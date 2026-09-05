Roban en casa de la influencer Rocío Osorno con ella y su familia dentro: “Estoy en shock, me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”

Rocío Osorno publica un vídeo del robo de su casa. (Montaje Infobae)

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Rocío Osorno sufrió un robo dentro de su propia vivienda mientras ella y su familia estaban en el domicilio. La diseñadora y creadora de contenido sevillana se encontraba en la planta superior, donde grababa contenido para sus redes sociales, cuando detectó un ruido.

La influencer descubrió una ventana abierta que, según explicó, suele permanecer cerrada. Esa señal le hizo sospechar que había intrusos en la casa. Osorno gritó, salió del inmueble y avisó a quienes estaban con ella, mientras las personas que habían entrado todavía permanecían en el interior.

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El episodio ocurrió en la vivienda que la diseñadora tiene en el Aljarafe. Parte de lo sucedido quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el vestidor, cuyas imágenes muestran a dos personas que revisaban cajones y estanterías antes de abandonar el lugar.

El robo en casa de Rocío Osorno

Rocío Osorno relató lo ocurrido horas después a través de sus historias de Instagram. La creadora de contenido explicó que estaba arriba, concentrada en las grabaciones, cuando se fijó en una ventana que no debía estar abierta. La reacción fue inmediata. Según contó, entendió que esa circunstancia no era habitual y que podía haber alguien dentro del domicilio. A partir de ese momento, pidió ayuda y se alejó de la zona en la que se encontraba.

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Las cámaras de seguridad de Rocío Osorno pillan in fraganti a dos ladrones en su casa (@rocioosorno)

“Estoy en shock”, afirmó la diseñadora al compartir su testimonio con sus seguidores. Sus publicaciones reflejaron la conmoción posterior a un asalto que se produjo mientras la vivienda estaba habitada. Osorno también describió la secuencia que la llevó a abandonar la casa. “Estábamos todos en casa. Estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”, dijo.

El aviso al 112 con su expareja Coco Robatto

En la casa también se encontraba Coco, exmarido de Rocío Osorno. La diseñadora indicó que él había llegado aproximadamente una hora antes de que descubrieran la intrusión, un detalle que facilitó la reacción de ambos tras la alerta.

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Rocío Osorno y Coco Robatto durante el robo. (Europa Press)

“Menos mal que Coco acababa de llegar hacía una hora y hemos llamado corriendo al 112”, contó Osorno. Tras el aviso, acudieron patrullas de la Guardia Civil a la vivienda, aunque los intrusos ya habían escapado. La huida se produjo por la misma ventana que había llamado la atención de la creadora de contenido. Las imágenes de seguridad permiten observar una parte de esa secuencia y muestran la reacción de los asaltantes cuando advierten que su presencia ha sido descubierta.

La cámara estaba instalada en el vestidor y registró a dos personas con el rostro parcialmente oculto. Llevaban capuchas y linternas frontales mientras recorrían la estancia y revisaban distintos espacios. En el vídeo compartido por la diseñadora se aprecia que los intrusos abrieron cajones de joyería y registraron estanterías. Las grabaciones muestran que actuaron con rapidez dentro del vestidor, donde buscaron pertenencias que pudieran tener valor.

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Las secuencias también recogen la silueta de Osorno mientras corre por el pasillo para ponerse a salvo. Ese movimiento coincidió con la retirada de las dos personas que habían entrado al domicilio. La diseñadora decidió publicar algunos fragmentos de la grabación después del asalto. Con esas imágenes, mostró cómo los intrusos habían accedido a la vivienda y qué hicieron durante los minutos en que permanecieron en el interior.

Más allá de los objetos que pudieran haber sido sustraídos, el episodio estuvo marcado por la presencia de la propietaria y de su familia dentro de la casa. Osorno insistió en que todos estaban allí cuando advirtió la ventana abierta y comprendió que no estaban solos.

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La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, que no ofreció más detalles sobre el asalto con violencia.