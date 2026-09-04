Hasta que las apuestas nos separen: destinar dinero al juego online no solo vacía la cuenta corriente, sino que también rompe matrimonios

Un hombre participa en apuestas deportivas online desde su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“En la salud, en la enfermedad... y en las apuestas”. El voto matrimonial clásico parece haber sumado una cláusula no escrita. Lo que empieza como un entretenimiento o la ilusión de sacar un dinero extra está derivando, en cada vez más parejas, en un problema silencioso de deudas, desconfianza y discusiones que acaban en los juzgados. Las apuestas y el juego online cuentan en España con casi dos millones de participantes activos (1.991.550 personas), según los últimos datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). De ellos, el 83,15% son hombres y el 16,85% mujeres.

Los datos oficiales confirman que la radiografía del juego online en España está cambiando a ritmo acelerado. Un análisis con perspectiva de género elaborado por la DGOJ revela un incremento del 23,5% en el número de jugadoras online, superando las 335.000 usuarias activas. Casi el 60% de estas mujeres tiene menos de 35 años.

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Un hombre hace apuestas online. (Adobe Stock)

Sin embargo, el informe oficial destapa una realidad aún más preocupante para la convivencia en pareja: las mujeres representan casi la mitad (el 46,1%) de las denuncias por suplantación de identidad en las plataformas de juego. El Ministerio de Consumo advierte de que este desfase refleja posibles “dinámicas de control financiero en entornos cercanos”, es decir, cónyuges o familiares que utilizan la identidad y las cuentas bancarias de la mujer para seguir apostando o eludir bloqueos a sus espaldas.

Mientras tanto, los hombres representan más del 83% de los apostadores activos en España (superando los 1,65 millones de personas) y registran las mayores pérdidas medias anuales en el juego online. Este patrón de gasto continuado y sobrecarga en las tarjetas de crédito es el que termina actuando sobre la economía doméstica, desencadenando la espiral de deudas, engaños y agotamiento emocional que aboca a los matrimonios al divorcio.

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Un desgaste progresivo que tarda hasta 5 años en romper la pareja

El estudio El impacto de las apuestas deportivas legalizadas en el divorcio, elaborado por economistas de las universidades de Oviedo y West Virginia, aporta la primera evidencia causal sobre este fenómeno a escala global. Tras analizar datos de los 50 estados norteamericanos y el Distrito de Columbia entre 2012 y 2023, la investigación demuestra que la legalización del juego deportivo incrementó de forma medible tanto el flujo anual de rupturas como la cifra total de personas divorciadas.

Asimismo, la investigación estima que la llegada del juego legal incrementa la cifra de divorcios en casi un 2% respecto a los niveles habituales. El estudio subraya que este impacto no estalla el primer día tras la aprobación de la ley, sino que se va acumulando de forma paulatina durante un periodo de 4 a 5 años. La explicación es económica y emocional: la sangría constante de dinero reduce los ahorros familiares hasta un 41%, destruye la solvencia en las tarjetas de crédito, dispara la morosidad y enciende la conflictividad en la casa, desembocando a medio plazo en la ruptura definitiva de la pareja.

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Esta evidencia sobre el colapso financiero encaja de lleno con la realidad que se vive en los hogares españoles. Para comprender cómo se deteriora la convivencia cotidiana tras estas pérdidas y engaños, investigadores de la Universidad de Huelva han analizado a fondo el papel del entorno doméstico, concluyendo que la institución familiar no es un mero testigo, sino una pieza central en el problema.

Un hombre apuesta dinero desde su móvil. (Canva)

El estudio Contexto familiar y adicción al juego. Factores que determinan su relación destaca que la actividad adictiva se utiliza frecuentemente como una “vía de escape” o anestésico emocional frente a tensiones previas o problemas de comunicación en la pareja. Sin embargo, la respuesta inicial del entorno —que en muchas ocasiones opta por negar la gravedad, ocultar la situación por vergüenza o saldar las deudas del apostador— termina actuando como un “factor mantenedor” que dilata la adicción en el tiempo y multiplica el daño en el hogar.

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La factura psicológica: de la negación al agotamiento de la pareja

Esta adicción genera un impacto devastador en la salud mental de los cónyuges. Desde el ámbito de la psicología clínica, el estudio Repercusiones familiares del juego patológico, desarrollado en la Universidad Pública de Navarra, describe cómo la pareja del jugador —mayoritariamente mujeres— atraviesa una espiral de sufrimiento estructurada en varias etapas. El proceso arranca con una fase inicial de negación y culpa, en la que se minimiza el problema e incluso se entregan ahorros propios para saldar deudas ajenas bajo la promesa ciega de que la situación cambiará.

Juegos de azar online. (Europa Press)

Con el tiempo, el descubrimiento continuo de mentiras deriva en un estado de estrés crónico e hipervigilancia, caracterizado por insomnio, ansiedad y sospechas obsesivas al no poder confiar en la estabilidad financiera de la casa. Finalmente, la quiebra absoluta de la confianza desemboca en un agotamiento emocional que hace inviable la vida en común, precipitando la ruptura definitiva de la pareja.

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¿Puede el juego ser causa de nulidad matrimonial?

El desgaste en la convivencia llega a ser tan profundo que la adicción ha saltado de lleno a los tribunales. El análisis jurídico sobre la ludopatía como causa de nulidad en el ámbito matrimonial civil y canónico de la Universidad de Alcalá aborda esta enfermedad como detonante de la quiebra legal del enlace, aunque con importantes diferencias. En la jurisdicción eclesiástica, los tribunales declaran con frecuencia la nulidad canónica basándose en la incapacidad del cónyuge adicto para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (canon 1095 del Código de Derecho Canónico), así como por la vía del engaño o error doloso sobre las cualidades de la persona.

Por la vía civil, la realidad discurre por otros cauces. Aunque el Código Civil contempla la nulidad por error en las cualidades personales (artículo 73.4), la jurisprudencia exige probar que la ludopatía se ocultó deliberadamente durante el noviazgo, una demostración pericial sumamente compleja en la práctica. Por ello, los tribunales civiles canalizan de forma masiva estos casos directamente hacia el divorcio, reconociendo la quiebra irrecuperable de la convivencia y el incumplimiento grave de los deberes recíprocos de respeto, socorro y ayuda mutua.

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