Colombia

Alianza Verde será independiente pese al pedido de ocho congresistas de declararse en oposición al Gobierno De la Espriella: “Reprochable”

Los legisladores Ariel Ávila y Santiago Osorio rechazaron la decisión de la colectividad y aseguraron que la administración actual estaría “atacando” los principios básicos de la colectividad

Los legisladores Santiago Osorio, Ariel Ávila y Alejandra Abásolo hacen parte de los congresistas que pidieron que Alianza Verde se declarara en oposición, pero fueron derrotados por la mayoría, que votó por la independencia - crédito @ArielAnaliza/X

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El partido Alianza Verde decidió declararse en independencia frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Así lo confirmó el movimiento político en un comunicado, en el que indicó que la determinación de las bancadas del partido en el Congreso responde a sus principios, estatutos y compromisos con la ciudadanía.

Desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país; presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, precisó la colectividad en la comunicación oficial.

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De igual manera, aclaró que el partido se opondrá a cualquier decisión que, desde su perspectiva, represente un retroceso para los derechos, la democracia y la dignidad, y que vaya en contra de lo establecido en la Constitución. Además, afirmó que continuará defendiendo el Estado social de derecho, el equilibrio de poderes, las libertades, los derechos humanos, la biodiversidad, la justicia social, la paz, la educación y la transparencia.

La colectividad afirmó que mantendrá su respaldo a un marco de referencias institucionales y programáticas - crédito Alianza Verde
La colectividad afirmó que mantendrá su respaldo a un marco de referencias institucionales y programáticas - crédito Alianza Verde

Pese a que la colectividad ya adoptó una posición con respecto al Gobierno, lo cierto es que no todos los congresistas que integran el movimiento político están de acuerdo con la decisión, que fue mayoritaria. El senador Ariel Ávila, el representante a la Cámara Santiago Osorio y la también representante Alejandra Gabriela Abásolo se opusieron a la declaratoria del partido en independencia; querían ser oposición.

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“Efectivamente, solicitamos al partido declararse en oposición, pero hemos tenido una pérdida, digamos, bastante amplia. Solo ocho votamos esta posibilidad de declararnos en oposición frente al autoritarismo que ya se empieza a ver por parte de este Gobierno”, explicó Osorio en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con el congresista Ariel Ávila, la administración de De la Espriella estaría “atacando” los principios básicos del partido Alianza Verde, que son: la protección ambiental, el animalismo, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales y los derechos de los pueblos étnicos. Por esa razón, ocho legisladores consideraron que la opción más coherente con los valores de la colectividad era declararse en oposición.

Ocho congresistas de la Alianza Verde pidieron que el partido se declarara en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @PartidoVerdeCoL y Presidencia
Ocho congresistas de la Alianza Verde pidieron que el partido se declarara en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @PartidoVerdeCoL y Presidencia

Las mayorías en las bancadas del movimiento político optaron por la independencia, pero eso no significa que los congresistas vayan a alejarse de la labor de oposición que quieren realizar. Según Ávila, están dispuestos a ir en contra de los proyectos del Gobierno que consideren perjudiciales para la población.

“Queremos dejar claro que nosotros, los parlamentarios Alejandra Abásolo, Santiago y yo, vamos a hacer una oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella”, indicó.

Ante los medios de comunicación, Santiago Osorio reforzó la idea de que la decisión de la mayoría de la Alianza Verde de declararse en independencia es “respetable, pero reprochable”. Según explicó, bajo el mandato del nuevo presidente se están violando las libertades personales y la libertad de prensa, además de que plantea la puesta en marcha del fracking –que puede generar daños ambientales– y establece disposiciones relacionadas con la consulta previa que, a su juicio, pueden ser problemáticas para la población.

No solo es un Gobierno que está en contra de los derechos fundamentales, que se pasea con total normalidad por los cadáveres, como lo hemos visto en las últimas horas, y que este partido esperamos, a través de algunos congresistas, no vaya a ir a coquetearle al Gobierno nacional”, aseveró.

El congresista Santiago Osorio calificó como "reprochable" la decisión de la Alianza Verde de declararse en independencia - crédito @osoriosantiago/X
El congresista Santiago Osorio calificó como "reprochable" la decisión de la Alianza Verde de declararse en independencia - crédito @osoriosantiago/X

En ese sentido, aseguró que lo que representa el partido es completamente distinto al proyecto político que está proponiendo la administración de derecha.

Las banderas verdes nacieron para defender la vida, las libertades, la democracia, la paz y el derecho a pensar diferente. Si esas banderas sirven únicamente cuando gobernamos nosotros, entonces nunca fueron principios: fueron utilitarismo electoral. No llegamos a la política para acomodarnos frente al poder”, indicó en su cuenta de X.

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