Selección Mexicana Femenil Sub 20: fechas y horarios para ver cada uno de sus partidos en el Mundial

México formará parte del Grupo A, donde se enfrentará a Polonia, Argentina y Benín. (Miseleccionfem)

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La Copa Mundial Femenina Sub-20 se disputará del 5 al 27 de septiembre en Polonia, donde la Selección Mexicana buscará trascender en el torneo y colocarse entre los representativos más competitivos de la categoría.

El grupo reúne a una generación de futbolistas que combina a varias jugadoras que obtuvieron el tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025 con elementos que ya suman experiencia en la Liga MX Femenil.

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Dicha mezcla permite pensar que México puede competir y soñar con una actuación histórica.

Calendario de partidos de México para el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 busca hacer historia en Polonia (Miseleccionfem)

Como parte de su preparación, México disputará un partido el 29 de agosto en Breslavia y posteriormente se trasladará a Katowice, sede donde se disputarán sus partidos del Grupo A, donde se medirán a Benín, Argentina y Polonia.

A continuación, te presentamos el calendario de partidos que tendrá México en el Mundial Femenil Sub 20

México vs Benín

5 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

Polonia vs México

8 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

Argentina vs México

11 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

Todos los encuentros podrán verse a través de las pantallas de TUDN y ViX.

Lista de jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20

La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial Femenil tras perder 0-1 ante Países Bajos en Rabat. (X @Miseleccionfem)

A continuación, te presentamos la lista de jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20:

Porteras:

Valentina Murrieta (América)

Camila Vázquez (Atlas)

Mariángela Medina (UCLA)

Defensas:

Michel Fong (Tijuana)

Mia Villalpando (Tigres UANL)

Berenice Ibarra (Pachuca)

Alexa Martínez (Pachuca)

Ashlee Mora (UTEP Miners)

Natalia Muñoz (Tigres UANL)

Arantza Segura (América)

Ana Lorena Torres (Atlante)

Medias:

Abril Fragoso (Pachuca)

Monique Montes (Rayadas)

María Inés González (Tigres UANL)

Alexa Soto (América)

Yareli Valadez (Pachuca)

Alice Soto (Rayadas)

Delanteras:

Jalen Chaney (Creighton University)

Deiry Ramírez (Tigres UANL)

Noemí Villalobos (Atlas)

Montserrat Saldívar (América)

Esta selección tiene algunas futbolistas que fueron tercer lugar del Mundial Sub 17 en 2025, por lo que ya saben lo que es trascender en un escenario internacional.

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Cuáles son las fechas de las fases eliminatorias

La mexicana ha sido parte fundamental para que el equipo pudiera acceder a la ronda de semifinales del Mundial Marruecos 2025. (IG Anaiya Miyazato)

A continuación, te presentamos el calendario de las fechas de la siguiente ronda por si México avanza a los octavos de final:

Octavos de Final

Miércoles 16 de septiembre

Partido 37 | 2° del Grupo A vs. 2º del Grupo C | Arena Sosnowiec | 7:00

Partido 38 | 1° del Grupo B vs. 3° del Grupo A/C/D | Arena Katowice | 7:00

Partido 40 | 1° del Grupo D vs. 3 del Grupo B/E/F | Arena Sosnowiec | 12:30

Partido 44 | 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo E | Arena Katowice | 12:30

*Tiempo del Centro de México

Jueves 17 de septiembre

Partido 42 | 1° del Grupo C vs. 3° del Grupo A/B/F | Stadion Miejski LKS Lodz | 7:00

Partido 43 | 2ª del Grupo B vs. 2ª del Grupo F | Stadion Miejski Bielsko-Biała | 7:00

Partido 39 | 1° del Grupo E vs. 2º del Grupo D | Stadion Miejski LKS Lodz | 12:30

Partido 41 | 1° del Grupo A vs. 3° del Grupo C/D/E | Stadion Miejski Bielsko-Biała | 12:30

*Tiempo del Centro de México

Cuartos de Final

Sábado 19 de septiembre

Partido 46 | Ganadoras del partido 37 vs. Ganadoras del partido 40 | Arena Sosnowiec | 7:00

Partido 45 | Ganadoras del partido 38 vs. Ganadoras del partido 44 | Arena Sosnowiec | 12:30

*Tiempo del Centro de México

Domingo 20 de septiembre

Partido 48 | Ganadoras Partido 43 vs. Ganadoras Partido 41 | Stadion Miejski LKS Lodz | 7:00

Partido 47 | Ganadoras Partido 39 vs. Ganadoras Partido 42 | Stadion Miejski LKS Lodz | 12:30

*Tiempo del Centro de México

Semifinales

Miércoles 23 de septiembre

Partido 49 | Ganadoras Partido 46 vs. Ganadoras Partido 45 | Stadion Miejski LKS Lodz | 7:00

Partido 50 | Ganadoras Partido 47 vs. Ganadoras Partido 48 | Stadion Miejski LKS Lodz | 12:30

*Tiempo del Centro de México

Partido por el tercer lugar

Sábado 26 de septiembre

Partido 51 | Perdedoras Partido 49 vs. Perdedoras Partido 50 | Stadion Miejski LKS Lodz | 12:00

Final

Domingo 27 de septiembre

Partido 52 | Ganadoras Partido 49 vs. Ganadoras Partido 50 | Stadion Miejski LKS Lodz | 12:00

*Tiempo del Centro de México