Marina, SSP y FGE capturan a seis presuntos integrantes de “Los Millonarios” en Puebla

Seis hombres fueron detenidos en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con “Los Millonarios”. (Cortesía)

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Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla derivó en la detención de seis hombres que son señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con el grupo delictivo conocido como “Los Millonarios”.

La intervención ocurrió en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima a través de la línea 089.

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Entre los detenidos se encuentra José Pablo N., de 27 años, a quien las autoridades identificaron como presunto líder de la célula. También fueron capturados Israel N., de 36 años; Victorino N., alias “El Sari”, de 29; Javier N., de 28; Fernando N., alias “El Pinocho”, de 20; y Kevin N., de 18 años.

Los señalan por robo de vehículos y viviendas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los seis hombres estarían vinculados con la banda denominada “Los Millonarios”, a la que se atribuyen actividades delictivas relacionadas con el robo de vehículos y de viviendas.

Según la investigación referida por la SSP y la FGE, el grupo estaría relacionado con robo de vehículos en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, mientras que también se le vincula con presuntos robos a casa habitación en Puebla capital, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

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Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, 50 cartuchos, cuatro vehículos, dinero en efectivo y un inhibidor de señal. (Cortesía)

No obstante, estos señalamientos corresponden a la información proporcionada por las autoridades y deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

La detención se realizó como resultado de las acciones emprendidas tras una denuncia ciudadana. La participación de la población, señalaron las autoridades, permitió generar información para ubicar a los presuntos integrantes de la célula.

Aseguran armas, vehículos e inhibidor de señal

Durante el operativo, los elementos de las instituciones participantes aseguraron cuatro vehículos, además de dos armas de fuego y 50 cartuchos útiles.

También fue localizado un inhibidor de señal, equipo que puede ser utilizado para bloquear o interferir comunicaciones, así como dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas.

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Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con los hechos que se indagan.

La banda se dedica al robo de vehículos. (Cortesía)

La autoridad no detalló en el reporte la cantidad de dinero asegurada ni especificó las características o tipo de las sustancias localizadas.

Los seis hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Autoridades piden denunciar a los detenidos

Tras la captura, el Gobierno de Puebla hizo un llamado a las personas que pudieran reconocer a alguno de los detenidos como presunto responsable de otros hechos delictivos para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público.

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La petición busca que las investigaciones puedan incorporar posibles denuncias adicionales y establecer si existe alguna relación entre los detenidos y otros delitos registrados en la entidad.

Las autoridades estatales destacaron que la denuncia ciudadana constituye una herramienta para generar información que permita identificar a personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

El Gobierno de Puebla reiteró además que mantendrá la coordinación entre instituciones estatales y federales para combatir a los grupos delictivos y atender delitos que afectan el patrimonio de las familias.

Por ahora, la captura de los seis hombres y los aseguramientos realizados forman parte de una investigación en curso, mientras las autoridades ministeriales reúnen los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que correspondan.

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