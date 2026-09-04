Colombia

Shakira, Karol G, Beéle y Ovy On The Drums se destacaron en la entrega de los Premios Juventud 2026

La gala celebrada en Marbella reunió a lo más destacada de la música hispanohablante. La barranquillera empató a Bad Bunny artistas del país sudamericano entre los premiados: Shakira lideró con tres galardones

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebraron la diversidad de la música en español - crédito Univisión
Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebraron la diversidad de la música en español - crédito Univisión
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Colombia tuvo protagonismo en la 23ª edición de los Premios Juventud, celebrada en el Starlite Marbella, en Andalucía, España, siendo la primera vez que la ceremonia se realiza fuera del continente americano.

Nueve artistas colombianos se llevaron al menos un galardón durante la gala, encabezados por Shakira, quien se impuso en tres categorías distintas.

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La barranquillera ganó como Artista Premios Juventud Femenina, además de imponerse en Colaboración OMG por Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 junto al nigeriano Burna Boy, y en Mejor Canción Pop por Bésame, en colaboración con el español Alejandro Sanz.

Shakira y Burna Boy ganaron un premio por su tema “Dai Dai”.
Shakira y Burna Boy ganaron un premio por su tema “Dai Dai”.

Detrás de ella, Beéle y Ovy On The Drums sumaron dos premios cada uno. Ambos ganaron en Afrobeat Latino del Año por Enemigos, tema que comparten con el puertorriqueño Ozuna, y también en Mejor Canción Pop/Rhythmic por Yo y Tú, colaboración que completa el español Quevedo.

Este último triunfo tuvo su correlato sobre el escenario, cuando los tres artistas interpretaron la canción en vivo durante la transmisión desde el Starlite Marbella.

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“Enemigos” de Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums ganó un premio.
“Enemigos” de Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums ganó un premio.

Karol G, por su parte, obtuvo dos reconocimientos. Ganó Mejor Canción Urbano Rhythmic por Verano Rosa, junto a Feid, y se llevó además uno de los premios más codiciados de la velada: el de Mejor Álbum del Año por Tropicoqueta.

Tropicoqueta de Karol G se llevó la estatuilla.
Tropicoqueta de Karol G se llevó la estatuilla.

Ryan Castro y J Balvin compartieron triunfo en la categoría Mejor Mezcla Urbana por el tema Tonto, en el que también participó el francés DJ Snake. Fue el único premio de la noche para ambos artistas.

Greeicy ganó Mejor Dance Track por YaPaQue, colaboración con Farruko y Steve Aoki, y además tuvo un rol destacado en el show central: fue una de las encargadas de abrir la ceremonia, junto a Farruko, Juan Magan y Rous, con un popurrí que incluyó los temas Marbella Nights, YaPaQue, Madrid y Un sueño.

Farruko y Greeicy suben al escenario.
Farruko y Greeicy suben al escenario.

Aria Vega, una de las figuras en ascenso de la música latina, se llevó el premio en la categoría La Nueva Generación Femenina y también subió al escenario del Starlite Marbella, donde interpretó sus temas To To To Cule Poco y Chevere ante el público presente en la gala.

Entre los artistas colombianos que participaron de las presentaciones en vivo sin figurar entre los ganadores de esta edición, se encuentra Camilo, quien llegó a Marbella con dos nominaciones, La Mezcla Perfecta por Carteras Chinas, junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y Mejor Canción Pop por Si Tuviera Que Elegir, con Ricardo Montaner y Evaluna.

Sobre el escenario, el cantautor aprovechó la transmisión para estrenar El Árbol, primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 9 de septiembre.

Kapo también participó de las presentaciones en vivo sin figurar entre los ganadores. El artista se unió a Wisin para interpretar Muévelo pa’ mi, la colaboración que aparecerá en La universidad del perreo, el próximo LP del puertorriqueño.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Artista Premios Juventud femenina

  • Aitana
  • Ana Mena
  • Anitta
  • Elena Rose
  • Kany García
  • Karol G
  • Natti Natasha
  • Rosalía
  • Ganadora: Shakira
  • Young Miko

Artista Premios Juventud masculino

  • Ganador: Bad Bunny
  • Carín León
  • Danny Ocean
  • Farruko
  • Maluma
  • Myke Towers
  • Quevedo
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Xavi

Grupo o dúo favorito del año

  • DND I Do Not Disturb
  • Gente De Zona
  • Jowell y Randy
  • La Oreja de Van Gogh
  • Maná
  • Mau y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik
  • Ganadores: Santos Bravos

La nueva generación femenina

  • Amaia
  • Ángela Leiva
  • Annasofia
  • Ganadora: Aria Vega
  • Emjay
  • Isadora
  • Judeline
  • Mafalda Cardenal
  • Mar Solís
  • Nic

La nueva generación masculina

  • Bebeshito
  • Clarent
  • Damn Goldo
  • Dfzm
  • Dia
  • Juan Duque
  • Kris R.
  • Maisak
  • Ganadores: Santos Bravos
  • Sebas Barcenas

La nueva generación música mexicana

  • Armenta
  • Chuyin
  • Edgardo Nuñez
  • Kakalo
  • Kane Rodriguez
  • La Nueva Ola de la Cumbia
  • Low Clika
  • Mariangela
  • Ganador: Omar Camacho
  • Tombochio

Mi track favorito

  • Carita Linda — Rauw Alejandro
  • Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís
  • Corazón — Danny Ocean
  • La Perla — Rosalía y Yahritza y Su Esencia
  • Ganadores: Me Está Doliendo — Carín León y Alejandro Fernández

Álbum del año

  • ¿Dónde Es El After? — Rawayana
  • Babylon Club — Danny Ocean
  • Better Late Than Never — Romeo Santos y Prince Royce
  • Equilibrivm — Anitta
  • Lamento En Baile — Daddy Yankee
  • LUX — Rosalía
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León
  • Sinfónico (En Vivo) — Yandel
  • Stendhal — Ozuna y Beéle
  • Ganadora: Tropicoqueta — Karol G

Mejor Euro-song

  • Com Você — Judeline y Amaia
  • Da Me — Bad Gyal
  • La Graciosa — Quevedo y Elvis Crespo
  • Lárgate — Ana Mena
  • Moja1ta — Lola Indigo
  • No Me Tires Flores — Alejandro Sanz y Rels B
  • Oh Si Pudiera — Manuel Carrasco
  • Si Juegas Conmigo (Asa25) — Juan Magán y Abraham Mateo
  • Ganadora: Superestrella — Aitana
  • Todos Estamos Bailando La Misma Canción — La Oreja de Van Gogh

Girl power

  • Amiga Mía — Karol G y Greeicy
  • Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) — Yuridia y Majo Aguilar
  • Choka Choka — Anitta y Shakira
  • Ganadoras: Fifty Fifty — Kenia Os y Lola Indigo
  • Gabriela (Young Miko Remix) — Katseye y Young Miko
  • Huir — Kany García y Lia Kali
  • La Rumba Del Perdón — Rosalía, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz
  • Muñeca — Bad Gyal y De La Rose
  • Muxaxa — Tokischa y La Mas Doll
  • Te Apuesto — Ha*Ash y María José

Colaboración OMG

  • Ganadores: Dai Dai — Shakira y Burna Boy
  • Birthday Behavior — Bia y Young Miko
  • Damn I Love Miami — Pitbull y Lil Jon
  • East La — Will.i.am y Taboo
  • Estrellitas Y Duendes feat. Sting — Juan Luis Guerra 4.40 y Sting
  • Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico] — Dua Lipa, Maná y Fher de Maná
  • Thootie — Ice Spice y Tokischa
  • We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil — Bon Jovi y Carín León

La mezcla perfecta

  • A Medio Vivir — Ricky Martin y Carín León
  • Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules
  • La Del Primer Puesto — Reik y Xavi
  • La Del Proceso — Grupo Frontera y Manuel Turizo
  • Ganadores: No Quiero Hablar — Ángela Aguilar y Marc Anthony
  • Una Noche Contigo — La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Juanes

Mejor dance track

  • Algo Tú — Shakira y Beéle
  • Bai-Lala — Abraham Mateo
  • Dando Vueltas — Rauw Alejandro
  • Esa Diva — Melody
  • Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix — Dennis, Luísa Sonza y Emilia
  • No Bailes Sola (Nsm25) — Juan Magán y Lucho Rk
  • Polaroid — Eladio Carrión
  • Secreto (Remix) — Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes y Ernesto Losa
  • Sorry Papi — Topic y Becky G
  • Ganadores: Yapaque — Farruko, Greeicy y Steve Aoki

Afrobeat latino del año

  • Bendito — Rawayana
  • Botecito — Juan Duque y Hamilton
  • Chévere (Premium_remix) — Aria Vega y Ryan Castro
  • Ganadores: Enemigos — Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums
  • La Villa — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Mejor tema en cumbia

  • Celosa — Ke Personajes y J Balvin
  • Ganadora: Con Otra — Cazzu
  • Cuando Una Mujer — Mariangela
  • Cumbiando — La Nueva Ola de la Cumbia y La Coreañera
  • Prieta De Mi Vida — Los Mirlos y Guaynaa
  • Yo Me Lo Busqué — Los Ángeles Azules y Thalia

Productor del año

  • Andy Clay
  • Ganador: Bizarrap
  • Casta
  • Edgar Barrera
  • Fux Beat
  • La Paciencia
  • Mag
  • Nico Cotton
  • Ovy On The Drums
  • Sky Rompiendo

Mejor tour

  • Bailemos Otra Vez Tour — Chayanne
  • Cosa Nuestra World Tour — Rauw Alejandro
  • De Sonora, Para El Mundo — Carín León
  • Ganador: Debí Tirar Más Fotos World Tour — Bad Bunny
  • Dinastía Tour — Peso Pluma
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour — Shakira
  • Latinaje Tour — Cazzu
  • Lux Tour — Rosalía
  • Mejor Tarde Que Nunca Tour — Romeo Santos y Prince Royce
  • Vivir Sin Aire Tour — Maná

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