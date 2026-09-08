Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
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La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

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Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este lunes 7 de septiembre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 1276

Quinta balota: 8

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

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En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

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