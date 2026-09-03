Ministerio de Defensa confirmó la captura en Bogotá de alias Brayan, presunto integrante de la estructura de alias Calarcá

El anuncio fue dado a conocer por el Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, a través de sus canales oficiales - crédito @mindefensa /X

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El presunto integrante capturado en Bogotá fue alias Brayan, según informó el Ministerio de Defensa, que lo señaló como miembro de la Comisión Rodrigo Cadete, estructura alineada con alias Calarcá de las disidencias de las Farc.

Alias Brayan fue detenido por la Policía Nacional en Bogotá y era requerido por homicidio y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según el Ministerio de Defensa, también habría participado en una incursión armada ocurrida en febrero de 2025 en Garzón, Huila, y estaría relacionado con otros hechos criminales en Suaza.

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“El sujeto, requerido por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, habría participado en una incursión armada ocurrida en febrero de 2025 en Garzón, Huila, donde fueron asesinadas dos personas, y estaría relacionado con otros hechos criminales registrados en Suaza (sic)”, indicó la cartera.

Según el Ministerio de Defensa, también habría participado en una incursión armada ocurrida en febrero de 2025 en Garzón, Huila, y estaría relacionado con otros hechos criminales en Suaza - crédito @mindefensa/X

La información oficial atribuyó al detenido su pertenencia a la Comisión Rodrigo Cadete. En un mensaje citado por el Ministerio de Defensa, la entidad afirmó: “¡No hay escondite para los violentos!”.

Delitos atribuidos y nexos con hechos violentos en Huila

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias Brayan era requerido por homicidio y por delitos relacionados con armas de fuego. La entidad sostuvo que habría intervenido en una incursión armada ocurrida en Garzón, en Huila.

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Ese hecho, según la versión oficial, dejó dos personas asesinadas. La cartera situó la incursión en febrero de 2025 y añadió que el capturado estaría vinculado con otros hechos criminales registrados en Suaza.

“Ya son tres de los seis presuntos integrantes que habrían participado en la incursión de Garzón los que han sido puestos a disposición de las autoridades. Vamos por los demás y por quienes atentan contra la vida y tranquilidad en la Patria Milagro (sic)”, aseveró.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alias Brayan era requerido por homicidio y por delitos relacionados con armas de fuego - crédito @mindefensa/X

Avance de las autoridades en el caso de Garzón

El balance entregado por el Ministerio de Defensa señala que tres de los seis presuntos participantes en la incursión de Garzón ya quedaron a disposición de las autoridades.

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Con la captura de alias ‘Brayan’, el reporte oficial mantiene en tres los señalados puestos a disposición de las autoridades por ese caso. La búsqueda de los demás presuntos implicados sigue abierta, según la entidad.

Otros operativos

La Operación Azarías, realizada el 30 de agosto de 2026 en Miraflores, Guaviare, dejó 23 integrantes de grupos armados muertos y seis detenidos, según el último reporte divulgado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El mandatario calificó el resultado como la acción más contundente de la fuerza pública durante los últimos 12 años.

La comunicación oficial señaló que el objetivo fue el Frente Carolina Ramírez, una estructura que las autoridades vinculan con Iván Mordisco. Entre los muertos se encuentra alias Tigre, también conocido como Pintado, identificado por De la Espriella como jefe de ese frente y hombre cercano al líder del Estado Mayor Central (EMC).

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“Junto al ministro de Defensa y la cúpula militar y policial, desde el Guaviare, le anuncio al país los resultados de la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare: el golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años (sic)”, afirmó.

Abelardo de la Espriella calificó el resultado como la acción más contundente de la fuerza pública durante los últimos 12 años - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente presentó el balance junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y los mandos militares y policiales. Informó además la recuperación de un menor de edad, quien quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

La información oficial atribuye al procedimiento la incautación de 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y otros elementos de guerra. Un recuento incluido en el texto de referencia consigna cifras diferentes: 26 fusiles, 10 equipos de campaña, 13 chalecos multipropósito y dos menores recuperados.

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El informe inicial había reportado 20 muertos y cinco capturados. La revisión posterior elevó el total a 23 fallecidos y seis detenidos, e incluyó la captura de alias Víctor. Las versiones oficiales discrepan sobre su posición: una lo ubica como tercer cabecilla; otra, como cuarto.

De la Espriella afirmó que la ofensiva redujo la capacidad de control territorial de la organización en el sur del país.