esa fórmula a un nivel mayor. La palabra “letal” no se utiliza de forma literal. Funciona como una hipérbole para describir una apariencia que provoca sorpresa o admiración entre quienes ven una fotografía.

El comentario de Khalifa se suma a las reacciones que suelen generar las publicaciones de Kenia Os. La cantante mantiene una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus estrenos musicales, presentaciones, colaboraciones y contenidos difundidos en sus perfiles personales.

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La publicación de Mia Khalifa se viralizó de inmediato, sorprendiendo a muchos que desconocían su gusto por los dulces mexicanos. (Foto: @miakhalida, Instagram)

Mia Khalifa dejó la industria para adultos tras unos meses en 2014

Mia Khalifa, cuyo nombre es Sarah Joe Chamoun, nació en Líbano y llegó a Estados Unidos con su familia en 2001, de acuerdo con el perfil “You Don’t Know Mia Khalifa”, publicado por Playboy.

Khalifa relató a Playboy que creció en una familia católica y conservadora. También contó que enfrentó bullying y discriminación durante sus primeros años en Estados Unidos, mientras encontraba en el deporte una actividad central durante su adolescencia y juventud.

Su paso por la industria para adultos comenzó en 2014, cuando aceptó un trabajo como modelo. Según su relato a Playboy, el proceso derivó en grabaciones pornográficas luego de que el estudio donde trabajó se presentó bajo una apariencia formal.

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La etapa de Khalifa en esa industria duró unos meses. Una de las escenas que grabó, en la que portaba un hiyab islámico, la colocó entre las búsquedas más recurrentes de sitios pornográficos y provocó una exposición que ella no esperaba.

La ex actriz relató que recibió amenazas de grupos extremistas, entre ellos ISIS. Sus cuentas también habrían sido atacadas y su imagen habría sido utilizada en materiales de propaganda, según el perfil publicado por Playboy.

Khalifa sostuvo ante ese medio que recibió 12,000 dólares por el trabajo que realizó durante su estancia en la industria. También señaló que no obtuvo regalías por los videos que continuaron circulando y generando ganancias para empresas del sector.

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Sarah Joe Chamoun desarrolla proyectos en redes, moda y transmisiones

La exposición de 2014 provocó el rechazo de parte de su familia y amenazas de muerte, de acuerdo con lo narrado por Khalifa a Playboy. La personalidad pública ha descrito aquella decisión como un error y ha cuestionado las condiciones bajo las cuales ingresó a la industria.

Tras su retiro, Sarah Joe Chamoun desarrolló una presencia en redes sociales, proyectos de moda y contenidos de suscripción. También ha participado en transmisiones y conversaciones vinculadas con deportes, uno de los intereses que ha mostrado ante su comunidad digital.

Su pasado en el cine para adultos permanece ligado a su imagen pública. Khalifa ha utilizado sus plataformas para hablar sobre las condiciones de esa industria y sobre el estigma que enfrenta por las grabaciones realizadas en 2014.

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El comentario dirigido a Kenia Os muestra una de las interacciones cotidianas que Khalifa mantiene en Instagram. Hasta el momento, la cantante mexicana no ha difundido una respuesta pública al mensaje de “Rostro letal” que apareció en su publicación de campaña.