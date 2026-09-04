Shakira, Karol G, Beéle y Ovy On The Drums se destacaron en la entrega de los Premios Juventud 2026

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebraron la diversidad de la música en español - crédito Univisión

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Colombia tuvo protagonismo en la 23ª edición de los Premios Juventud, celebrada en el Starlite Marbella, en Andalucía, España, siendo la primera vez que la ceremonia se realiza fuera del continente americano.

Nueve artistas colombianos se llevaron al menos un galardón durante la gala, encabezados por Shakira, quien se impuso en tres categorías distintas.

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La barranquillera ganó como Artista Premios Juventud Femenina, además de imponerse en Colaboración OMG por Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 junto al nigeriano Burna Boy, y en Mejor Canción Pop por Bésame, en colaboración con el español Alejandro Sanz.

Shakira y Burna Boy ganaron un premio por su tema “Dai Dai”.

Detrás de ella, Beéle y Ovy On The Drums sumaron dos premios cada uno. Ambos ganaron en Afrobeat Latino del Año por Enemigos, tema que comparten con el puertorriqueño Ozuna, y también en Mejor Canción Pop/Rhythmic por Yo y Tú, colaboración que completa el español Quevedo.

Este último triunfo tuvo su correlato sobre el escenario, cuando los tres artistas interpretaron la canción en vivo durante la transmisión desde el Starlite Marbella.

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“Enemigos” de Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums ganó un premio.

Karol G, por su parte, obtuvo dos reconocimientos. Ganó Mejor Canción Urbano Rhythmic por Verano Rosa, junto a Feid, y se llevó además uno de los premios más codiciados de la velada: el de Mejor Álbum del Año por Tropicoqueta.

Tropicoqueta de Karol G se llevó la estatuilla.

Ryan Castro y J Balvin compartieron triunfo en la categoría Mejor Mezcla Urbana por el tema Tonto, en el que también participó el francés DJ Snake. Fue el único premio de la noche para ambos artistas.

Greeicy ganó Mejor Dance Track por YaPaQue, colaboración con Farruko y Steve Aoki, y además tuvo un rol destacado en el show central: fue una de las encargadas de abrir la ceremonia, junto a Farruko, Juan Magan y Rous, con un popurrí que incluyó los temas Marbella Nights, YaPaQue, Madrid y Un sueño.

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Farruko y Greeicy suben al escenario.

Aria Vega, una de las figuras en ascenso de la música latina, se llevó el premio en la categoría La Nueva Generación Femenina y también subió al escenario del Starlite Marbella, donde interpretó sus temas To To To Cule Poco y Chevere ante el público presente en la gala.

Entre los artistas colombianos que participaron de las presentaciones en vivo sin figurar entre los ganadores de esta edición, se encuentra Camilo, quien llegó a Marbella con dos nominaciones, La Mezcla Perfecta por Carteras Chinas, junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y Mejor Canción Pop por Si Tuviera Que Elegir, con Ricardo Montaner y Evaluna.

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Sobre el escenario, el cantautor aprovechó la transmisión para estrenar El Árbol, primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 9 de septiembre.

Kapo también participó de las presentaciones en vivo sin figurar entre los ganadores. El artista se unió a Wisin para interpretar Muévelo pa’ mi, la colaboración que aparecerá en La universidad del perreo, el próximo LP del puertorriqueño.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Artista Premios Juventud femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Ganadora: Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud masculino

Ganador: Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Grupo o dúo favorito del año

DND I Do Not Disturb

Gente De Zona

Jowell y Randy

La Oreja de Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Ganadores: Santos Bravos

La nueva generación femenina

Amaia

Ángela Leiva

Annasofia

Ganadora: Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La nueva generación masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

Dfzm

Dia

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Ganadores: Santos Bravos

Sebas Barcenas

La nueva generación música mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola de la Cumbia

Low Clika

Mariangela

Ganador: Omar Camacho

Tombochio

Mi track favorito

Carita Linda — Rauw Alejandro

Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís

Corazón — Danny Ocean

La Perla — Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Ganadores: Me Está Doliendo — Carín León y Alejandro Fernández

Álbum del año

¿Dónde Es El After? — Rawayana

Babylon Club — Danny Ocean

Better Late Than Never — Romeo Santos y Prince Royce

Equilibrivm — Anitta

Lamento En Baile — Daddy Yankee

LUX — Rosalía

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Sinfónico (En Vivo) — Yandel

Stendhal — Ozuna y Beéle

Ganadora: Tropicoqueta — Karol G

Mejor Euro-song

Com Você — Judeline y Amaia

Da Me — Bad Gyal

La Graciosa — Quevedo y Elvis Crespo

Lárgate — Ana Mena

Moja1ta — Lola Indigo

No Me Tires Flores — Alejandro Sanz y Rels B

Oh Si Pudiera — Manuel Carrasco

Si Juegas Conmigo (Asa25) — Juan Magán y Abraham Mateo

Ganadora: Superestrella — Aitana

Todos Estamos Bailando La Misma Canción — La Oreja de Van Gogh

Girl power

Amiga Mía — Karol G y Greeicy

Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) — Yuridia y Majo Aguilar

Choka Choka — Anitta y Shakira

Ganadoras: Fifty Fifty — Kenia Os y Lola Indigo

Gabriela (Young Miko Remix) — Katseye y Young Miko

Huir — Kany García y Lia Kali

La Rumba Del Perdón — Rosalía, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz

Muñeca — Bad Gyal y De La Rose

Muxaxa — Tokischa y La Mas Doll

Te Apuesto — Ha*Ash y María José

Colaboración OMG

Ganadores: Dai Dai — Shakira y Burna Boy

Birthday Behavior — Bia y Young Miko

Damn I Love Miami — Pitbull y Lil Jon

East La — Will.i.am y Taboo

Estrellitas Y Duendes feat. Sting — Juan Luis Guerra 4.40 y Sting

Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico] — Dua Lipa, Maná y Fher de Maná

Thootie — Ice Spice y Tokischa

We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil — Bon Jovi y Carín León

La mezcla perfecta

A Medio Vivir — Ricky Martin y Carín León

Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules

La Del Primer Puesto — Reik y Xavi

La Del Proceso — Grupo Frontera y Manuel Turizo

Ganadores: No Quiero Hablar — Ángela Aguilar y Marc Anthony

Una Noche Contigo — La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Juanes

Mejor dance track

Algo Tú — Shakira y Beéle

Bai-Lala — Abraham Mateo

Dando Vueltas — Rauw Alejandro

Esa Diva — Melody

Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix — Dennis, Luísa Sonza y Emilia

No Bailes Sola (Nsm25) — Juan Magán y Lucho Rk

Polaroid — Eladio Carrión

Secreto (Remix) — Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes y Ernesto Losa

Sorry Papi — Topic y Becky G

Ganadores: Yapaque — Farruko, Greeicy y Steve Aoki

Afrobeat latino del año

Bendito — Rawayana

Botecito — Juan Duque y Hamilton

Chévere (Premium_remix) — Aria Vega y Ryan Castro

Ganadores: Enemigos — Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums

La Villa — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Mejor tema en cumbia

Celosa — Ke Personajes y J Balvin

Ganadora: Con Otra — Cazzu

Cuando Una Mujer — Mariangela

Cumbiando — La Nueva Ola de la Cumbia y La Coreañera

Prieta De Mi Vida — Los Mirlos y Guaynaa

Yo Me Lo Busqué — Los Ángeles Azules y Thalia

Productor del año

Andy Clay

Ganador: Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

Mag

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor tour

Bailemos Otra Vez Tour — Chayanne

Cosa Nuestra World Tour — Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo — Carín León

Ganador: Debí Tirar Más Fotos World Tour — Bad Bunny

Dinastía Tour — Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour — Shakira

Latinaje Tour — Cazzu

Lux Tour — Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour — Romeo Santos y Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour — Maná