El príncipe Harry prepara una película sobre Diana de Gales tras su regreso a Reino Unido: un nuevo frente con su hermano Guillermo

El príncipe Harry saca la lengua para sorpresa de su madre, la princesa Diana, en el desfile Trooping the Colour (IMAGEN DE ARCHIVO)

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El regreso del príncipe Harry y su familia a Reino Unido ha pillado completamente desprevenida a la población británica. Y todo apunta a que el apego emocional ha sido la mayor motivación del duque de Sussex. Además, este domingo, Richard Kay, editor general del Daily Mail, ha revelado que el hijo de Carlos III estaría preparando una película para televisión sobre su madre, la princesa Diana, y ya habría comenzado a contactar con algunas de las personas que formaron parte de su círculo más cercano.

La información, adelantada durante el programa Palace Confidential, sitúa a Diana una vez más en el centro de la complicada relación entre sus dos hijos. Harry estaría dispuesto a dedicar buena parte de los próximos meses a recopilar testimonios y recuerdos de quienes conocieron a la princesa, coincidiendo además con una fecha especialmente significativa: el próximo año se cumplirán tres décadas de su muerte.

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El aniversario promete devolver a Diana al primer plano. Ya se preparan diferentes homenajes y actos para recordar a la princesa, fallecida en París en agosto de 1997 tras el accidente de tráfico que acabó con su vida. En este contexto, el supuesto proyecto de Harry podría añadir todavía más atención mediática al legado de la princesa de Gales.

En esta foto de archivo tomada el 19 de agosto de 1995 aparecen el príncipe Carlos, la princesa Diana y sus hijos Guillermo y Enrique. (Foto de Johnny EGGITT / AFP)

Richard Kay sostiene que Diana ha continuado siendo una figura determinante en la vida de Guillermo y Harry durante la última década. El periodista recuerda que ambos hermanos llegaron a trabajar juntos en proyectos vinculados al aniversario de los 20 años de la muerte de su madre, un momento que, según su análisis, fue uno de los últimos en los que ambos caminaron en la misma dirección.

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Ahora, sin embargo, la situación es radicalmente diferente. Guillermo y Harry llevan años distanciados y, según las informaciones publicadas por la prensa británica, apenas mantienen contacto. La última imagen de ambos juntos en un acto público se produjo durante la coronación de Carlos III, en mayo de 2023.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, duque de Cambridge, y el príncipe Enrique, duque de Sussex, observan una estatua que encargaron de su madre, Diana, princesa de Gales, en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, Londres, Gran Bretaña, el 1 de julio de 2021. (Dominic Lipinski/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

El legado de Diana vuelve a separar a los hermanos

El posible proyecto audiovisual podría reavivar una vieja controversia dentro de los Windsor: quién tiene derecho a hablar en nombre del legado de Diana y cómo lo hace cada uno de sus hijos. Y es que desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real, Harry ha recurrido en numerosas ocasiones a la figura de su madre para explicar determinadas decisiones de su vida. Sus entrevistas, su documental junto a Meghan Markle y sus memorias han contribuido a mantener viva la presencia de Diana en su relato personal.

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Kay considera que esta nueva producción podría reforzar todavía más esa conexión. El periodista ha cuestionado que Harry sea presentado como el principal heredero del legado de su madre, recordando que Guillermo también fue hijo de Diana y que la relación con ella forma parte igualmente de su historia.

La elección de los posibles protagonistas de la película será, por tanto, especialmente relevante. Harry ya habría comenzado a ponerse en contacto con antiguos amigos y personas que conocieron personalmente a Diana, en busca de recuerdos y testimonios que puedan formar parte del proyecto. No obstante, no todos están de acuerdo con él. “Sus amigos dicen: ¿por qué habrían de hacer algo diferente?“, ha indicado el editor de la sección de crónicas, Richard Eden, en Palace Confidential.

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Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

La iniciativa coincidiría además con el acercamiento del duque a la familia materna. Durante su última estancia en Reino Unido, Harry, Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, se alojaron en Althorp, la histórica residencia de los Spencer y lugar donde Diana está enterrada. Un gesto que cobra especial significado a la luz de sus supuestos planes para recuperar la historia de su madre.

Por otro lado, el supuesto documental o película sobre Diana también coincidiría con otra circunstancia llamativa: Charles Spencer, hermano de la princesa, prepara un nuevo libro sobre ella, cuya publicación está prevista para este mes. De esta forma, el próximo año podría convertirse en una auténtica temporada de recuerdos, testimonios y nuevas revelaciones sobre la vida de la princesa.

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