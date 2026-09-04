Maluma y Beyoncé unieron sus voces en inesperada colaboración con influencias latinas: así suena ‘Cuerpo (Tumbao)’

El tema bilingüe forma parte de la reedición de B’Day por sus 20 años y retoma elementos de 'La Negra Tiene Tumbao', popularizada por Celia Cruz - crédito @mchavarria1981bey/ TikTok

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Beyoncé y Maluma estrenaron Cuerpo (Tumbao), una colaboración en español incluida en la reedición por los 20 años de B’Day, el segundo álbum de estudio de la artista estadounidense.

La canción recupera elementos de La Negra Tiene Tumbao, el clásico popularizado por Celia Cruz, y suma versos inéditos interpretados por el cantante colombiano.

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El lanzamiento coincide con el aniversario del disco que Beyoncé publicó el 4 de septiembre de 2006. La nueva edición, bajo el nombre B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition), amplía el repertorio original con un total de 31 canciones, entre versiones ya editadas, temas adicionales, material inédito y nuevas colaboraciones.

Cuerpo (Tumbao) marca el primer trabajo musical conjunto entre Beyoncé y Maluma. La producción combina pasajes en español e inglés, incorpora referencias a los ritmos caribeños y adopta una base que dialoga con sonidos urbanos. El resultado parte de una composición que forma parte de la memoria musical latina y la lleva a un terreno distinto, con la participación de ambos intérpretes.

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Beyoncé y Maluma estrenaron 'Cuerpo (Tumbao)' : el tema que reinterpreta un clásico de Celia Cruz - crédito VisualesIA Infobae

La canción toma como eje la frase “La negra tiene tumbao”, que remite a la obra de Celia Cruz. A partir de ese estribillo, la grabación construye una nueva letra con secciones de baile, referencias a la noche y un ida y vuelta vocal entre la cantante estadounidense y el artista de Medellín.

Maluma interviene con versos en español que mantienen el tono festivo de la composición. Su participación incluye alusiones al baile y a la cercanía de la pista, con expresiones habituales dentro de la música urbana colombiana. Beyoncé, por su parte, alterna fragmentos en ambos idiomas y cierra la canción con una frase en la que hace alusión a su manejo del español.

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Cuerpo (Tumbao) no es una versión literal de La Negra Tiene Tumbao. La canción toma ese estribillo como referencia y suma una producción actual, versos de Maluma y fragmentos en español e inglés interpretados por Beyoncé.

'Cuerpo (Tumbao)' representa la primera colaboración musical entre Beyoncé y Maluma - crédito (Foto AP/Chris Pizzello)

La reedición de B’Day también incorpora otros contenidos vinculados con el repertorio en español de la cantante. Entre ellos aparece Irreplaceable (Como la flor), una adaptación de uno de sus mayores éxitos que recupera la voz de Selena Quintanilla. El listado incluye además “Amor gitano”, el dueto de Beyoncé con Alejandro Fernández que ya había sido parte de una edición especial del álbum publicada en 2007.

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El proyecto también suma Can I Watch You, con Pharrell Williams, y Morning Dew (Donk), uno de los lanzamientos previos de esta edición conmemorativa. La selección reúne canciones que remiten a la etapa original del álbum y otras que amplían su recorrido dos décadas después de su publicación.

B’Day fue lanzado cuando Beyoncé cumplió 25 años y representó una etapa de consolidación en su carrera solista. El álbum incluyó canciones como Déjà Vu, Irreplaceable y Beautiful Liar con Shakira, marcando ahora la tercera vez que la cantante colabora con talento Colombiano sumando a J Balvin y ahora a Maluma.

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En declaraciones difundidas con motivo de la reedición, la cantante explicó que buscaba un sonido con percusión, instrumentos en vivo y una energía marcada. También recordó su intención de combinar elementos del rhythm and blues con el hip hop, a partir de melodías, armonías y el uso de samples.

Maluma anunció el estreno de 'Cuerpo (Tumbao)' con una imagen promocional de la nueva edición de 'B’Day' - crédito @maluma / Instagram

Maluma anunció la colaboración en sus redes sociales con una imagen promocional del relanzamiento. La publicación despertó expectativa entre sus seguidores por tratarse de un encuentro inédito con Beyoncé, una artista con la que no había grabado anteriormente.

Letra de “Cuerpo (Tumbao)” de Beyoncé y Maluma

Maluma

La negra tiene tumba’o

Tiene tumba’o, tiene tumba’o

(Alright, alright, baby)

Nunca camina de la’o

(Eh, avemaría, mi amor, ah, ha)

Y no camina de la’o, y no camina de la’o La negra tiene tumba’o ¡Ay, tumba’o! (Beyoncé, Maluma)

Nunca camina de la’o

Nunca ca— nunca ca— nunca ca—

(Worldwide, baby, haha)

Beyoncé y Maluma

Paso uno, vamos a bailar Cuando me vea llegar, va a perder control, hey, hey Y no camina de la’o (Hey, hey)

Nunca camina de la’o, de la’o Paso dos, segunda misión Que me traigan ese whiskey y pongan mi canción, yeah Y no camina de la’o Nunca camina de la’o, de la’o

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Paso tres, got my three best friends

Esto ya lo hicimos antes, vamos a hacerlo otra vez, hey

(Otra vez, otra vez, otra vez)

Y no camina de la’o Hey (Otra vez, otra vez, otra vez)

Nunca camina de la’o, de la’o Paso cuatro, got the vintage Rolls, drop a couple hundreds, tell him, ya vámonos Y no camina de la’o Hey, yeah

Maluma aporta versos en español, mientras Beyoncé alterna estrofas en ambos idioma - crédito EFE/ Carlos Ortega

Maluma

Mami, rica, tú eres la sensación

Pero te tiene loca, loca, este sazón, ‘zón, ‘zón

Ya no sé ni qué horas son

Pero bailemo’ apretaito’ esta canción, ‘ción, ‘ción

(Alright, alright)

Tú eres la sensación Pero te tiene loca, loca, este sazón, ‘zón, ‘zón Tumbao ‘e corazón Pa’ que le metamos rico, rico, rico, rico, rico

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Beyoncé

Una larga vida gozarás

Este ritmo es el gran secreto

Nunca pierdas el control

Párate y rompe el cuerpo

Beyoncé y Maluma

Rompe el cuerpo (La negra tiene tumba’o)

Dame de eso, rompe el cuerpo

(Y no camina de la’o)

Pégate y dame ese cuerpo

(La negra tiene tumba’o; alright, alright, baby)

Pégate y dame ese cuerpo

(Ay, mi amor; nunca camina de la’o)

Hey

Maluma y Beyoncé

No diga no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Tú quiere más, ponete aquí, ponete aquí, toma tequi’ No diga no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Tú quiere má— (While y’all standin’ on the wall)

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Tú quiere má— Tú quiere má— (While y’all standin’ on the wall)

Tú quiere má— Que sí, que sí

El lanzamiento conecta referencias de la música cubana con elementos del pop, el rhythm and blues y la música urbana - crédito REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Beyoncé, Maluma y Celia Cruz

Saben que soy jefe aquí, saben que sí, que sí, que sí

(While y’all standin’ on the wall)

Quieren mi flow, ser como yo, pero eso no te va a salir

Está mi sabor, tan sabrosón, sugar plum, honey bun

(While y’all standin’ on the wall; azúcar)

Azúcar en mi piel, SirDavis on my tongue

Tell ‘em all to kiss it where the sun don’t shine

(While y’all standin’ on the wall)

Tell that boy to kiss it for me one last time

Make me ooh, baby, woo me, crazy

(While y’all standin’ on the wall)

No matter where you look, I’m always in your sight line

Beyoncé y Maluma

Get me bodied, bodied

(While y’all standin’ on the wall; tú quiere má—)

Get me bodied, bodied

(Tú quiere má—; bodied)

Get, get, get, get me bodied, bodied, bodied

(While y’all standin’ on—; tú quiere má—)

My Spanish is not very good looking

(Get me bodied, bodied; tú quiere má—)

Okay? (Maluma, Beyoncé)

Okay? (Tú quiere má—)