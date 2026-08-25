Qué exclusivo perfume usaba ‘El Chapo’ Guzmán, según Emma Coronel

El creador de contenido sinaloense Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordóñez, se conviertió en tendencia este 25 de agosto tras ser el anfitrión de la primera transmisión en vivo de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la plataforma Kick.

Guardar

El perfume que usaba Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, fue tema de conversación durante la transmisión en vivo que realizó Emma Coronel este 19 de agosto en la plataforma Kick, donde la exreina de belleza debutó como streamer junto al creador de contenido sinaloense Víctor Ordóñez, “Lonche de Huevito”.

La ex reina de belleza aseguró que el exlíder del Cártel de Sinaloa prefería una fragancia específica: “Jean Paul, ese cuerpecito de hombre azul”.

La esposa de Joaquín Guzmán Loera, quien fue condenada en Estados Unidos a tres años de prisión en 2021 y liberada en 2023 tras cumplir dos años y medio, reveló el dato en la dinámica de preguntas y respuestas que mantuvo con Ordóñez y el streamer texano Guillermo Peña, “Wilito”.

PUBLICIDAD

La conversación giró en torno a temas cotidianos, cocina y recuerdos personales, en especial sobre la vida privada de la pareja.

Jean Paul Gaultier, la marca mencionada por Coronel que usaba El Chapo

Jean Paul Gaultier, la marca mencionada por Coronel que usaba El Chapo (RS)

Durante la charla, Emma Coronel respondió a la pregunta sobre el perfume favorito de su esposo con esta frase: “Jean Paul, ese cuerpecito de hombre azul”.

No especificó el modelo exacto, pero la referencia apunta a la línea Le Male de Jean Paul Gaultier, reconocida por su frasco con forma de torso masculino azul. Coronel insistió: “Mucho tiempo lo usó. Sí, mucho”.

La línea Le Male incluye varias versiones. El frasco clásico es azul traslúcido con rayas marineras celestes y blancas. Otras opciones recientes son Ultra Male, de tono azul oscuro y rayas negras, y Le Male in Blue, con acabado metalizado brillante. En tiendas departamentales de México, los precios de estas fragancias oscilan entre 2,950 y 3,100 pesos por el frasco de 125 ml.

PUBLICIDAD

El diálogo entre Coronel y los streamers dejó frases adicionales sobre la fragancia: “Ese perfume es chido, la neta”, comentó Ordóñez. Coronel recalcó: “Y aún huele todavía”. La conversación evidenció la familiaridad y el uso prolongado del aroma por parte de Guzmán Loera.

Emma Coronel debuta como streamer en Kick

'El Chapo' Guzmán tras su captura en 1993 (Infabae)

La transmisión donde Emma Coronel abordó la vida personal del exlíder del narco mexicano marcó su debut como creadora de contenido en la plataforma Kick. La esposa de El Chapo estuvo acompañada por Víctor Ordóñez, originario de Los Mochis, Sinaloa, conocido por sus videoblogs de viajes y estilo de vida, y Guillermo Peña, “Wilito”, influencer de McAllen, Texas.

PUBLICIDAD

En la emisión, los anfitriones dieron consejos a Coronel sobre cómo desenvolverse durante los streamings. La exreina de belleza había anunciado su llegada a Kick a principios de agosto y pidió a sus seguidores sugerir posibles colaboraciones. En semanas previas, Coronel ganó notoriedad en TikTok con videos breves, pero ahora busca una mayor presencia y monetización en plataformas de streaming.

Kick es una red social popular entre creadores de contenido sinaloenses. El 4 de agosto, la misma plataforma registró en vivo el asesinato del influencer César Gastélum. La transmisión de Coronel, en contraste, tuvo un tono cotidiano y se centró en actividades como cocinar o hacer compras.

PUBLICIDAD

La relación entre Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera

Durante la transmisión, Emma Coronel relató cómo conoció a Joaquín Guzmán Loera en un baile de la Feria Regional del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, cuando tenía 17 años y competía como reina de belleza. Según su versión, Guzmán se acercó a invitarla a bailar al pensar que ella le había sonreído. Coronel recordó: “Él piensa que yo le sonreí a él, pero yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay”.

Coronel narró que Guzmán Loera fue respetuoso al iniciar el acercamiento: “Primero preguntó que si yo podía bailar con él. No es que fue, vamos a bailar. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. Pero bien nice”.

PUBLICIDAD

El relato de Emma Coronel sobre su relación con El Chapo ha aparecido en entrevistas y documentales. La influencer cuenta con 727,000 seguidores en Instagram y es considerada la primera gran figura pública ligada al Cártel de Sinaloa en incursionar en el streaming. Durante el juicio a Guzmán Loera en Nueva York, Coronel fue protagonista de la cobertura mediática.

Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)

Precios y versiones del perfume favorito de “El Chapo” en México

En México, el costo de la fragancia Le Male de Jean Paul Gaultier se ubica en 2,950 pesos para la versión clásica, 3,100 pesos para Ultra Male y 3,095 pesos para Le Male In Blue, todos en frasco de 125 ml. Los precios varían según la tienda y las promociones vigentes.

PUBLICIDAD

La línea Le Male es una de las más reconocidas de la marca francesa y su frasco azul se asocia comúnmente con la descripción dada por Emma Coronel. La exreina de belleza no detalló cuál de las versiones prefería Joaquín Guzmán Loera, pero recalcó que el aroma era característico de su esposo y lo usó durante mucho tiempo.