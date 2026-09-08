Embajador de EEUU pide “asociación fuerte” con México el mismo día que Trump lo borra del mapa

El reporte de Reuters indica que la red de refugios en la frontera se contrae a 18 espacios y que muchos quedan casi vacíos mientras caen los intentos de cruce hacia Estados Unidos

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó ayer a fortalecer la relación económica bilateral en el marco del Día del Trabajo estadounidense, mientras el presidente Donald Trump compartía en sus redes un mapa que cubre el territorio mexicano con los colores de la bandera de Estados Unidos.

Lo que dijo el embajador Johnson

@USAmbMex

A través de su cuenta en X, Johnson escribió que en el Día del Trabajo “honramos a los trabajadores estadounidenses que construyen, producen, crean e impulsan a nuestra Nación hacia adelante”.

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El diplomático señaló que el presidente Trump ha puesto a los trabajadores estadounidenses “en el centro de su agenda económica” y extendió el mensaje hacia México:

La asociación bilateral “puede crear más oportunidades para los trabajadores de ambos lados de la frontera”.

Cuando ambos países “ compiten juntos, producen juntos y construyen juntos ”, se fortalecen las economías y se generan mejores empleos.

Concluyó que eso es lo que “debe ofrecer una sólida asociación económica” entre ambas naciones.

El mapa que generó contraste

La publicación en Truth Social muestra a Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, con franjas rojas y blancas y un campo azul, sin mensaje adicional ni contexto

El mensaje de Johnson se dio horas después de que Trump difundiera una imagen en la que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con el diseño de la bandera estadounidense. En el mapa, además, el Golfo de México y el golfo de California están rotulados como “Gulf of America”.

La publicación se suma a otros señalamientos recientes del mandatario estadounidense hacia México y la región, entre ellos la sugerencia de renombrar Nuevo México como “Nueva América” y de referirse al Lago Ontario como “Lake America”.

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Antecedente: la tensión de días previos

El mensaje de “asociación fuerte” también contrasta con declaraciones de Trump del viernes 4 de septiembre, cuando afirmó que México no tenía nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates” y aseguró que su país pierde 195 mil millones de dólares al año en la relación comercial con México.

La respuesta de Sheinbaum

@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ese mismo lunes a través de su cuenta en X, sin mencionar directamente a Trump. Enmarcó su mensaje en las celebraciones por el mes de la Independencia de México: “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”. La publicación superó el millón de visualizaciones en pocas horas y acumuló más de 40 mil “me gusta”. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido al mensaje de la mandataria.

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No es la primera vez: el patrón de tensiones

La frase de Sheinbaum no es nueva: forma parte de una fórmula que la mandataria ha repetido desde el inicio del segundo mandato de Trump. En mayo de 2026, ante una solicitud de extradición del Departamento de Justicia estadounidense, ya había declarado: “No somos protectorado ni colonia de Estados Unidos... nos entendemos como iguales”. Apenas el sábado, en un acto en Monterrey, había resumido su postura con otra frase característica de su gobierno: “Cooperación siempre, subordinación nunca”. En su Segundo Informe de Gobierno, presentado la semana pasada, la propia presidenta reconoció que la relación con Washington ha enfrentado “dificultades”, aunque insistió en que su gobierno siempre buscará el entendimiento. El mapa, además, no es un hecho aislado: se suma a una serie de publicaciones con tintes expansionistas que Trump ha mantenido a lo largo de 2026.