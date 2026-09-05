Clara Luz Roldán confirma candidatura a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U

Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae

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La exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán confirmó que será candidata a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U, tras varios meses de rumores sobre su posible aspiración al primer cargo de la ciudad. La actual codirectora de esa colectividad oficializó su decisión este viernes 4 de septiembre y aseguró que cuenta con la experiencia administrativa para asumir los retos de la capital vallecaucana.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, Roldán apeló a su trayectoria pública, a su vocación de servicio social y a lo que calificó como una hoja de vida limpia. La exmandataria afirmó que llega a esta nueva etapa política con experiencia en gobierno y sin procesos de investigación.

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La aspirante comparó el momento que vive Cali con el escenario que enfrentó cuando llegó a la Gobernación del Valle del Cauca. Recordó que, pocos días después de posesionarse como gobernadora, tuvo que afrontar la pandemia, una de las emergencias más complejas para las administraciones territoriales.

Roldán compara crisis de Cali con la pandemia

Al anunciar su candidatura, Roldán sostuvo que Cali enfrenta un momento social y de reconstrucción que exige capacidad de gestión. La exgobernadora dijo que, cuando asumió el departamento, también encontró una coyuntura difícil, pero destacó que en ese momento distintos sectores sociales se unieron para ayudar a quienes más lo necesitaban.

Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca

Roldán llegó a la Gobernación del Valle con una de las votaciones más altas para ese cargo, con más de 953.000 votos, y superó a contendores como la exministra del Trabajo Griselda Janeth Restrepo, Mónica Gaitán y Francisco Lourido.

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La exmandataria se mostró optimista frente al futuro de Cali, aunque reconoció que las condiciones actuales son especialmente complejas por los efectos del terremoto. Según dijo, los gobernantes han tenido que enfrentar mayores dificultades por los estragos dejados por la emergencia.

En su declaración, también felicitó al presidente Abelardo de la Espriella y a su equipo de Gobierno, así como al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Su mensaje buscó ubicar la reconstrucción de Cali como uno de los ejes de la campaña. Para Roldán, la ciudad necesita una administración con experiencia, capacidad de ejecución y conocimiento del funcionamiento del Estado para avanzar en su recuperación.

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Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca - crédito @ClaraLuzRoldan/X

Trayectoria pública como carta de campaña

Clara Luz Roldán sostuvo que su principal respaldo para aspirar a la Alcaldía de Cali es la experiencia acumulada en cargos públicos. En ese sentido, recordó su paso por la Gobernación del Valle y afirmó que durante su administración ejecutó el 95 % del presupuesto del Plan de Desarrollo.

“En la Gobernación ejecuté el 95 % del presupuesto del Plan de Desarrollo y aspiro a llegar para devolverle a Cali lo que requiere. La ciudad precisa de cuatro años para su recuperación”, afirmó Roldán al presentar su aspiración.

La exgobernadora también destacó su experiencia como ejecutora de obras. Según dijo, ha entregado más de 2.000 obras como funcionaria pública, incluyendo proyectos en Barranquilla para los Juegos Centroamericanos, en Santa Marta para los Bolivarianos y en Cali para los Juegos Mundiales.

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“Para llegar a gobernar una ciudad hay que demostrar que se es ejecutor y que se cuenta con experiencia. Yo sí tengo gestión y resultados para mostrar”, añadió.

Roldán González ha ocupado varios cargos en el sector público. Además de gobernadora del Valle del Cauca, fue directora del actual Ministerio del Deporte, cuando funcionaba como Coldeportes; gerente de Indervalle y gerente departamental de la Contraloría General de la República.

En Cali también ha tenido una amplia trayectoria administrativa. Fue secretaria del Deporte y la Recreación, secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, secretaria general, secretaria de Obras Públicas, subsecretaria de Vivienda, consejera de Paz y concejal.

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Hasta ahora, Roldán es la única figura que ha oficializado su candidatura a la Alcaldía de Cali. Sin embargo, ya se ha hablado de posibles aspiraciones desde el Pacto Histórico, con nombres como los congresistas Alfredo Mondragón y Alejandro Ocampo.