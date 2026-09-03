Colombia

Cómo hacer para que su recibo de la luz no le llegue más caro: pagará recargo si excede en más de 10% su meta de consumo

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de uso eficiente que aplica un cobro adicional sobre los kilovatios por encima del umbral asignado a cada vivienda cuando se sobrepasa la cuota establecida

Los hogares de Bogotá que superen en más de 10% su meta individual de consumo eléctrico deben pagar un cobro adicional por la energía excedente - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Enel Colombia
Los hogares de Bogotá que superen en más de 10% su meta individual de consumo eléctrico deben pagar un cobro adicional por la energía excedente - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Enel Colombia
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Los hogares en el país que superen su meta individual de consumo eléctrico en más de 10% deben pagar un cobro adicional sobre la energía excedente, según el nuevo programa de uso eficiente de energía que ya entró en vigencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) explicó que el recargo se activa cuando el consumo rebasa el límite asignado a cada vivienda y advirtió: “Si el consumo supera en más del 10% la meta individual, se generará un cobro adicional sobre la energía que exceda ese límite”.

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Entre los hábitos que más elevan la factura, Enel Colombia mencionó dejar abierta la puerta de la nevera, mantener cargadores conectados, prolongar las duchas con equipos eléctricos y usar la lavadora con poca ropa.

Para la nevera, aconsejó fijar una temperatura entre 3 °C y 5 °C, revisar el estado de los empaques y dejar espacio alrededor para facilitar la ventilación.

Enel Colombia recomendó ajustar la nevera entre 3 °C y 5 °C, revisar los empaques y dejar espacio para su ventilación para reducir el consumo eléctrico - crédito Bebeto Matthews/AP
Enel Colombia recomendó ajustar la nevera entre 3 °C y 5 °C, revisar los empaques y dejar espacio para su ventilación para reducir el consumo eléctrico - crédito Bebeto Matthews/AP

Así mismo, la compañía pidió apagar luces cuando no sean necesarias y aprovechar la iluminación natural durante el día. También sugirió desconectar equipos que permanezcan enchufados sin uso: cargadores, televisores, computadores y consolas pueden consumir electricidad en modo de espera, por lo que una multitoma con interruptor permite cortar el suministro de varios aparatos a la vez.

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Para reducir el gasto en duchas eléctricas y calentadores, la recomendación es disminuir el tiempo bajo el agua. En la cocina, agrupar preparaciones, usar tapas en las ollas y aprovechar el calor residual de la estufa puede limitar encendidos repetidos; en la lavadora, se aconseja reunir una carga completa y elegir el modo ECO si el equipo lo tiene.

Así mismo, indicó que bajar el brillo de las pantallas, activar herramientas de ahorro y programar el apagado automático en computadores, televisores y consolas también ayuda a controlar el consumo.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá resumió que las acciones prioritarias se centran en apagar las luces, desconectar equipos fuera de uso, aprovechar la luz natural, reducir el uso de aparatos de alto consumo y hacer un manejo responsable del agua.

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