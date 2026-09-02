Qué enfermedad tiene Aldo Rendón y por qué salió de La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

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Aldo Rendón anunció su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2026 la noche del martes 1 de septiembre, luego de que Galilea Montijo revelara previamente, con la voz entrecortada, que el stylist tenía un anuncio que cambiaría la dinámica por completo.

Galilea Montijo llegó al foro esa noche con un anuncio que, según ella misma advirtió, sacudiría a toda la audiencia. La aparición resultó inusual desde el primer momento: no era miércoles ni domingo, los días habituales de nominación o expulsión en los que la conductora suele liderar el programa, lo que generó especulaciones entre los habitantes y televidentes antes de que se revelara el motivo real.

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“Llegó el momento, la noticia que quise compartir toda la noche la vamos a comunicar en este instante. Créame que es una noticia muy fuerte, me emociono y sé que usted también se va a emocionar y lo va a entender”, dijo la conductora antes de enlazarse a la casa y ceder la palabra al sinaloense.

(Captura de pantalla/LCDLF)

El stylist rompió en llanto al despedirse. “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy... No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”, declaró, mientras sus compañeros, en shock, soltaron las lágrimas y lo acompañaron a la salida.

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Montijo, también con lágrimas, lo recibió en el foro con un mensaje directo. “Te amo, Aldo, te amo, y con este aplauso te recibimos. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, le dijo la conductora, quien además es una de sus mejores amigas.

Dentro de la casa, Yahir Parra lloró junto a Brianda, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes lo describieron como “la alegría de la casa” y una persona “auténtica y transparente”. Rendón era uno de los líderes del cuarto Tulum, una de las piezas clave de esa alianza dentro del juego.

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Participantes del programa La Casa de los Famosos México reaccionan en la sala tras anunciarse la salida de Aldo Rendón por razones de salud. (YouTube)

Lo que se vivió detrás de cámaras, según el relato de Marie Claire

Marie Claire, quien conduce la pre-gala y quien estuvo presente esa noche en el foro, narró en una transmisión en vivo cómo la producción manejó el operativo antes de que se confirmara la salida de Rendón. “Cuando yo vi que a los panelistas los sentaron en un lugar diferente, yo dije: algo grave pasó”, relató.

Marie Claire explicó que, para despejar el foro, a otros conductores y panelistas los reubicaron en un sitio distinto mientras hablaban “en off”, es decir, narrando encima de las imágenes que se transmitían en pantalla sin que el público los viera directamente. “Ellos hablaban encima de las imágenes que estaban viendo a full en pantalla”, dijo.

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El llanto de Montijo fue la señal que confirmó sus sospechas. “Cuando Gali empieza a llorar, yo dije: listo, aquí va a pasar algo con Aldo, porque todos sabemos el cariño y la amistad que tiene Gali de años con Aldo Rendón”, relató. Según su versión, la producción colocó una barrera para impedir que los medios se acercaran a Rendón, en un intento de proteger su salida tras más de un mes dentro del reality.

Marie Claire evitó especular sobre el diagnóstico exacto, pero sí destacó el peso de Rendón dentro de la dinámica del programa. “No quiero yo especular acerca de la enfermedad, pero lo que sí te puedo decir es que Aldo y el contenido que daba dentro de la casa era una cosa estratosférica. Era el alma de la fiesta”, expresó.

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¿Qué enfermedades tiene Aldo Rendón?

El stylist ha hablado de sus enfermedades. (IG Aldo Rendón)

Durante su estancia en el reality, Rendón habló abiertamente con sus compañeros sobre varios problemas médicos que enfrenta desde hace años. Uno de ellos es la anemia, un trastorno en el que el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno de manera adecuada, lo que provoca fatiga y sueño excesivo. Rendón lo descubrió antes de entrar a la competencia luego de realizarse estudios por un cansancio que no lograba explicar.

También ha hablado públicamente del queratocono, una enfermedad ocular progresiva en la que la córnea se adelgaza y adopta una forma irregular, similar a un cono, lo que distorsiona la visión y puede requerir lentes especiales o incluso cirugía en etapas avanzadas. La padece desde joven y ha recurrido a distintos tratamientos para cuidar su vista.

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Días antes de su salida, el estilista presentó además un ataque de gota, un tipo de artritis que se produce por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones y que provoca episodios repentinos de dolor intenso, inflamación y enrojecimiento, generalmente en los dedos de los pies o las manos. Según comentó Ese Pérez, Aldo Rendón llevaba varios días con los pies hinchados.

Rendón también nació con sordera en el oído izquierdo, es decir, una pérdida auditiva congénita que afecta únicamente a ese oído desde su nacimiento. Es una condición con la que ha vivido toda su vida y que forma parte de su historial médico, aunque no la ha vinculado directamente con su salida del programa.

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La crisis hepática que marcó su historial médico

Aldo Rendón ya tenía varios síntomas dentro de la casa. (Captura de pantalla )

El antecedente más grave en la salud de Rendón está relacionado con su hígado y su vesícula. El estilista ha contado en distintas ocasiones que atravesó una etapa de consumo excesivo de alcohol en la que llegó a beber hasta dos botellas de tequila al día durante periodos de una semana completa.

Ese consumo derivó en una infección grave que afectó su vesícula y amenazó con extenderse a otros órganos, en lo que equivale a un cuadro de insuficiencia hepática, es decir, una pérdida de la capacidad del hígado para cumplir sus funciones básicas de filtrado y metabolismo.

Rendón ha ubicado ese episodio alrededor de 2010, aunque el tiempo exacto que pasó hospitalizado ha variado según el momento en que lo ha relatado: en ocasiones ha mencionado hasta seis meses internado, en otras ha hablado de un periodo más corto, cercano a mes y medio.

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Días antes de abandonar la competencia, algunos de sus compañeros notaron que sus ojos y su piel presentaban una tonalidad amarillenta, conocida como ictericia, un signo que ocurre cuando el hígado no logra procesar correctamente la bilirrubina y esta se acumula en el cuerpo. Ese síntoma generó preocupación dentro de la casa y alimentó las especulaciones sobre su estado de salud antes del anuncio oficial.

Las redes se dividen ante su salida

(Captura de pantalla/LCDLF)

La noticia generó una reacción dividida en redes sociales. Una parte de los usuarios cuestionó que el programa le permitiera retirarse sin asumir responsabilidad por comentarios previos contra Mariana Ochoa, calificados por el público como “violentos” y “misóginos”.

“Aquí está la imparcialidad que tanto pregona Galilea, alguien que escudó en su homosexualidad el ser misógino, clasista y hoy con pláticas de pedo***, pues ni modo, será por salud o rescatarlo a él y las marcas, pero ya se fue hoy Aldo Rendón”, escribió un usuario.

Otro comentario fue más directo: “Aldo Rendón está enfermo quizás, pero quiso esa salida digna porque está funadísimo y ninguna enfermedad justifica que sea tan cule...”.

Otros usuarios, en cambio, aplaudieron que el estilista priorizara su salud y lamentaron su salida, pues era uno de los habitantes que generaba más contenido dentro de la competencia.

En redes sociales como X, el nombre de Aldo Rendón rápidamente se convirtió en tendencia número 1 en México.