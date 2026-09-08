La vuelta al cole del príncipe George con su primer día en el Eton College: estrena uniforme tras llegar bajo la lluvia junto a sus padres

El príncipe George llega al Eton College junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo (REUTERS)

Guardar

El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, ha vivido este martes su primer día como alumno de Eton College, el internado masculino situado en Berkshire donde permanecerá los próximos cinco años. El heredero de 13 años llegó bajo una lluvia intensa acompañado por sus padres, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, para incorporarse junto a otros 250 alumnos que también debutaban en el colegio.

La familia ha cruzado el histórico patio conocido como School Yard tras atravesar el arco de la Torre Lupton, la puerta de acceso del siglo XVI. El joven vestía camisa, corbata, blazer oscura, pantalón chino y zapatos de ante marrón, mientras que el príncipe Guillermo llevaba un traje oscuro y Kate Middleton optó por un vestido verde con tacones y un paraguas para resguardarse del agua.

PUBLICIDAD

A la altura de la estatua de bronce de Enrique VI, fundador del colegio en 1440, la familia se detuvo para saludar a Simon Henderson, director académico del centro, y a Nicholas Coleridge, rector de la institución. El heredero fue el primero en estrechar la mano de Henderson, seguido de su hijo. “George, bienvenido, buena suerte, disfrútalo”, dijo el director, según han reproducido los medios británicos presentes en el acto.

El príncipe George llega al Eton College junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo (REUTERS)

El príncipe George en el Eton College

Pese a los nervios evidentes en ambas partes, hubo sonrisas durante todo el intercambio. Kate Middleton observó a su hijo mayor con atención antes de que Henderson invitara a la familia a resguardarse. Ya en el interior, la princesa colocó una mano sobre la espalda de George en un gesto de acompañamiento. Tras la bienvenida, la familia recorrió el pasaje del cuarto curso en el edificio original del colegio, que alberga lo que se considera el aula más antigua del mundo en funcionamiento.

PUBLICIDAD

El príncipe George llega al Eton College junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo (REUTERS)

Como es costumbre entre las familias de los nuevos alumnos, Guillermo y Kate ayudaron a su hijo a instalarse en su habitación antes de que el resto de los cursos regresara al campus al día siguiente. Horas después del recibimiento, el Palacio de Kensington difundió la fotografía que se esperaba: George ya vestido con el uniforme oficial del colegio, conocido como “School Dress”. Se compone de levita negra, chaleco negro y pantalón de raya diplomática, combinados con un cuello blanco rígido que distingue de inmediato a los alumnos de la institución.

El príncipe George con el uniforme del Eton College (Kensington Palace)

La jerarquía interna se refleja en el tipo de cuello: los de mayor rango llevan los llamados “stick-ups”, con pajarita, mientras el resto usa el tradicional “Eton collar”. El uniforme actual quedó formalmente regulado en 1964, tras siglos de variaciones que incluyeron chalecos amarillos, sombreros de copa y chaquetas cortas para los alumnos más jóvenes.

PUBLICIDAD

Así es el Eton College

El Palacio de Kensington había anunciado en junio que George cursaría su educación secundaria en Eton, cuya matrícula supera actualmente las 74.000 libras anuales tras la incorporación del IVA a las tarifas de los colegios privados del Reino Unido, medida aplicada por el Gobierno británico desde el curso pasado. George ingresa al noveno curso, centrado en materias troncales como inglés, matemáticas, ciencias, historia, geografía y lenguas clásicas, junto con asignaturas de ampliación en creatividad y competencias tecnológicas.

El príncipe George llega al Eton College junto a Kate Middleton y el príncipe Guillermo (REUTERS)

A partir del décimo curso los alumnos se preparan para los GCSE, el primer examen nacional, y en el Sixth Form eligen entre tres y cuatro A-Levels que definen su especialización. La vida cotidiana en el internado combina un programa co-curricular obligatorio, que incluye deporte diario, música, artes escénicas, sociedades académicas y el Combined Cadet Force. Cada alumno pertenece a una “casa”, una especie de hermandad donde recibe tutorías y realiza un estudio supervisado. En esta ocasión el Palacio de Kensington ha optado por no revelar el nombre de la casa asignada a George.

PUBLICIDAD

El pequeño heredero y su madre visitaron una base de la RAF por el Día de las Fuerzas Armadas en Reino Unido (Casa Real británica)

La llegada del príncipe George reproduce una escena que se remonta a 31 años atrás, cuando Guillermo llegó a Eton el 6 de septiembre de 1995 acompañado por sus padres, el entonces príncipe Carlos y Diana de Gales, junto con su hermano Harry. A diferencia de aquel momento, cubierto por un amplio contingente de prensa internacional, la cobertura de este martes se limitó al Royal Rota, el grupo restringido de medios autorizados a cubrir en exclusiva las actividades de la familia real.

Eton College fue siempre la opción preferida para la educación secundaria del hijo mayor de los príncipes de Gales, aunque llegaron a evaluar también Marlborough College, el internado mixto de Wiltshire donde estudió Kate Middleton. La cercanía del campus a Forest Lodge, la residencia familiar en Windsor, terminó de inclinar la decisión, junto con la preferencia expresa del propio George y la experiencia del colegio en el manejo de alumnos con presencia pública.

PUBLICIDAD