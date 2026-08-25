Nora Ruvalcaba es la elegida de Morena para la gubernatura de Aguascalientes

Morena destapa a candidata para la gubernatura de Aguascalientes

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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena destapó este 25 de agosto a Nora Ruvalcaba como candidata de ese partido para la gubernatura del estado de Aguascalientes en el próximo proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa, Morena presentó a sus tres candidatos para Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Aguascalientes, Campeche y Colima, siendo Nora Ruvalcaba la primera destapada en estos estados.

Nora Ruvalcaba asume la coordinación estatal para la Defensa de la Transformación

Al rendir protesta como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba sostuvo que la prioridad será trabajar en unidad, dejando atrás las diferencias internas y enfocando todos los esfuerzos en que la Cuarta Transformación alcance cada rincón del estado. La dirigente subrayó que la meta es crear un bloque unido, organizado y competitivo, integrando la labor de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y la sociedad de Aguascalientes.

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Ruvalcaba recalcó que este proyecto buscará consolidar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación y fortalecer el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La nueva coordinadora destacó que la defensa de la soberanía nacional y la transformación de México deben anteponerse a cualquier interés personal o de grupo. El trabajo territorial, afirmó, será la base para lograr este objetivo y llevar el proyecto a su consolidación en 2027.

Morena destapó a Nora Ruvalcaba como candadta al gobierno de Aguascalientes

Trayectoria política y formación académica de Nora Ruvalcaba

Nora Ruvalcaba es fundadora de Morena y cuenta con una trayectoria política de más de 29 años. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior y también en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por más de tres décadas, ejerció la docencia y formó parte de distintas instancias educativas y administrativas.

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En el ámbito político, Ruvalcaba ha sido regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, diputada local y senadora. Además, ocupó cargos federales como exdelegada metropolitana del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, delegada en Baja California del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública durante la administración federal pasada.

Finaliza competencia interna y comienza consolidación en Morena rumbo a la Elecciones 2027

El CEN de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones llamaron a la militancia y simpatizantes a cerrar filas en torno a la candidatura de Ruvalcaba. El llamado es a priorizar la unidad, la organización y la responsabilidad, manteniendo siempre al pueblo como el centro de la acción política del partido. La encomienda para toda la estructura de Morena en Aguascalientes es fortalecer la presencia territorial y consolidar el proyecto de transformación nacional en el estado.

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La dirigencia nacional de Morena insistió en que la selección de Nora Ruvalcaba como candidata se realizó mediante un proceso transparente, horizontal y democrático, cuyo objetivo central es fortalecer al partido y a su movimiento. El partido busca que la participación de las bases y la sociedad civil sea determinante en la construcción del proyecto para 2027.

Con la designación de Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Morena apuesta por la continuidad del proyecto político en el estado. Ruvalcaba enfatizó que el esfuerzo será conjunto, sumando a las distintas fuerzas políticas aliadas y a la ciudadanía, para garantizar que la Cuarta Transformación llegue a cada municipio y comunidad de Aguascalientes.

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La expectativa de la dirigencia y de la militancia es que el trabajo territorial y la integración de un bloque sólido permitan a Morena consolidar su presencia y alcanzar la gubernatura en el proceso electoral de 2027. El compromiso, asegura Ruvalcaba, es con la transformación de México, la defensa de la soberanía y el bienestar de la población.