Colombia

Intento de fleteo terminó en balacera en Bogotá: policía retirado hirió a uno de los delincuentes que llevaba un chaleco antibalas con la figura de la Santa Muerte

El oficial en uso de buen retiro se ganó la admiración de los usuarios en redes sociales, luego de que la grabación en la que se observa cómo reacciona a bala al grupos de ladrones se hiciera viral la noche del jueves 3 de septiembre de 2026

Este nuevo caso de inseguridad en la capital colombiana se presentó la tarde del jueves 3 de septiembre de 2026 y la grabación que realizó uno de los pasajeros de un vehículo particular mostró cómo el oficial en uno de buen retiro reaccionó a bala, lo que permitió la oportuna reaccion de los uniformados del cuadrante en el sector de La Castella, localidad de Barrios Unidos - crédito Pasa en Bogotá / X

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Un policía retirado frustró el robo de una suma de dinero en dólares en el norte de Bogotá después de reaccionar con su arma de fuego contra cuatro hombres que lo interceptaron en dos motocicletas.

Uno de los presuntos asaltantes sufrió una lesión en una pierna y fue capturado tras un operativo de la Policía Metropolitana.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 7:00 p. m. del jueves 3 de septiembre en inmediaciones de la avenida NQS (carrera 30) con calle 98, en el sector de La Castellana, localidad de Barrios Unidos y plena hora pico.

La víctima se desplazaba en motocicleta hacia el centro de la ciudad después de retirar el dinero en una casa de cambios ubicada en el centro comercial Unicentro, ubicado en el norte de la capital colombiana (Usaquén).

Según la información suministrada por las autoridades, los cuatro hombres se acercaron al motociclista con armas de fuego para quitarle una maleta en la que llevaba la moneda extranjera. El robo derivó en un intercambio de disparos sobre la avenida NQS. Todo ante la mirada de los demás conductores y pasajeros de buses.

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Y fue gracias a una de las ocupantes de un vehículo que se conocieron los detalles de primera mano luego del cruce de disparos que provocó momentos de pánico en el sector.

Ricardo Chaves, comandante operativo número uno de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), confirmó que el hombre atacado era un policía en uso de buen retiro. “Estas personas esgrimen armas de fuego e intentan hurtarle una alta suma de moneda extranjera que llevaba esta persona, quien resulta ser un policía en uso de buen retiro”, explicó el vocero de la institución.

Los asaltantes tomaron una maleta antes de que la víctima respondiera

Videos difundidos en redes sociales registraron parte de los hechos posteriores al intento de hurto. En las imágenes se observa el momento en el que varios hombres se aproximan a la víctima, le quitan la maleta y se alejan en las motocicletas.

Luego de avanzar algunos metros, el policía retirado detuvo su marcha, se ubicó sobre la vía y usó un arma de fuego de su propiedad. Uno de los presuntos responsables recibió un disparo en una pierna, mientras los otros hombres huyeron del lugar.

La grabación muestra al sospechoso herido sobre el pavimento y al motociclista que dispara hacia los hombres que, de acuerdo con la versión de las autoridades, acababan de quitarle el dinero.

La Policía recibió el reporte y activó un procedimiento para ubicar a los involucrados.

“Esta persona reacciona con su arma de propiedad, logrando lesionar a uno de estos agresores que pretendían hurtarle el dinero”, dijo Chaves, y de paso confirmó que los uniformados también lograron recuperar la suma que había sido sustraída.

El detenido llevaba una pistola y un chaleco con una figura de la Santa Muerte

La Policía activó un plan candado en el sector para identificar y localizar a los presuntos participantes.

El operativo permitió ubicar a un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica por la herida que sufrió.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros y un chaleco balístico. Al revisar la prenda, encontraron en el interior una figura alusiva a la Santa Muerte.

“En su interior [había] una figura de lo que en otra cultura sería llamada la Santa Muerte, esto tal vez como protección religiosa”, afirmó el comandante operativo de la institución.

Las autoridades informaron que el capturado tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

La investigación continúa para determinar quiénes eran los otros tres hombres que participaron en el intento de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá verifica grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector de La Castellana con el fin de reconstruir la ruta de escape de las motocicletas.

Los investigadores deberán establecer además si el detenido y sus acompañantes estarían relacionados con otros robos contra personas que retiran dinero en casas de cambio, entidades bancarias o establecimientos comerciales del norte de la capital.

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