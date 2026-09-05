España

Roban en casa de la influencer Rocío Osorno con ella y su familia dentro: “Estoy en shock, me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”

La sevillana ha compartido las imágenes de la cámara de seguridad, donde se escuchan los gritos y dos hombres vacían su vestidor

Rocío Osorno
Rocío Osorno publica un vídeo del robo de su casa. (Montaje Infobae)
Guardar

Rocío Osorno sufrió un robo dentro de su propia vivienda mientras ella y su familia estaban en el domicilio. La diseñadora y creadora de contenido sevillana se encontraba en la planta superior, donde grababa contenido para sus redes sociales, cuando detectó un ruido.

La influencer descubrió una ventana abierta que, según explicó, suele permanecer cerrada. Esa señal le hizo sospechar que había intrusos en la casa. Osorno gritó, salió del inmueble y avisó a quienes estaban con ella, mientras las personas que habían entrado todavía permanecían en el interior.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió en la vivienda que la diseñadora tiene en el Aljarafe. Parte de lo sucedido quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el vestidor, cuyas imágenes muestran a dos personas que revisaban cajones y estanterías antes de abandonar el lugar.

El robo en casa de Rocío Osorno

Rocío Osorno relató lo ocurrido horas después a través de sus historias de Instagram. La creadora de contenido explicó que estaba arriba, concentrada en las grabaciones, cuando se fijó en una ventana que no debía estar abierta. La reacción fue inmediata. Según contó, entendió que esa circunstancia no era habitual y que podía haber alguien dentro del domicilio. A partir de ese momento, pidió ayuda y se alejó de la zona en la que se encontraba.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad de Rocío Osorno pillan in fraganti a dos ladrones en su casa (@rocioosorno)

“Estoy en shock”, afirmó la diseñadora al compartir su testimonio con sus seguidores. Sus publicaciones reflejaron la conmoción posterior a un asalto que se produjo mientras la vivienda estaba habitada. Osorno también describió la secuencia que la llevó a abandonar la casa. “Estábamos todos en casa. Estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo”, dijo.

El aviso al 112 con su expareja Coco Robatto

En la casa también se encontraba Coco, exmarido de Rocío Osorno. La diseñadora indicó que él había llegado aproximadamente una hora antes de que descubrieran la intrusión, un detalle que facilitó la reacción de ambos tras la alerta.

LA INFLUENCER ROCÍO OSORNO SE DA EL "SÍ, QUIERO" CON JACOBO ROBATTO EN SEVILLA 30 junio 2019 Leandro Wassaul / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 29/6/2019
Rocío Osorno y Coco Robatto durante el robo. (Europa Press)

“Menos mal que Coco acababa de llegar hacía una hora y hemos llamado corriendo al 112”, contó Osorno. Tras el aviso, acudieron patrullas de la Guardia Civil a la vivienda, aunque los intrusos ya habían escapado. La huida se produjo por la misma ventana que había llamado la atención de la creadora de contenido. Las imágenes de seguridad permiten observar una parte de esa secuencia y muestran la reacción de los asaltantes cuando advierten que su presencia ha sido descubierta.

La cámara estaba instalada en el vestidor y registró a dos personas con el rostro parcialmente oculto. Llevaban capuchas y linternas frontales mientras recorrían la estancia y revisaban distintos espacios. En el vídeo compartido por la diseñadora se aprecia que los intrusos abrieron cajones de joyería y registraron estanterías. Las grabaciones muestran que actuaron con rapidez dentro del vestidor, donde buscaron pertenencias que pudieran tener valor.

Las secuencias también recogen la silueta de Osorno mientras corre por el pasillo para ponerse a salvo. Ese movimiento coincidió con la retirada de las dos personas que habían entrado al domicilio. La diseñadora decidió publicar algunos fragmentos de la grabación después del asalto. Con esas imágenes, mostró cómo los intrusos habían accedido a la vivienda y qué hicieron durante los minutos en que permanecieron en el interior.

Más allá de los objetos que pudieran haber sido sustraídos, el episodio estuvo marcado por la presencia de la propietaria y de su familia dentro de la casa. Osorno insistió en que todos estaban allí cuando advirtió la ventana abierta y comprendió que no estaban solos.

La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, que no ofreció más detalles sobre el asalto con violencia.

Temas Relacionados

Famosos EspañaRedes Sociales EspañaSucesosÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La leyenda del pádel cayó en cuartos ante Gemma Triay y Delfi Brea, quienes hoy pelean por la final junto a otras tres parejas en el torneo madrileño

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario

La respuesta se remonta al siglo XIX, y no tiene que ver con las posibles necesidades de los alumnos

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la crisis en la ciudad autónoma que se votará la próxima semana

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”