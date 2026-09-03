Intentan borrar huella digital de Diego Sebastián “N”, presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, pero olvidan su cuenta de Threads

El socio de Jonathan Meléndez era argentino naturalizado mexicano y ya tenía denuncias por fraudes. (Threads: sebasrosen26)

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El multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México, donde asesinaron al tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de 3 años, la trabajadora del hogar y a su mascota sin duda ha consternado a la sociedad debido a la brutalidad de los hechos.

Más allá de lo terrible de los hechos, el crimen ha destapado toda una red de estafas que operaba Diego Sebastián “N”, argentino naturalizado mexicano, y quien perpetuo el asesinato.

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En redes sociales ya circulan publicaciones de personas que habían señalado una red de estafas de rentas de cabañas y destinos de lujo en zonas como Valle de Bravo, Tequesquitengo y Acapulco bajo el nombre de la empresa NOMAD.

Poco después de los hechos, y tras destaparse los otros actos ilícitos del argentino, diversas cuentas que contenían información persona y de él fueron desactivadas tales como su Instagram personal y la página oficial de su negocio de rentas.

(Capturas Internet)

(Capturas Internet)

(Capturas Internet)

Así lucía la página de NOMAD antes de ser desactivada, pero algunos usuarios lograron rescatar capturas.

(Capturas Internet)

Y aunque se desconoce quién está detrás de la desactivación de estas cuentas personales, dicha persona habría olvidado eliminar su perfil de Threads @sebasrosen26 , la cual es una red social de Meta vinculada a Instagram.

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Esta app alterna sirve para publicar mensajes cortos de texto, fotos, videos y enlaces, así como responder, compartir y dar “me gusta” a publicaciones de otras personas.

Funciona de forma parecida a X, antes Twitter, pero utiliza tu cuenta de Instagram: puedes entrar con el mismo usuario, conservar parte de tu perfil y seguir cuentas que ya sigues en Instagram.

Es en tas aplicación donde aún pueden observarse múltiples fotos de la vida familiar y formas de pensar del multihomicida.

En el perfil se pueden apreciar imágenes de frases de superación personal, así como hobbies y fotos en familia.

Threads: @sebasrosen26

Threads: @sebasrosen26

Threads: @sebasrosen26

También conserva algunos videos promocionales de los lugares que rentaba, donde los precios iban por arriba de los 16 mil pesos.

Cabe mencionar que a pesar de tener una imagen donde pregona su amor a su esposa, en la sección de respuestas de la app se puede ver que flirteaba con otras mujeres que le dejaban mensajes.

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(Threads)

(Threads)

Así era la red de estafas de rentas de lujo que tenía <b>Diego</b> Sebastián “N”

Como mencionamos antes, Diego Sebastián “N”, detenido por el multihomicidio en el caso de Jonathan Meléndez, también es señalado por un presunto fraude en rentas de lujo: una víctima afirmó que perdió 400 mil pesos al apartar una villa en Acapulco para el cumpleaños de su abuelo, un caso que ahora se suma a otros testimonios sobre la operación que, según el relato, el argentino llevaba con su esposa Paola Mandri bajo la marca Nomad.

El hombre, que pidió anonimato, contó en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz en Radio Fórmula que la oferta apareció en una cuenta de Instagram con más de 18,000 seguidores y recomendaciones de artistas e influencers, lo que dio confianza a su familia para hacer el pago completo antes de ocupar el inmueble.

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La reserva, dijo, se armó entre cuatro núcleos familiares. “Nosotros reservamos, toda mi familia se juntó, éramos aproximadamente cuatro familias juntas para celebrar al abuelo y fue una renta de 400 mil pesos”, relató.

De acuerdo con el testimonio, el depósito se hizo por transferencia a una cuenta empresarial porque esa era la condición para entrar a la propiedad. Un día antes de la fecha acordada, la comunicación se cortó.

“Nos pedían pagar todo antes de entrar”, explicó. Después, añadió: “Nos metieron a un grupo de WhatsApp y después nos bloquearon. Ya no contestaron”.

La víctima identificó a Paola Mandri como una participante activa en la operación de las rentas. Según su versión, ella respondía en el chat con mensajes de voz para asegurar que todo marchaba con normalidad. “Ella contestaba con audios en el grupo que todo estaba perfecto”, dijo.

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El entrevistado describió el trato previo como cordial y profesional, y contrastó esa impresión con el desenlace. “Eran personas muy agradables, muy serviciales. Te ofrecían experiencias maravillosas”, afirmó.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

La pareja habría operado primero como Más Relax y después como Nomad

Según lo dicho por la víctima, la marca con la que se rentó la villa era Nomad, pero antes la pareja habría usado el nombre Más Relax. Esa cuenta, sostuvo, habría sido cerrada después de una denuncia previa.

“Nomad fue la cuenta que crearon después de que procedió una denuncia”, señaló en la entrevista. También mencionó que había reportes en internet desde 2021 sobre el comportamiento de la pareja, aunque aclaró que no podía confirmar si esos señalamientos incluían avisos ante la UIF.

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El hombre aseguró que nunca habló por teléfono directamente con Diego Sebastián. Su contacto, según contó, se dio a través de la estructura con la que se ofrecían las propiedades.

La respuesta central del caso es esta: la víctima sostiene que entregó 400 mil pesos por la renta de una villa en Acapulco, que el dinero salió de cuatro familias, que el pago fue anticipado a una cuenta empresarial y que, al acercarse la fecha de ocupación, los responsables dejaron de responder y los bloquearon.

El afectado también lanzó una crítica a las instituciones. “Las autoridades ante esto, pues nos hacen caso omiso ante este tipo de situaciones”, afirmó.

La víctima expresó alivio por la captura del presunto responsable del multihomicidio, pero remarcó que Mandri sigue libre. “Agradecemos a la ley divina que él ya esté tras las rejas, pero hay una persona más que continúa libre ante esto, que es su esposa Paola Mandri”, dijo.

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En la parte final de su testimonio al conductor, insistió en la preocupación por la impunidad y pidió que la investigación no se limite al asesinato de Meléndez. “Si nosotros tal vez nos hubiéramos juntado, hubiéramos logrado evitar este tipo de situaciones totalmente injustas”, lamentó.