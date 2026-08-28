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EEUU reiteró que retiró las minas iraníes de Ormuz y afirmó que Teherán no exportó “ni un solo barril de petróleo” desde el inicio del bloqueo

El jefe del Mando Central, el almirante Brad Cooper, afirmó que ningún buque entró ni salió de los puertos sin autorización de Washington. Además, detalló que miles de soldados, más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves participaron en las operaciones

EEUU reiteró que retiró las minas iraníes de Ormuz y afirmó que Teherán no exportó “ni un solo barril de petróleo” desde el inicio del bloqueo (REUTERS)
EEUU reiteró que retiró las minas iraníes de Ormuz y afirmó que Teherán no exportó “ni un solo barril de petróleo” desde el inicio del bloqueo (REUTERS)
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El Ejército de Estados Unidos aseguró este viernes que retiró con éxito las minas marinas colocadas por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz y afirmó que sus fuerzas facilitaron el tránsito de casi 1.500 buques comerciales, mientras que Teherán no exportó petróleo desde la reanudación del bloqueo naval estadounidense a mediados de julio.

El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, afirmó que las rutas marítimas reconocidas internacionalmente en este estratégico paso se encuentran despejadas de minas iraníes.

“Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho (de Ormuz) están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, declaró Cooper en un vídeo difundido en redes sociales.

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El estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de las tensiones entre Washington y Teherán debido a su importancia para el transporte internacional de hidrocarburos. El paso conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas marítimas para el traslado de petróleo hacia los mercados internacionales.

Cooper sostuvo que las fuerzas estadounidenses trabajaron durante los últimos meses para garantizar el tránsito de embarcaciones comerciales a través del estrecho. Según sus datos, casi 1.500 buques comerciales cruzaron la zona con protección coordinada de Estados Unidos.

El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, afirmó que las rutas marítimas reconocidas internacionalmente en este estratégico paso se encuentran despejadas de minas iraníes (REUTERS)
El jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, afirmó que las rutas marítimas reconocidas internacionalmente en este estratégico paso se encuentran despejadas de minas iraníes (REUTERS)

El jefe del CENTCOM afirmó que esas embarcaciones transportaban casi 750 millones de barriles de petróleo crudo con destino a los mercados energéticos mundiales.

“Mientras las fuerzas estadounidenses han facilitado la salida de 750 millones de barriles de petróleo crudo del Golfo, Irán no ha exportado ni un solo barril de petróleo desde sus costas desde que reanudamos el bloqueo naval a mediados de julio. Hemos sido sumamente eficaces”, sostuvo Cooper.

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El almirante también explicó que Washington mantiene restricciones sobre el movimiento marítimo desde y hacia los puertos iraníes. En ese sentido, afirmó que ningún buque entró ni salió de puertos iraníes sin autorización estadounidense, aunque señaló que las fuerzas de Estados Unidos permitieron determinados desplazamientos por razones humanitarias.

“Ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes sin permiso de Estados Unidos, aunque hemos permitido el paso de embarcaciones por motivos humanitarios”, precisó Cooper.

El jefe del CENTCOM detalló además el despliegue militar que, según Washington, permitió sostener el bloqueo naval. De acuerdo con sus declaraciones, miles de soldados, más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves participaron en las operaciones desde la reanudación de las medidas contra Teherán.

En ese periodo, las fuerzas estadounidenses hicieron dar media vuelta a 75 embarcaciones que, según Cooper, intentaron eludir el bloqueo. Además, tres embarcaciones fueron inutilizadas después de que sus tripulaciones no acataran las órdenes estadounidenses.

El jefe del CENTCOM detalló además el despliegue militar que, según Washington, permitió sostener el bloqueo naval (REUTERS)
El jefe del CENTCOM detalló además el despliegue militar que, según Washington, permitió sostener el bloqueo naval (REUTERS)

“Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes”, afirmó.

Las declaraciones de Cooper se produjeron dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el estrecho de Ormuz se encontraba libre de minas. El mandatario también advirtió a Irán que Estados Unidos “destruirá” cualquier buque que intente volver a colocar minas en las rutas marítimas del estratégico paso.

La situación en Ormuz forma parte de las medidas adoptadas por Washington contra Teherán en el marco del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí del 28 de febrero. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y, de acuerdo con el texto, también declaró una “guerra económica” contra el país.

La nueva fase de presión estadounidense se produjo después de que concluyera el plazo de 60 días que Washington y la República Islámica se habían concedido para alcanzar un acuerdo global destinado a poner fin al conflicto.

(Con información de AFP y EP)

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