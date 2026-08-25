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Chofer de combi en Morelos cobra de más a adulto mayor y termina con fuerte multa

El operador no habría respetado la tarifa preferencial de cinco pesos y el caso quedó registrado en video antes de llegar a las autoridades

El operador no habría respetado la tarifa preferencial de cinco pesos y el caso quedó registrado en video antes de llegar a las autoridades.

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Un conductor del transporte público en Morelos terminó en medio de una polémica después de que fuera captado cobrando una cantidad superior a la tarifa preferencial establecida para adultos mayores. El caso rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó críticas por el trato hacia uno de los sectores que cuentan con un descuento en el servicio.

De acuerdo con las imágenes difundidas en internet, el operador habría cobrado 13 pesos por el traslado de un adulto mayor, pese a que la tarifa preferencial para este sector es de 5 pesos.

La situación llamó especialmente la atención porque el hecho no solamente quedó registrado en video. La grabación permitió documentar el presunto incumplimiento de la tarifa y posteriormente derivó en una sanción para el conductor.

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El episodio volvió a poner sobre la mesa la obligación que tienen los operadores del transporte público de respetar las tarifas establecidas por las autoridades, particularmente aquellas diseñadas para apoyar a grupos considerados prioritarios.

Graban a chofer cobrando de más

Una persona grabó el momento y el video permitió que el caso fuera reportado, en medio de una polémica por el respeto a las tarifas preferenciales.
Una persona grabó el momento y el video permitió que el caso fuera reportado, en medio de una polémica por el respeto a las tarifas preferenciales.

En el video que comenzó a difundirse a través de redes sociales se observa el momento en el que el conductor realiza el cobro correspondiente al viaje de un adulto mayor.

Sin embargo, la cantidad solicitada habría sido de 13 pesos, cuando el usuario debía pagar únicamente cinco pesos debido a la tarifa preferencial vigente en Morelos.

La persona que registró la situación posteriormente utilizó la evidencia para reportar lo ocurrido, lo que permitió que las autoridades conocieran el caso y revisaran la actuación del operador.

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El hecho generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que el conductor no aplicara el descuento correspondiente y consideraron injustificado que un adulto mayor tuviera que pagar más de lo establecido.

Más allá de la diferencia entre ambas cantidades, el caso tomó relevancia debido a que las tarifas preferenciales tienen como objetivo facilitar el acceso al transporte público a determinados sectores de la población.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar la tarifa para adultos mayores?

El conductor pidió 13 pesos cuando el pasajero debía pagar cinco y la irregularidad terminó provocando una sanción económica.
El conductor pidió 13 pesos cuando el pasajero debía pagar cinco y la irregularidad terminó provocando una sanción económica.

El caso también puso atención sobre las sanciones que pueden enfrentar los operadores que incumplen las disposiciones relacionadas con las tarifas preferenciales.

En Morelos, la Coordinación General de Movilidad y Transporte informó que 10 operadores del transporte público fueron sancionados con multas de 5 mil 856 pesos por negarse a brindar el servicio a adultos mayores o no respetar la tarifa preferencial establecida.

La cantidad resulta considerablemente superior al monto que el conductor presuntamente intentó cobrar de más en el caso que se volvió viral.

La tarifa especial para adultos mayores se encuentra establecida en 5 pesos, por lo que los operadores deben aplicar dicho costo cuando los usuarios que cumplen con las condiciones correspondientes solicitan el beneficio.

El incumplimiento puede representar una infracción y generar consecuencias económicas para los responsables.

Un video que terminó exhibiendo al operador

El operador fue señalado por no aplicar el descuento correspondiente y su caso se suma a las sanciones contra transportistas que incumplen la tarifa preferencial.
El operador fue señalado por no aplicar el descuento correspondiente y su caso se suma a las sanciones contra transportistas que incumplen la tarifa preferencial.

El episodio también demuestra el impacto que pueden tener las grabaciones realizadas por ciudadanos cuando documentan posibles irregularidades en servicios públicos.

En esta ocasión, la persona que grabó al conductor logró dejar constancia de la situación y el material terminó circulando en redes sociales, donde rápidamente generó comentarios.

La difusión del video provocó que el caso dejara de ser una situación entre un pasajero y un operador y se convirtiera en un asunto que llamó la atención de las autoridades.

Para los usuarios, conocer las tarifas vigentes también resulta importante, pues permite identificar posibles cobros indebidos y reportarlos ante las instancias correspondientes.

El caso ocurrido en Morelos representa uno de los ejemplos recientes de las consecuencias que pueden enfrentar los operadores cuando no respetan las condiciones establecidas para brindar el servicio.

Mientras tanto, la situación del chofer generó indignación entre usuarios de redes sociales, principalmente por tratarse de un adulto mayor que debía pagar una tarifa preferencial de cinco pesos y terminó pagando 13.

La diferencia de ocho pesos terminó desencadenando una polémica mucho mayor y puso nuevamente bajo los reflectores la importancia de que los prestadores del transporte público respeten los descuentos establecidos para los adultos mayores

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