Bombera de Oaxaca denuncia acoso sexual y laboral: intentaron obligarla a renunciar

Suri Saday Cruz Toledo, vestida con un chaleco reflectante, realiza una declaración. La bombera istmeña denuncia presunto acoso sexual y laboral contra Manuel Alberto Maza Sánchez, director de Protección Civil del Gobierno del Estado.

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Suri Saday Cruz Toledo, bombera del estado de Oaxaca, denunció públicamente una serie de hechos que, asegura, constituyen acoso laboral, hostigamiento y presunto acoso sexual dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos, situación que, según su testimonio, se mantiene desde hace aproximadamente tres años.

La elemento señaló directamente al exdirector Manuel Alberto Maza Sánchez, así como al actual director de Bomberos, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río, y a la licenciada Gabriela Osorio, a quienes responsabilizó de cualquier acto que pudiera emprenderse en su contra o afectar su permanencia laboral.

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Bombera afirma que no retirará su denuncia

La bombera Suri Saday Cruz Toledo denunció acoso sexual y laboral que ejerce sobre ella, el director de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Alberto Maza Sánchez (especial)

Cruz Toledo explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer en Oaxaca contra Manuel Alberto Maza (actual director de Protección Civil del Gobierno del estado) por presunto acoso laboral y sexual.

De acuerdo con su testimonio, el procedimiento no avanzó como esperaba y permanece pausado. La bombera sostuvo que posteriormente habría recibido presiones para retirar la denuncia y aceptar un acuerdo.

“Yo sé lo que dije, sé lo que pasé, sé lo que me hicieron y no me voy a echar para atrás”, afirmó.

La trabajadora aseguró que incluso intentaron convencerla de firmar una baja voluntaria, pero se negó. Según relató, recibió advertencias de que la situación podría empeorar si no aceptaba abandonar su puesto.

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A partir de entonces, dijo, comenzó una serie de acciones administrativas que interpretó como una estrategia para obligarla a dejar la corporación.

Denuncia cambios de adscripción y una jornada de 30 días

Denuncia acoso sexual laboral Oaxaca Suri Saday Cruz Toledo bombera (especial)

Uno de los principales señalamientos de la bombera está relacionado con las condiciones laborales que, asegura, enfrenta desde hace 22 meses.

Cruz Toledo afirmó que trabaja bajo un esquema de 30 días de servicio por siete días de descanso, una jornada que, según su declaración, implica permanecer disponible durante las 24 horas de los 30 días de servicio.

La elemento sostuvo que solicitó formalmente un cambio de guardia y horario, pero sus peticiones no habrían sido atendidas.

También denunció que le fue retirada su credencial de bombera, documento que, afirmó, no le han devuelto pese a que ha presentado oficios para solicitar su restitución.

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La enviaron a Tuxtepec y posteriormente a Juchitán

La bombera relató que, después de negarse a retirar su denuncia, fue enviada a Tuxtepec bajo el argumento de que permanecería ahí únicamente dos meses debido a la falta de personal.

Sin embargo, aseguró que terminó trabajando aproximadamente un año en esa región.

Posteriormente, dijo, fue suspendida durante 15 días sin goce de sueldo y después trasladada a Juchitán, donde está por cumplir un año de labores.

Ahora, señaló, recibió un nuevo oficio mediante el cual pretenden enviarla nuevamente a Oaxaca, manteniendo el esquema de 30 días de servicio por siete de descanso.

Para Cruz Toledo, estos movimientos constituyen una forma de hostigamiento laboral y buscan provocar su salida de la corporación.

“No me voy a dar de baja”

A pesar de las circunstancias que denuncia, la bombera aseguró que no tiene intención de abandonar su trabajo.

“Me gusta ser bombera y no me van a intimidar”, sostuvo, al señalar que ingresó a la corporación por vocación y que considera que su desempeño respalda su permanencia.

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Afirmó que durante sus cuatro años de servicio no ha recibido sanciones administrativas relacionadas con su desempeño y que continúa atendiendo emergencias y apoyando a la ciudadanía.

Finalmente, Cruz Toledo hizo responsables de cualquier acto en su contra a Manuel Alberto Maza Sánchez, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río y Gabriela Osorio, y reiteró que continuará defendiendo su puesto y la denuncia que presentó.