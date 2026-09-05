Colombia

Clara Luz Roldán confirma candidatura a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U

La exgobernadora del Valle apeló a su experiencia en cargos públicos y dijo que Cali necesita cuatro años para recuperarse

Clara Luz Roldán, actual gobernadora del Valle del Cauca, está en el ojo del huracán por su inasistencia para un debate citado por el representante Duvalier Sánchez, para que rindiera cuentas por el retraso del proyecto vial Puente de Juanchito - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
Guardar

La exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán confirmó que será candidata a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U, tras varios meses de rumores sobre su posible aspiración al primer cargo de la ciudad. La actual codirectora de esa colectividad oficializó su decisión este viernes 4 de septiembre y aseguró que cuenta con la experiencia administrativa para asumir los retos de la capital vallecaucana.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, Roldán apeló a su trayectoria pública, a su vocación de servicio social y a lo que calificó como una hoja de vida limpia. La exmandataria afirmó que llega a esta nueva etapa política con experiencia en gobierno y sin procesos de investigación.

PUBLICIDAD

La aspirante comparó el momento que vive Cali con el escenario que enfrentó cuando llegó a la Gobernación del Valle del Cauca. Recordó que, pocos días después de posesionarse como gobernadora, tuvo que afrontar la pandemia, una de las emergencias más complejas para las administraciones territoriales.

Roldán compara crisis de Cali con la pandemia

Al anunciar su candidatura, Roldán sostuvo que Cali enfrenta un momento social y de reconstrucción que exige capacidad de gestión. La exgobernadora dijo que, cuando asumió el departamento, también encontró una coyuntura difícil, pero destacó que en ese momento distintos sectores sociales se unieron para ayudar a quienes más lo necesitaban.

Entrega de los escenarios de los XVIII Juegos Bolivarianos. En la foto: Clara Luz Roldàn directora de Comedores.(Colprensa - Diego Pineda)
Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca

Roldán llegó a la Gobernación del Valle con una de las votaciones más altas para ese cargo, con más de 953.000 votos, y superó a contendores como la exministra del Trabajo Griselda Janeth Restrepo, Mónica Gaitán y Francisco Lourido.

PUBLICIDAD

La exmandataria se mostró optimista frente al futuro de Cali, aunque reconoció que las condiciones actuales son especialmente complejas por los efectos del terremoto. Según dijo, los gobernantes han tenido que enfrentar mayores dificultades por los estragos dejados por la emergencia.

En su declaración, también felicitó al presidente Abelardo de la Espriella y a su equipo de Gobierno, así como al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Su mensaje buscó ubicar la reconstrucción de Cali como uno de los ejes de la campaña. Para Roldán, la ciudad necesita una administración con experiencia, capacidad de ejecución y conocimiento del funcionamiento del Estado para avanzar en su recuperación.

Clara Luz Roldán, actual gobernadora de Valle del Cauca, no compareció en el Congreso para responder por las irregularidades en la construcción del Puente de Juanchito, que ya completa 8 años de retrasos - crédito @ClaraLuzRoldan/X
Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca - crédito @ClaraLuzRoldan/X

Trayectoria pública como carta de campaña

Clara Luz Roldán sostuvo que su principal respaldo para aspirar a la Alcaldía de Cali es la experiencia acumulada en cargos públicos. En ese sentido, recordó su paso por la Gobernación del Valle y afirmó que durante su administración ejecutó el 95 % del presupuesto del Plan de Desarrollo.

En la Gobernación ejecuté el 95 % del presupuesto del Plan de Desarrollo y aspiro a llegar para devolverle a Cali lo que requiere. La ciudad precisa de cuatro años para su recuperación”, afirmó Roldán al presentar su aspiración.

La exgobernadora también destacó su experiencia como ejecutora de obras. Según dijo, ha entregado más de 2.000 obras como funcionaria pública, incluyendo proyectos en Barranquilla para los Juegos Centroamericanos, en Santa Marta para los Bolivarianos y en Cali para los Juegos Mundiales.

Para llegar a gobernar una ciudad hay que demostrar que se es ejecutor y que se cuenta con experiencia. Yo sí tengo gestión y resultados para mostrar”, añadió.

Roldán González ha ocupado varios cargos en el sector público. Además de gobernadora del Valle del Cauca, fue directora del actual Ministerio del Deporte, cuando funcionaba como Coldeportes; gerente de Indervalle y gerente departamental de la Contraloría General de la República.

En Cali también ha tenido una amplia trayectoria administrativa. Fue secretaria del Deporte y la Recreación, secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, secretaria general, secretaria de Obras Públicas, subsecretaria de Vivienda, consejera de Paz y concejal.

Hasta ahora, Roldán es la única figura que ha oficializado su candidatura a la Alcaldía de Cali. Sin embargo, ya se ha hablado de posibles aspiraciones desde el Pacto Histórico, con nombres como los congresistas Alfredo Mondragón y Alejandro Ocampo.

Temas Relacionados

Clara Luz RoldánAlcaldía de CaliPartido de La Uelecciones 2027Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento este 5 de septiembre

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Cartagena de Indias: temperatura, lluvias y viento este 5 de septiembre

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 5 de septiembre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 5 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 5 de septiembre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 5 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Blessd respondió con palabras de ‘alto calibre’ a las críticas sobre su paternidad: “Ustedes me siguen a mí es por mi música”

Blessd respondió con palabras de ‘alto calibre’ a las críticas sobre su paternidad: “Ustedes me siguen a mí es por mi música”

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

Greeicy vivió incómodo episodio con su vestuario en pleno concierto: “Ese baile me desabrochó la ropa”

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

Deportes

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Fabián Vargas afirmó que su papel en Acolfutpro pudo costarle su lugar en la selección Colombia: “Un precio que tuvimos que pagar”

Junior de Barranquilla vs. Jaguares: hora y dónde ver el debut de Sebastián Viera en el Tiburón

Alberto Gamero recibiría ‘jugoso’ salario por volver con Millonarios: sería uno de los técnicos mejor pagados del fútbol colombiano

Juan Pablo Montoya dio a Colombia su primer triunfo en la Fórmula 1: así se recuerda su histórica victoria en el Gran Premio de Italia en 2001

La Dimayor presentó la nueva programación de la Liga BetPlay: así quedó el calendario y los partidos aplazados