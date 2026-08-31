Cancelan regreso a clases en Ojocaliente, Zacatecas, tras ataque con explosivo a la Comandancia de policía municipal

Anuncian suspensión de clases en Ojocaliente, Zacatecas.

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Los estudiantes de Ojocaliente, Zacatecas, no regresarán a clases este lunes 31 de agosto —primer día del ciclo escolar 2026-2027 a nivel nacional— tras el ataque con un artefacto explosivo que la noche del domingo dañó la Comandancia de Policía Municipal, destruyó 13 vehículos e hirió a seis civiles.

El presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, decretó la suspensión de actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal, en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

También informó que las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias cerrarán la atención al público; solo permanecerán activas las áreas operativas y de emergencia.

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(Captura de pantalla)

Mientras en las 31 entidades del país los alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán el primer día del ciclo 2026-2027, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El ciclo contempla 185 días efectivos de clase y concluirá el 9 de julio de 2027.

La cancelación del regreso a clases se suma a otra medida de Zambrano: la suspensión definitiva de la coronación de la Reina de la Feria Regional 2026, programada para la noche del domingo. El edil justificó ambas decisiones con el objetivo de “salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes” del municipio. “No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”, escribió.

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El explosivo fue colocado en un automóvil particular

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20 horas del domingo 30 de agosto, mientras el municipio celebraba su feria anual. El primer reporte del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señalaba que “desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo”. Minutos después, el funcionario actualizó la información: el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública precisa que el explosivo fue colocado en un automóvil particular estacionado en las inmediaciones de la comandancia.

(Captura de pantalla)

La detonación dañó la estructura física del edificio policial, inmuebles aledaños, 11 vehículos particulares y dos patrullas. Una elemento de la Policía Municipal resultó lesionada. Los seis civiles heridos reciben atención médica en hospitales de la región; las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus lesiones.

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Una columna de fuego fue visible desde varias calles de distancia. En redes sociales circularon múltiples videos del incidente. Hasta el cierre de esta nota, no se había reportado ninguna detención.

Corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo reforzado en Ojocaliente y sus accesos viales. Reyes Mugüerza confirmó que “la situación se reporta bajo control”. La Mesa Estatal de Construcción de Paz informará sobre nuevos detalles conforme avancen las investigaciones.

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

El municipio de Ojocaliente no es un caso aislado. El ataque del domingo es el tercero con explosivos registrado contra corporaciones de seguridad en menos de siete días en municipios del sur del estado.

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El sábado 30 de agosto, un ataque con explosivos en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, dejó un policía estatal preventivo herido de gravedad y una maestra identificada como Alma Patricia en estado crítico. El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informó que un hombre colocó a la orilla de la carretera una motocicleta que presuntamente transportaba explosivos y los detonó a distancia. La onda expansiva alcanzó una patrulla y el vehículo de la docente. Un joven de entre 22 y 23 años, originario de Aguascalientes, fue detenido como probable responsable, según Proceso.

El 27 de agosto, dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por explosivos artesanales en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco. Tras la detonación se desató un fuego cruzado entre presuntos integrantes del crimen organizado y efectivos de seguridad, quienes recibieron apoyo terrestre y aéreo. La carretera permaneció cerrada ocho horas mientras las corporaciones localizaban y detonaban de manera controlada cuatro artefactos adicionales en el mismo sitio.

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