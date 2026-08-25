Hija de Ernesto Ruffo anuncia refuerzo jurídico y hace un llamado a la presidenta Sheinbaum a regirse por la ley

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

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Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, informó este martes la ampliación de la estrategia legal de su padre, preso en el penal federal del Altiplano desde el pasado 16 de julio por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presunto contrabando de combustible. Durante un mensaje público, la hija del exmandatario panista también reveló que su padre pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum apegarse al marco constitucional “al margen de sus convicciones políticas”.

“Reflexionemos y unámonos”

Verónica Ruffo recordó que, desde su primer mensaje enviado desde Almoloya, su padre ha insistido en una misma consigna: “reflexionemos y unámonos”. Según explicó, el exgobernador no busca que su caso se convierta en un motivo de división entre mexicanos ni que su nombre sea usado con fines polarizantes. “No quiere odio, quiere que reflexionemos”, señaló.

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La hija del exmandatario indicó que el fortalecimiento de la defensa se da acompañado de personas de distintas trayectorias y visiones políticas, con el objetivo declarado de que el caso se aborde como un asunto institucional y no partidista. “Esto no debe ser una lucha de partidos, no debe ser una lucha entre izquierdas y derechas”, afirmó.

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

El llamado a la presidenta

De acuerdo con el relato de Verónica Ruffo, su padre le transmitió un mensaje dirigido expresamente a la presidenta Sheinbaum, en el que le pidió regirse por la ley y ejercer el cargo “para todos los mexicanos”, tanto para quienes coinciden con su proyecto político como para quienes lo cuestionan. “Gobernar para todos no significa estar de acuerdo con todos”, sostuvo. La hija del exgobernador también compartió que, en su última visita, su padre le expresó una frase que la dejó “consternada”: “ya no hay república”.

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Estas declaraciones se dan en un contexto en el que el caso de Ruffo Appel ha generado pronunciamientos encontrados. Un grupo de expresidentes latinoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, calificó el proceso como una posible “venganza política”, mientras que la propia mandataria ha rechazado en distintas conferencias matutinas que se trate de una persecución. “No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, declaró Sheinbaum el pasado 28 de julio, al insistir en que la carpeta se sustenta en pruebas integradas por la FGR.

Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

El contexto judicial del caso

Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, luego de que la FGR lo señalara como presunto integrante de una red de “huachicol fiscal” vinculada con la empresa Ingemar. Según la Fiscalía, el esquema habría causado un daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos. El exmandatario permanece bajo prisión preventiva oficiosa, medida que su defensa considera desproporcionada dada su edad, y que ha impugnado mediante distintos recursos de amparo.

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En días recientes, la defensa solicitó a un juez federal sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, mientras que Verónica Ruffo ha encabezado la conformación de un “Comité Plural” que agrupa a integrantes de la sociedad civil y militantes de distintos partidos, con el propósito de dar seguimiento al debido proceso. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha respondido a las denuncias sobre las condiciones de reclusión del exgobernador asegurando que sus derechos y necesidades básicas son atendidos dentro del penal.

La mandataria pide a la ciudadanía atender los datos oficiales de la FGR y no una declaración firmada por 25 exjefes de Estado, al asegurar que el expediente se refiere a conductas delictivas

Una defensa que se amplía

Con este nuevo anuncio, la estrategia legal de Ernesto Ruffo se suma a una serie de acciones que su familia y su equipo jurídico han emprendido desde julio, entre amparos, solicitudes de medidas cautelares alternativas y la conformación de redes de apoyo público. El caso continúa bajo revisión judicial, y tanto el exgobernador como los demás implicados mantienen, conforme al marco legal mexicano, la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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*Información en desarrollo