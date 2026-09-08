Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella inicia con aprobación digital de 72,4%, pero la economía y educación generan dudas

La seguridad fue el asunto que más impulsó la percepción favorable durante las primeras semanas de la nueva administración, al igual que la respuesta al terremoto y las medidas anticorrupción, según IAElectoral

Abelardo de la Espriella enfrenta sus primeros meses de gobierno con una percepción digital favorable en términos generales, aunque con diferencias entre sectores -crédito Fernando Vergara/ Foto AP
Abelardo de la Espriella enfrenta sus primeros meses de gobierno con una percepción digital favorable en términos generales, aunque con diferencias entre sectores -crédito Fernando Vergara/ Foto AP
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La conversación en redes sociales alrededor del gobierno de Abelardo de la Espriella muestra un respaldo desigual según el tema. Mientras la seguridad y la atención de emergencias concentran buena parte de las reacciones favorables, la economía aparece como uno de los principales puntos de cautela durante el primer mes de la administración.

Ese comportamiento hace parte de una medición realizada por IAElectoral a partir de publicaciones digitales recopiladas entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre. El modelo estimó una aprobación digital de 72,4% para el presidente, acompañada de una desaprobación de 17,5% y una posición neutral de 10,1%. La consultora aclara que este ejercicio no corresponde a una “encuesta probabilística de opinión pública” tradicional. Se trata de un modelado temático de la conversación en internet que busca identificar cómo fueron recibidas las decisiones del Ejecutivo y sus primeras reformas.

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El equipo quedó integrado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la ley de cuotas de género - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
La seguridad nacional fue el componente con mayor peso dentro del análisis de conversación digital realizado durante el primer mes de la administración - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Entre los asuntos analizados, la seguridad nacional ocupa un lugar central. Este componente tuvo un peso de 32% dentro del modelo y alcanzó 82% de aprobación temática, convirtiéndose en uno de los factores que más contribuyeron al resultado favorable del periodo.

La atención de emergencias fue otro de los elementos con mayor incidencia. La respuesta oficial al sismo del 10 de agosto, orientada a la reconstrucción de infraestructura física, aportó 18,24 puntos al índice general. En conjunto, seguridad y gestión de emergencias representaron 61,4% de la contribución favorable ponderada del indicador mensual. El informe también identifica una valoración positiva para las medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción. El denominado “Libro de la Verdad” obtuvo 73% de aprobación y representó 15% del peso dentro del modelo.

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El comportamiento cambia cuando el análisis se concentra en economía y presupuesto. Esa dimensión registró 53% de aprobación, la cifra más baja entre las áreas mencionadas en el informe. El resultado refleja, de acuerdo con la medición, una recepción marcada por la polarización y la cautela frente al déficit fiscal.

La respuesta institucional ante el terremoto del 10 de agosto se ubicó entre los factores que más aportaron a la valoración positiva del Gobierno -crédito Presidencia de Colombia/EFE
La respuesta institucional ante el terremoto del 10 de agosto se ubicó entre los factores que más aportaron a la valoración positiva del Gobierno -crédito Presidencia de Colombia/EFE

La evaluación de los ministerios presenta diferencias todavía más amplias. Defensa se ubicó al frente con 82% de aprobación digital, en línea con el peso que tuvo la seguridad dentro del resultado general. TIC apareció como otra de las carteras mejor valoradas. El Ministerio alcanzó 79% de aprobación favorable y fue señalado como la principal novedad del comportamiento sectorial durante el periodo evaluado.

En el extremo contrario quedó Educación, con 47% de aprobación digital. Ese resultado coincidió con la renuncia formal de la anterior ministra titular, según la información incluida en el análisis.

La Vicepresidencia, por su parte, obtuvo una valoración favorable de 70,6% mediante el “Índice de Valoración de Gestión Digital”. El informe atribuye este resultado a la gestión institucional de José Manuel Restrepo en labores de seguimiento y coordinación del gabinete durante la crisis. El panorama presentado por IAElectoral deja así una lectura menos uniforme de los primeros treinta días del Gobierno. El respaldo digital es elevado en términos generales, pero cambia de manera importante cuando se revisan los asuntos específicos y el desempeño de cada cartera.

Educación y economía presentaron los niveles más bajos de aprobación entre las áreas evaluadas por IAElectoral -crédito Elizabeth Frantz/REUTERS
Educación y economía presentaron los niveles más bajos de aprobación entre las áreas evaluadas por IAElectoral -crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

La seguridad aparece como el principal soporte de esa conversación favorable, mientras que la atención a emergencias también aportó de forma relevante al resultado. La corrupción mantiene una valoración positiva, aunque con menor peso dentro del indicador. En contraste, las cifras de economía y presupuesto muestran un escenario de mayor reserva. Educación también queda rezagada frente a las demás áreas ministeriales evaluadas, mientras TIC se consolida entre las carteras con mejor percepción.

El estudio permite observar, en suma, cómo la conversación digital durante el primer mes de Abelardo de la Espriella combinó respaldo amplio con diferencias marcadas entre sectores. IAElectoral advierte que sus cifras corresponden al comportamiento de las publicaciones analizadas y no deben interpretarse como equivalentes a una medición probabilística tradicional de opinión pública.

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