Colombia

Procuraduría alerta abandono de 237 adultos mayores y 17.362 personas con discapacidad

El informe advierte que hospitales y centros de larga estancia se están convirtiendo en lugares de permanencia indefinida por falta de redes de apoyo

Un hombre con chaleco de PGN empuja a una persona en una silla de ruedas por una rampa de concreto en un pasillo. Una flecha verde a la izquierda
La Procuraduría General de la Nación atendió 7.841 usuarios y casos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad entre 2025 y abril de 2026 en Guatemala. (PGN de Guatemala)
Guardar

Miles de personas mayores y personas con discapacidad permanecen durante meses, e incluso años, en hospitales, centros psiquiátricos y lugares de larga estancia porque no cuentan con una red familiar, comunitaria o estatal que les permita salir de esas instituciones y vivir en condiciones dignas. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo alertaron por el aumento de estos casos y pidieron una respuesta coordinada del Estado.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el informe ‘Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad’ fue elaborado en cumplimiento de la orden 15 de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional. El documento evidencia que 17.362 personas con discapacidad permanecen de forma permanente en instituciones de salud o cuidado, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y por más de dos meses.

PUBLICIDAD

La situación es especialmente crítica para 12.184 personas con discapacidad que no tienen ninguna red de apoyo familiar o comunitaria, lo que las deja en riesgo directo de abandono. Además, un censo realizado en el 50 % de las alcaldías del país reportó 12.450 personas adultas con discapacidad psicosocial y 7.891 personas mayores en situación de abandono e institucionalizadas.

Una enfermera vestida de azul apoya a un hombre mayor con bata médica cerca de una cama de hospital.
El informe advierte que hospitales y centros de larga estancia se están convirtiendo en lugares de permanencia indefinida por falta de redes de apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abandono aumenta en hospitales

El informe también advierte que 4.941 personas mayores llevan más de un año internadas, pese a que muchas podrían requerir alternativas de cuidado distintas a la permanencia indefinida en instituciones. Para los organismos de control, el problema no se limita a la atención médica, sino a la falta de rutas de egreso, hogares de paso, apoyos comunitarios y servicios territoriales que permitan una vida digna fuera de hospitales o centros de larga estancia.

PUBLICIDAD

El abandono de personas mayores viene en aumento. Entre 2022 y 2025, el Instituto Nacional de Salud registró 10.942 casos de negligencia y abandono contra esta población, lo que representa un incremento acumulado del 87 % en cuatro años. Las personas entre 70 y 79 años son las más afectadas, con el 36 % de los casos, seguidas por quienes tienen entre 80 y 89 años, con el 34,5 %.

Uno de los datos más sensibles está dentro de las propias instituciones de salud. Los casos de personas mayores abandonadas en hospitales pasaron de 104 en 2022 a 237 en 2025. La Procuraduría y la Defensoría señalaron que este aumento muestra cómo hospitales y clínicas se están convirtiendo en lugares de permanencia prolongada para personas que no tienen familiares o redes que las reciban.

El reporte indica que los hombres representan el 60 % de estos casos, con 211 registros, mientras que las mujeres corresponden al 24 %, con 84. El informe relaciona esta diferencia con factores como la soledad no deseada, las rupturas familiares y la ausencia de redes de cuidado.

Seis profesionales médicos con mascarillas y guantes azules rodean a un paciente adulto mayor acostado en una cama de hospital, evaluando su abdomen.
El informe advierte que hospitales y centros de larga estancia se están convirtiendo en lugares de permanencia indefinida por falta de redes de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá y Valle concentran reportes

La problemática también presenta fuertes diferencias territoriales. Bogotá concentra 2.683 personas con discapacidad institucionalizadas, seguida por Valle del Cauca, con 2.381, y Cundinamarca, con 2.324. En cuanto a las notificaciones de negligencia contra personas mayores entre 2022 y 2025, Bogotá registra 3.169 casos; luego aparecen Cundinamarca, con 1.186; Huila, con 1.103, y Santander, con 1.059.

Para los organismos de control, estas cifras reflejan fallas estructurales en la política de cuidado. Entre los principales retos identificados están la falta de recursos, la poca oferta de servicios, la desarticulación institucional, las desigualdades entre territorios y la ausencia de un sistema nacional de información que permita saber con precisión cuántas personas están abandonadas o institucionalizadas.

La Procuraduría y la Defensoría pidieron fortalecer las políticas de cuidado, crear rutas de atención coordinadas y ampliar los servicios de apoyo. El llamado busca que hospitales y centros de larga estancia no sigan funcionando como destino permanente para personas que necesitan acompañamiento social, familiar, comunitario y estatal para recuperar una vida digna en comunidad.

Temas Relacionados

Procuraduríaadultos mayorespersonas con discapacidadabandono en hospitalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 29 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 29 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultados Lotería de Medellín viernes 28 de agosto: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Lotería de Medellín viernes 28 de agosto: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Resultados de la Lotería de Risaralda 29 de agosto: estos fueron los números ganadores del último sorteo

Un tradicional juego de azar se ha convertido en una herramienta clave para financiar iniciativas en comunidades locales

Resultados de la Lotería de Risaralda 29 de agosto: estos fueron los números ganadores del último sorteo

Enfermedades raras: pacientes entregan hoja de ruta al Gobierno por barreras de atención

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras pidió acciones en diagnóstico, tratamientos, financiación, regulación y atención integral

Enfermedades raras: pacientes entregan hoja de ruta al Gobierno por barreras de atención

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 28 de agosto

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París reveló que otros DJs la “saboteaban” en cabina y contó la inesperada estrategia que usó para sobrevivir en el gremio

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Jimmy Vásquez reveló en ‘MasterChef Celebrity’ por qué dejó de hablar con su mamá: “Como las relaciones tóxicas”

Deportes

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Luis Díaz marcó este golazo con el Bayern Múnich en la Bundesliga: así fue la anotación del colombiano ante el Stuttgart