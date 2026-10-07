La querella pidió a la Cámara de Casación mantener abierta la causa contra Nicolás Maduro en Argentina

Piden seguir investigando a Nicolás Maduro en Argentina por delitos de lesa humanidad en Venezuela

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La querella en la causa que investiga en Argentina a Nicolás Maduro y a los principales jerarcas de su gobierno en Venezuela por delitos de lesa humanidad cometidos en ese país pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que la investigación siga adelante en base al principio de jurisdicción universal. También solicitó que se rechacen planteos de uno de los acusados, el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Justo José Noguera Pietri.

En una audiencia oral realizada este miércoles en los tribunales federales de Retiro, el abogado Tomás Farini Duggan solicitó a los camaristas Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci que confirmen el rechazo a eximir de prisión al acusado y descarten el planteo de nulidad de la causa que se sigue en Argentina. Tras escuchar los argumentos, los jueces quedaron en condiciones de resolver.

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Jurisdicción universal

En su presentación, Farini Duggan sostuvo que la causa argentina puede avanzar bajo el principio de jurisdicción universal, ante la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y citó informes de organismos internacionales y ONG sobre asesinatos, presos políticos, persecuciones y desplazamientos forzados.

También descartó que exista una violación al principio de doble juzgamiento por una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Según la querella, las certificaciones remitidas por la Fiscalía de la CPI indican que las personas y los hechos examinados en La Haya son distintos de los investigados en Argentina. Bajo esa interpretación, Noguera Pietri no estaría alcanzado por la pesquisa internacional y no habría identidad de persona, objeto ni causa que configure una doble persecución penal.

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Respecto de la eximición de prisión, la querella afirmó que subsisten riesgos de fuga y de entorpecimiento. Señaló que el imputado permanece en Venezuela, no se habría puesto a disposición de la Justicia argentina y tendría vínculos que podrían afectar la producción de prueba o la seguridad de testigos y víctimas.

El abogado de la querella Tomás Farini Duggan (Adrián Escándar)

Farini Duggan invocó la gravedad de los delitos y pidió rechazar cualquier “alegación de inmunidad personal o funcional” por parte de Noguera Pietri quien “no fue jefe de Estado, jefe de Gobierno ni ministro de Relaciones Exteriores, únicos cargos alcanzados por la inmunidad personal durante el ejercicio de sus funciones”, remarcó.

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El abogado de la querella sostuvo que los crímenes de lesa humanidad “no pueden considerarse actos estatales legítimos amparados por inmunidad funcional y que, en todo caso, ese privilegio corresponde al Estado y no al imputado en forma individual”.

Los acusados

La causa tiene como imputados al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro -preso en Estados Unidos- su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros 14 funcionarios de ese país, entre los que se incluyen mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Nahuel Gallo es querellante en la causa

El juez federal Sebastián Ramos requirió la extradición de Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de trasladarlo a la Argentina para someterlo a declaración indagatoria. El exmandatario venezolano se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcoterrorismo.

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La querella Foros por la Democracia FADER y FADD pidió así rechazar la queja que presentó la defensa de Noguera Pietri, a cargo del abogado Fernando Sicilia, quien solicitó que se evalúe si los jueces argentinos pueden investigar al acusado.

Entre las víctimas que representa la querella figuran dirigentes políticos, periodistas, estudiantes, manifestantes, personas que expresaron críticas en redes sociales y militares considerados opositores. En esa nómina está incluido el gendarme Nahuel Gallo, quien se presentó en el caso, tras denunciar torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio de 448 días, en uno de los centros clandestinos de detención venezolanos.

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