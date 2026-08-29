Comando Sur de Estados Unidos y Colombia amplían cooperación frente al crimen transnacional: así fue la agenda

Visita de Donovan a Tumaco y frontera con Ecuador fortalece cooperación regional - crédito @mindefensa/X

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Una agenda de alto nivel centrada en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo marcó la reciente visita a Colombia del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

Durante varios días, el alto oficial norteamericano sostuvo encuentros con la cúpula militar y autoridades de seguridad nacionales, con el propósito de robustecer la cooperación en operaciones conjuntas y optimizar la respuesta ante amenazas transnacionales.

En la capital, Bogotá, el general Donovan dialogó con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erick Rodríguez Aparicio.

Las conversaciones giraron en torno a la necesidad de “fortalecer y acelerar los planes y operaciones desarrollados de manera conjunta”, enfocados en enfrentar organizaciones criminales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al financiamiento de actividades violentas consideradas como narcoterrorismo.

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Visita de alto nivel impulsa acciones coordinadas entre fuerzas de Colombia y Ecuador - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El itinerario incluyó una visita estratégica a Tumaco, en el Pacífico sur, donde la delegación, acompañada por altos mandos colombianos, recibió información directa sobre la situación en terreno y los avances de las tropas de élite en la interdicción de cargamentos ilícitos.

“La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es incomparable”, expresó el general Donovan tras conocer los testimonios y resultados de las operaciones en esta región clave para el tráfico de estupefacientes.

La gira también contempló la inspección de la frontera colombo-ecuatoriana, identificada como un corredor fundamental para el tráfico de cocaína y otras sustancias ilegales.

En la localidad de San Lorenzo, en Ecuador, la delegación sostuvo una reunión con el jefe de Defensa ecuatoriano, general Henry Delgado Salvador, para avanzar en una estrategia bilateral orientada a reforzar las operaciones conjuntas contra los cárteles y sus líderes.

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Las autoridades de ambos países visitaron unidades de élite y acordaron acciones para mejorar la vigilancia y el control de rutas empleadas por organizaciones criminales.

Estrategia conjunta: Estados Unidos y Colombia intensifican operaciones antinarcóticos - crédito @mindefensa/X

En paralelo, el comandante del Southcom Francis Donovan mantuvo encuentros con integrantes y altos mandos de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional, quienes participaron activamente en el desarrollo de operativos contra redes de tráfico y grupos armados ilegales en distintos puntos del país.

Estas reuniones permitieron analizar los retos actuales y estudiar nuevas tácticas para aumentar la efectividad de las acciones coordinadas.

La visita se inscribió en el proceso de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), iniciativa presentada por el Comando Sur como un esfuerzo regional para articular la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia.

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El general Francis Donovan destacó que “al trabajar como un frente unido, interrumpiremos las operaciones de las organizaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y desarticularemos las redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas”.

Las autoridades estadounidenses subrayaron el compromiso de largo plazo con Colombia en la lucha contra el crimen organizado.

“La Coalición de las Américas contra los Cárteles y el Grupo de Tarea Conjunto del hemisferio occidental avanzan con una velocidad y una determinación sin precedentes”, aseguró el comandante del Southcom, Francis Donovan.

Autoridades de Estados Unidos, Colombia y Ecuador acordaron nuevas tácticas y operaciones coordinadas tras encuentros en Bogotá, Tumaco y la frontera binacional - crédito @USEmbassyBogota/X

El comunicado conjunto enfatizó la consolidación de décadas de cooperación bilateral, centrada en el intercambio de inteligencia, la capacitación de personal militar y policial, y la ejecución coordinada de misiones en zonas de alto riesgo.

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Ambas naciones ratificaron su intención de mantener la presión sobre los grupos armados y las redes delictivas, al tiempo que se comprometieron a seguir profundizando la colaboración operativa y el desarrollo de nuevas estrategias tecnológicas.

La delegación estadounidense concluyó su visita reiterando el respaldo a las instituciones colombianas y el reconocimiento a la labor de las fuerzas desplegadas en el país.

Los resultados obtenidos durante los encuentros reflejan la apuesta por una respuesta regional integrada, capaz de adaptarse a las dinámicas cambiantes del crimen organizado y fortalecer la seguridad hemisférica.

La presencia del general Donovan en Colombia y Ecuador sella una etapa de cooperación reforzada, orientada a la protección de la soberanía, la estabilidad y la tranquilidad de la región.

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