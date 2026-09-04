De Mi vecino Totoro a Blue Velvet: todos los clásicos que regresan a los cines de México este septiembre

Las cadenas de cine y la Cineteca Nacional recuperan durante septiembre películas de distintas décadas en salas seleccionadas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cines de México recuperan durante septiembre películas de David Lynch, Studio Ghibli, Pixar, Marvel con funciones especiales en Cinépolis, Cinemex y la Cineteca Nacional.

La cartelera reúne producciones estrenadas entre 1984 y 2019 como Rápido y Furioso, Cars y Avengers: Endgame.

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Los reestrenos comienzan este 3 de septiembre y se extienden durante todo el mes. Los horarios, complejos participantes y permanencia en cartelera dependen de cada cadena.

En varios casos, las proyecciones se concentran en salas seleccionadas, por lo que la disponibilidad puede variar según la ciudad.

David Lynch vuelve a Cinépolis con Blue Velvet y Lost Highway

El ciclo dedicado a David Lynch mantiene en cartelera Blue Velvet y Lost Highway, dos películas que forman parte de la revisión de la obra del director en salas mexicanas.

Blue Velvet se proyecta desde este 3 de septiembre en Cinépolis. La cinta, estrenada en 1986, sigue a Jeffrey Beaumont, un joven que descubre una oreja humana y se introduce en una red de violencia que rompe con la aparente tranquilidad de su ciudad.

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Kyle MacLachlan interpreta a Jeffrey Beaumont. Isabella Rossellini, Dennis Hopper y Laura Dern integran el elenco de esta historia sobre un misterio que altera la vida de su protagonista.

Lost Highway también llega a Cinépolis este 3 de septiembre. El filme de 1997 presenta a Fred Madison, un músico acusado del asesinato de su esposa. La trama cambia de identidad, tiempo y espacio conforme avanza.

Las funciones de ambas películas dependerán de la cartelera de cada complejo. El ciclo de Lynch concluye este 8 de septiembre.

El ciclo dedicado a David Lynch mantiene en cartelera Blue Velvet y Lost Highway, dos películas que forman parte de la revisión de la obra del director en salas mexicanas.

La historia sin fin y Rápido y Furioso regresan este 3 de septiembre

La historia sin fin vuelve a Cinemex desde este 3 de septiembre. La película dirigida por Wolfgang Petersen adapta la primera parte de la novela de Michael Ende y lleva a Bastian Bux al mundo de Fantasía.

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La cinta se estrenó en 1984. Bastian encuentra un libro en una librería y conoce la misión de Atreyu, quien debe salvar a la Emperatriz Infantil ante una amenaza que consume ese mundo.

Barret Oliver interpreta a Bastian, mientras Noah Hathaway da vida a Atreyu. Fújur, el dragón blanco conocido también como Falkor, acompaña parte del recorrido de Atreyu.

Cinemex programa el reestreno en complejos seleccionados. La cadena no ha informado cuántos días permanecerá disponible.

Rápido y Furioso también regresa este 3 de septiembre a Cinépolis y Cinemex por su 25 aniversario. La película dirigida por Rob Cohen llegó por primera vez a las salas en 2001.

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Paul Walker interpreta a Brian O’Conner, un policía encubierto que investiga robos a camiones de carga en Los Ángeles. La investigación lo acerca a Dominic Toretto, personaje interpretado por Vin Diesel.

Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Rick Yune completan el elenco de la película que dio inicio a una franquicia centrada en carreras callejeras, autos modificados y robos de mercancía.

Rápido y Furioso también regresa este 3 de septiembre a Cinépolis y Cinemex por su 25 aniversario. Crédito: (Prime Video)

Mi vecino Totoro, Akira y Cars llegan el 10 de septiembre

Cinemex proyecta Mi vecino Totoro desde este 10 de septiembre. La película de Hayao Miyazaki sigue a Satsuki y Mei, dos hermanas que se mudan al campo con su padre y conocen a Totoro, un espíritu del bosque.

La obra se estrenó en 1988 y forma parte del catálogo de Studio Ghibli. Cinemex todavía no informa qué sucursales tendrán las funciones ni cuánto tiempo permanecerán disponibles.

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Ese mismo 10 de septiembre, Cinépolis presenta Akira en formato 4K. El largometraje de Katsuhiro Ôtomo vuelve con una remasterización que recupera la historia de Kaneda y Tetsuo en Neo-Tokio.

La cinta se estrenó originalmente en 1988. La trama comienza cuando Tetsuo entra en contacto con un niño ligado a un proyecto militar secreto y desarrolla poderes que no puede controlar.

Cinépolis habilita funciones en complejos seleccionados. La preventa está disponible en los canales de la cadena y la lista de salas puede cambiar según la ciudad.

Cars: Una aventura sobre ruedas vuelve el 10 de septiembre a Cinépolis y Cinemex por sus 20 años. La producción de Pixar presenta a Rayo McQueen, un automóvil de carreras que llega por accidente a Radiador Springs.

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La película dirigida por John Lasseter se estrenó en 2006. Owen Wilson presta su voz a Rayo McQueen en la versión original, junto con Paul Newman como Doc Hudson y Bonnie Hunt como Sally Carrera.

Cinemex proyecta Mi vecino Totoro desde este 10 de septiembre. La película de Hayao Miyazaki sigue a Satsuki y Mei, dos hermanas que se mudan al campo con su padre y conocen a Totoro, un espíritu del bosque. (Studio Ghibli/GKIDS via AP)

Dogtooth y One Piece: las películas se proyectarán en Cinemex el 17 de septiembre

Dogtooth, también conocida como Canino, regresará a las salas de Cinemex desde este 17 de septiembre. La película dirigida por Yorgos Lanthimos muestra a una familia que mantiene aislados a sus tres hijos adultos dentro de una casa.

El filme griego se estrenó en 2009. La madre y el padre imponen reglas, definiciones y castigos para limitar el contacto de sus hijos con el exterior.

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La misma fecha marca la llegada de One Piece: La película a Cinemex. El filme de 2000 lleva a la pantalla grande las primeras aventuras de Monkey D. Luffy, Zoro, Nami y Usopp.

La tripulación de los Sombrero de Paja busca el tesoro del pirata Woonan. Durante el viaje enfrenta a Eldorago, un corsario que también intenta quedarse con la fortuna.

La función forma parte de un ciclo dedicado a las primeras películas de la franquicia. La versión llegará con doblaje al español latinoamericano.

La misma fecha marca la llegada de One Piece: La película a Cinemex. El filme de 2000 lleva a la pantalla grande las primeras aventuras de Monkey D. Luffy, Zoro, Nami y Usopp. Foto: Netflix

Avengers: Endgame Bonus y Mary y Max llegan el 24 de septiembre

Avengers: Endgame Bonus llega a Cinépolis y Cinemex este 24 de septiembre con una duración de 191 minutos. La edición incorpora diez minutos adicionales respecto a la versión estrenada en 2019.

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La exhibición incluye una introducción de Joe y Anthony Russo, escenas incorporadas a la película y una secuencia poscréditos vinculada con Avengers: Doomsday.

El reestreno tendrá funciones en complejos seleccionados con formatos premium. Algunas salas contarán con Infinity Vision y proyecciones IMAX, de acuerdo con la infraestructura de cada recinto.

Sala de Arte Cinépolis presenta Mary y Max a partir de este 24 de septiembre. La película de animación stop motion dirigida por Adam Elliot llega por primera vez a salas mexicanas de la mano de Caníbal.

Estrenada en 2009, la historia sigue la amistad por correspondencia entre Mary Daisy Dinkle, una niña de ocho años que vive en Melbourne, Australia, y Max Jerry Horovitz, un hombre de 44 años que vive en Nueva York, Estados Unidos.

Una carta inicia el vínculo entre ambos personajes, que se mantiene durante años mientras enfrentan la soledad, cambios personales y problemas familiares. La cinta utiliza animación en plastilina para construir sus escenarios y personajes.

Toni Collette da voz a Mary adulta y Philip Seymour Hoffman interpreta a Max en la versión original. Eric Bana, Barry Humphries y Bethany Whitmore también participan en el reparto.

La edición para México contará con doblaje latinoamericano. Regina Blandón interpreta a Mary, Javier Ibarreche da voz a Max y Arturo Mercado participa como narrador.

Mary y Max inauguró el Festival de Sundance en 2009 como la primera película animada en abrir ese encuentro. Ese mismo año recibió el Cristal a Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Avengers: Endgame Bonus llega a Cinépolis y Cinemex este 24 de septiembre con una duración de 191 minutos. La edición incorpora diez minutos adicionales respecto a la versión estrenada en 2019. Avengers: Endgame: Bonus

La Cineteca Nacional proyecta Ponyo desde el 4 de septiembre

Ponyo y el secreto de la sirenita llega este 4 de septiembre a la Cineteca Nacional México, la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec.

La película de Hayao Miyazaki se estrenó en 2008. Sigue a Ponyo, una criatura marina que desea convertirse en humana después de conocer a Sosuke, un niño de cinco años.

La entrada general cuesta 70 pesos. Estudiantes, profesores, personas adultas mayores con credencial del INAPAM y menores de 25 años pueden pagar 50 pesos. La tarifa reducida también aplica los martes y miércoles.

Ponyo y el secreto de la sirenita llega este 4 de septiembre a la Cineteca Nacional México, la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec. (Prensa Academy Museum)

Los horarios, precios y complejos participantes pueden cambiar según la ciudad, la demanda y la programación de cada cadena.

Las personas interesadas deberán consultar las carteleras de Cinépolis, Cinemex y las tres sedes de la Cineteca Nacional antes de acudir, ya que algunas funciones estarán disponibles únicamente en salas seleccionadas y por tiempo limitado.