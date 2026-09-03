México

Anuncian grupo de K-pop durante visita del presidente de Corea del Sur en México

Esta noticia fue revelada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina

Una mujer con vestido estampado sostiene un cuadro con la imagen de BTS, mientras posa con los siete miembros del grupo K-pop en una sala elegante con piso de madera
Claudia Sheinbaum anuncia grupo de Kpop en México (X: Claudia Sheinbaum)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sorprendió a todas las fanáticas del K-pop con el inesperado anuncio de la visita de un grupo surcoreano en el marco de su reunión con el presidente de Corea del Sur en la capital del país.

“Viene uno de los grupos de K-pop, más jovencitos que BTS va a venir a México con él ya lo vamos a informar y pues hay muy buena relación con la República de Corea”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 3 de septiembre en Palacio Nacional.

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