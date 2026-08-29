Colectivo Sabuesos Guerreras exige esclarecer ataque contra Alma Rosa, líder de Voces Unidas por la Vida

Crédito: Sabuesos Guerreras, A.C.

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El ataque a balazos hacia Alma Rosa Rojo Medina, reconocida buscadora de personas desaparecidas en Sinaloa, provocó una inmediata reacción de otros colectivos, entre ellos Sabuesos Guerreras A.C., que exigió justicia, protección y una investigación que permita conocer quién ordenó y ejecutó la agresión registrada este sábado en Culiacán.

La organización expresó su “profunda indignación, rabia y dolor” por el atentado contra su compañera, integrante y fundadora de Voces Unidas por la Vida, y advirtió que lo ocurrido trasciende a una sola víctima.

“Este ataque no es solo contra Alma Rosa y su colectivo; es una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional”, manifestó Sabuesos Guerreras.

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El colectivo sostuvo que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos no deberían convertirse también en víctimas de violencia por realizar una tarea que corresponde al Estado.

Comunicado de Sabuesos Guerreras, A.C.

“Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, reclamó.

Sabuesos Guerreras exige justicia y protección inmediata

Tras conocer la agresión, Sabuesos Guerreras demandó a las autoridades de Sinaloa actuar “de manera inmediata y sin dilaciones” y evitar que el caso quede impune.

La organización pidió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva, pronta y transparente, con el objetivo de identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

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Pero el reclamo no se limitó a la investigación. El colectivo también exigió medidas de protección para Alma Rosa Rojo, sus familiares y quienes participan en las labores de búsqueda en la región.

Crédito: Sabuesos Guerreras, A.C.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Justicia expedita por el atentado.

Investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Protección urgente para Alma Rosa Rojo y su familia.

Seguridad para los colectivos de búsqueda de Sinaloa .

Responsabilidad de las autoridades en la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

“Que las autoridades estatales dejen de ser espectadoras y asuman su responsabilidad de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, señaló Sabuesos Guerreras.

El colectivo cerró su posicionamiento con un reclamo contra la impunidad: “¡Ya basta de impunidad! ¡Ya basta de que nos sigan arrebatando y violentando por buscar la verdad!”.

¿Qué pasó con Alma Rosa Rojo en Culiacán?

La agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas del sábado 29 de agosto, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

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La agresión en su contra ocurrió la tarde de este 29 de agosto en la capital sinaloense. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con los primeros reportes, Alma Rosa Rojo circulaba en un vehículo cuando sujetos armados comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. La activista viajaba acompañada por tres nietas menores de edad.

La unidad terminó con numerosos impactos de bala en la carrocería y los cristales. Rojo Medina resultó herida, mientras que las menores sufrieron lesiones relacionadas con esquirlas, fragmentos de vidrio y otros restos derivados de los disparos.

Vecinos de la zona ayudaron a resguardar a las menores mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Posteriormente acudieron paramédicos y personal de rescate para atender a las víctimas.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad y personal pericial recabó indicios, entre ellos casquillos localizados en el lugar.

Fiscalía investiga el ataque como tentativa de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa debido a la agresión contra las mujeres.

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Autoridades confirmaron el despliegue para garantizar la seguridad de las personas heridas. Crédito: X - SSP Sinaloa

Las indagatorias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con apoyo de policías de investigación y personal pericial.

Una de las líneas de investigación busca determinar si el ataque está relacionado con la labor de Alma Rosa Rojo como buscadora de personas desaparecidas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la identidad de los agresores ni han establecido de manera definitiva el móvil del atentado.

Alma Rosa Rojo convirtió la búsqueda de su hermano en una causa colectiva

Alma Rosa Rojo Medina comenzó su labor como buscadora después de la desaparición de su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, ocurrida el 4 de julio de 2009 en el sur de Culiacán.

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Desde entonces, su búsqueda personal se transformó en una lucha colectiva. Como fundadora y representante de Voces Unidas por la Vida, ha participado durante años en rastreos de campo, jornadas de búsqueda, acciones de memoria y exigencias públicas para localizar e identificar a personas desaparecidas.

Su caso ocurre, además, un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

Alma Rosa Rojo, una de las voces de las familias que buscan a sus desaparecidos en Sinaloa.

La coincidencia coloca nuevamente bajo los reflectores la situación de las familias buscadoras, quienes no solo enfrentan el dolor de la desaparición de sus seres queridos, sino también los riesgos derivados de acudir a zonas de búsqueda y exigir respuestas a las autoridades.

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En Sinaloa existen antecedentes recientes de violencia contra personas vinculadas con estas labores. En febrero de 2026 fue asesinada en Mazatlán Rubí Patricia Gómez-Tagle, integrante de un colectivo de búsqueda, mientras que en junio fue asesinado en Culiacán Rodrigo Ernesto, hijo de una integrante de Voces Unidas por la Vida.

Aunque todavía no existe una conclusión oficial que vincule el atentado contra Alma Rosa Rojo con su actividad como buscadora, el caso vuelve a poner en el centro una pregunta que los colectivos han planteado durante años: ¿quién protege a quienes arriesgan su vida para encontrar a los desaparecidos?

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