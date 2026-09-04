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Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

La entidad financiera quiere renovar los vehículos del gobernador y otros directivos por cinco años, pero un error en los pliegos al fijar los airbags que se exigen ha retrasado unos meses el alquiler, que todavía no se ha adjudicado

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, saliendo de su coche oficial
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, saliendo de su coche oficial
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Un pequeño problema con los airbag está retrasando el nuevo contrato de ‘renting’ (alquiler a largo plazo) de los coches oficiales que utilizan los altos cargos del Banco de España. El supervisor bancario ha tenido un pequeño problema para renovar este servicio. El objetivo es que el gobernador José Luis Escrivá y otros directivos estuvieran ya disfrutando de los vehículos desde el 1 de junio, pero un fallo en los pliegos han tenido que posponer la licitación. El objetivo ahora es que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas hasta el 1 de octubre (los que ya la hubieran presentado, pueden revisarla y presentarla de nuevo).

El Banco de España tiene una flota de vehículos de 74 unidades. Por ejemplo, tiene 15 camiones, cuatro remolques y un furgón destinados al transporte de fondos. Luego hay 24 vehículos todoterreno como escolta de estos transportes. También tiene 12 turismos que usan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos al Banco de España. Y finalmente, hay 12 turismos y una motocicleta que usan los miembros de la alta administración de la entidad, es decir, gobernador, subgobernadora, directores generales y consejeros, para uso oficial. Estos vehículos también se usan para la atención de visitas oficiales y otros servicios protocolarios.

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Un portavoz del Banco de España asegura a ‘Infobae’ que esta licitación “es para renovar el ‘renting’ de nueve vehículos de la alta administración, ya que el contrato vigente expira”. Pero hubo un error al redactar los pliegos de condiciones técnicas. En un principio ponía que los coches tenían que tener airbag lateral, de rodillas y trasero. Pero realmente debería haber puesto “airbags frontales para conductor y acompañante, airbags laterales delanteros y laterales de cortina traseros”. Este simple fallo obligó a una rectificación de los pliegos y un retraso en los plazos de licitación.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España (REUTERS/Susana Vera)
José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España (REUTERS/Susana Vera)

El contrato de ‘renting’ tiene un valor de 980.100 euros por cinco años, IVA incluido. El coste del vehículo cada mes es de 1.500 euros. El Banco de España busca nueve vehículos “tipo turismo/sedán gran berlina del segmento E”. Este tipo de vehículos son automóviles ejecutivos y de representación que miden entre 4,85 y 5,05 metros de longitud, destacando por su gran espacio interior, alta tecnología y confort. Las marcas más comunes son BMW Serie 5, Audi A6, Mercedes-Benz Clase E y Lexus ES. Como mucho, los nuevos coches podrán tener una antigüedad máxima de tres meses y un máximo de 50 kilómetros recorridos.

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25.000 kilómetros anuales

El Banco de España exige todo tipo de complementos con cada vehículo: chaleco reflectante, señalización de emergencia, linternas LED “o cualquier otro equipamiento necesario para la actuación en caso de emergencia que indique la normativa en vigor”. La previsión es hacer un kilometraje anual de 25.000 kilómetros por cada vehículo, lo que supone un total máximo de 125.000 kilómetros por cada vehículo en los cinco años de vigencia del contrato. Si se pasa ese kilometraje, la entidad financiera abonará 0,06 euros por cada kilómetro adicional recorrido. Los coches tienen que tener tapicería cero y tener un color exterior azul o gris metalizado. Las lunas tienen que estar tintadas.

La empresa adjudicataria asumirá expresamente la gestión y todos los gastos derivados del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, incluyendo además las reparaciones por averías, siniestros y sustitución de piezas, como los neumáticos por desgaste. El contrato también incluye todo tipo de revisiones y reparaciones de carrocería, chapa y pintura. El seguro de los vehículos también corre a cargo del adjudicatario. El Banco de España, eso sí, se hará cargo de todas las multas y sanciones que resulten de infracciones cometidas por los conductores en plantilla de la entidad. La ITV corre a cargo de la empresa de ‘renting’.

El edificio permitirá conocer su acervo artístico, archivos, biblioteca histórica y obras de Goya, mezclando cultura, historia económica y tradiciones artesanales con su función financiera.

Llama la atención una de las cláusulas del contrato. El Banco de España se compromete en todo momento a mantener los vehículos en perfecto estado de conservación y a no utilizarlos en las siguientes circunstancias: para la realización de pruebas deportivas, carreras, concursos o pruebas en circuitos habilitados para ello o fuera de los mismos. También se compromete a no transportar un número mayor de viajeros permitidos ni llevar “objetos, materiales, sustancias o mercancías peligrosas y que contravengan las leyes, disposiciones u ordenanzas en vigor en cada momento”.

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