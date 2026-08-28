México

Se aplicará por última vez la reelección de alcaldes en Quintana Roo para 2027

Se espera que el proceso electoral inicie con el registro a las precampañas

Elecciones 2027 Quintana Roo lineamientos
Listos los lineamientos para las elecciones en Quintana Roo en 2027 (Foto: @IEQROO_OPL/X)
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El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó los lineamientos que permitirán, por última ocasión, la reelección consecutiva de presidentes municipales y otros cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Local 2027.

La medida deriva de las disposiciones transitorias de las reformas constitucionales aprobadas en mayo pasado, mediante las cuales se establecieron nuevas reglas para prohibir la reelección y el nepotismo electoral. Sin embargo, estas modificaciones comenzarán a aplicarse hasta el proceso electoral de 2030.

Por ello, para las elecciones locales de 2027 permanecerá vigente la posibilidad de que quienes actualmente ocupan un cargo de elección popular puedan contender nuevamente por un periodo consecutivo.

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¿Quiénes podrán buscar la reelección en Quintana Roo?

En las reglas emitidas, por última ocasión, la reelección consecutiva se permitirá (EFE/ Alonso Cupul)
En las reglas emitidas, por última ocasión, la reelección consecutiva se permitirá (EFE/ Alonso Cupul)

De acuerdo con los lineamientos aprobados por el Ieqroo, podrán ejercer este derecho quienes hayan resultado electos como propietarios o suplentes en el proceso electoral 2023-2024 para las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales.

La normativa establece que las personas interesadas en buscar la reelección deberán cumplir con diversas condiciones relacionadas con su postulación partidista y los tiempos establecidos por la autoridad electoral.

Uno de los principales requisitos consiste en que la candidatura deberá realizarse por el mismo partido político o coalición que postuló originalmente a la persona aspirante.

No obstante, existen excepciones para quienes hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Para los integrantes de los ayuntamientos, la fecha límite establecida es el 31 de marzo de 2026, mientras que para las diputaciones locales fue el 4 de marzo de 2026.

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Aspirantes deberán notificar su intención de reelegirse

Las elecciones dieron inicio en el estado de Quintana Roo en donde actualmente ya son las 8:00 horas.
Los funcionarios que pretendan contender nuevamente deberán comunicar formalmente su intención mediante una carta

Los funcionarios que pretendan contender nuevamente deberán comunicar formalmente su intención mediante una carta.

Para los integrantes de los ayuntamientos, la notificación deberá realizarse un día antes del inicio de las precampañas, es decir, el 14 de enero de 2027.

En el caso de las diputaciones locales, la fecha establecida será el 14 de febrero de 2027, también un día antes del comienzo de las precampañas correspondientes.

Con estas disposiciones, el Ieqroo busca establecer reglas claras para quienes pretendan aprovechar por última vez la figura de la reelección consecutiva antes de que las reformas constitucionales entren plenamente en vigor.

Paridad de género tendrá prioridad sobre la reelección

Voto 2 junio 2024
La reelección no estará por encima del principio constitucional de paridad de género (Crédito: Cuartoscuro)

Los lineamientos también establecen que el derecho individual de una persona a buscar la reelección no estará por encima del principio constitucional de paridad de género.

En este sentido, los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar el cumplimiento de la paridad horizontal y vertical en la integración de las candidaturas.

Esto significa que, aunque una persona tenga derecho a buscar nuevamente el cargo, su postulación podría estar condicionada por las reglas de paridad que deberán cumplir las fuerzas políticas durante el proceso electoral.

Solo cuatro municipios podrían repetir alcalde

En las elecciones de 2024, siete ayuntamientos de Quintana Roo lograron repetir en el cargo mediante la figura de la reelección.

Con base en los nuevos lineamientos y en las condiciones actuales, únicamente cuatro municipios podrían volver a presentar candidaturas para la reelección de sus presidentes municipales en la jornada electoral de 2027.

Se trata de Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen y Lázaro Cárdenas.

La elección de 2027 representará así el último proceso electoral de Quintana Roo en el que estará vigente la posibilidad de una reelección consecutiva, debido a que las nuevas disposiciones constitucionales comenzarán a aplicarse a partir de 2030.

Con ello, el proceso electoral local de 2027 tendrá como uno de sus principales elementos la transición hacia un nuevo modelo electoral, en el que la reelección y el nepotismo estarán restringidos por las reformas constitucionales recientemente aprobadas.

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