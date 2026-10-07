El truco para las cañerías tapadas con una botella de plástico que te ahorrará mucho dinero

Una mujer utiliza una botella de plástico para destapar el desagüe de un fregadero en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El método de la botella de plástico para destapar cañerías se volvió uno de los trucos caseros más replicados en los últimos meses, al prometer una solución inmediata y sin gastos frente a los desagües lentos o parcialmente obstruidos. La técnica aprovecha un principio físico simple: la presión hidráulica.

El procedimiento consiste en tomar una botella de plástico flexible, llenarla de agua, quitarle la tapa y presionarla contra la boca del desagüe para generar un empuje similar al de un destapador tradicional. No se trata de una solución mágica: funciona únicamente ante obstrucciones leves, cuando el agua todavía logra drenar, aunque sea con lentitud, y su eficacia depende de lograr un sellado correcto entre la botella y el desagüe.

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Cómo funciona el método según la explicación técnica

Según se explica, el método resulta especialmente útil para tapones formados por materiales orgánicos blandos: grasa y restos de comida en la cocina, cabellos y residuos de jabón en el baño, o sedimentos acumulados en sifones y codos cercanos a la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento del truco es el mismo que el de una sopapa: al comprimir bruscamente el envase, el agua contenida sale disparada hacia el interior de la tubería y genera una onda de presión. Esa fuerza empuja los residuos acumulados y, si la obstrucción es blanda, logra desplazarla.

Según se explica, el método resulta especialmente útil para tapones formados por materiales orgánicos blandos: grasa y restos de comida en la cocina, cabellos y residuos de jabón en el baño, o sedimentos acumulados en sifones y codos cercanos a la salida.

En cambio, no es efectivo frente a objetos sólidos como juguetes, peines o tapas, ni ante raíces que invaden la cañería o tapones antiguos y endurecidos. En esos casos, el recurso casero no reemplaza una herramienta mecánica ni la intervención de un profesional.

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La ventaja que más se destaca frente a los productos químicos es que no corroe las tuberías: los destapacañerías a base de soda cáustica o ácidos pueden dañar cañerías viejas o conexiones de PVC con el uso repetido, mientras que la botella no libera sustancias agresivas al sistema de desagüe.

El paso a paso más difundido

Para aplicar el método en un fregadero de cocina, primero hay que retirar el agua estancada y dejar solo una pequeña cantidad que cubra el desagüe. Si la pileta tiene un segundo orificio, conviene taparlo con un trapo bien apretado para que la presión no se escape por ahí.

Se recomienda elegir una botella flexible, de entre 500 mililitros y 1,5 litros. Las botellas rígidas no sirven porque no se comprimen con la fuerza necesaria para generar el empuje.

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El paso siguiente es llenarla casi por completo con agua, quitarle la tapa, darla vuelta con rapidez y apoyar la boca directamente sobre la abertura del desagüe, procurando que quede lo más ajustada posible para que la presión no se pierda por los costados. Ahí se aprieta con firmeza, de forma repetida, entre cinco y 10 veces.

Para el caso del inodoro, se sugiere cortar la base de la botella y usar esa abertura como un desatascador improvisado, con movimientos firmes de empuje y tracción. En todos los casos se aconseja el uso de guantes y proteger el piso o la ropa ante posibles salpicaduras.

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Una infografía de Infobae explica los pasos para destapar el fregadero y el inodoro mediante el uso de una botella de plástico flexible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los especialistas y dónde aparecen las advertencias

Mientras el truco se presenta en varios espacios como un recurso validado incluso por plomeros, existe una mirada más cautelosa que matiza ese entusiasmo. Según esa advertencia técnica, la botella no tiene una propiedad especial para destapar cañerías: solo puede funcionar como un émbolo improvisado si logra cubrir parcialmente el desagüe y transmitir presión de forma efectiva.

Esa misma fuente señala que el resultado depende de variables puntuales: el tamaño de la botella, la forma del desagüe y la ubicación exacta de la obstrucción. Por eso se aclara que el método es “menos efectivo y menos seguro” que un destapador profesional, ya que un envase común no siempre logra sellar de manera correcta la boca del desagüe.

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Esta diferencia marca el contraste central del truco: por un lado, la creencia popular lo adoptó como un remedio casi infalible y gratuito; por otro, la mirada más técnica lo ubica como un recurso limitado, útil solo como primer intento antes de recurrir a una herramienta específica.

Hay coincidencia, en cambio, en un punto de seguridad: no se debe combinar este método con productos químicos. Si recientemente se utilizó un destapacañerías, se recomienda esperar varias horas y enjuagar bien antes de intentar con la botella, porque las salpicaduras de esa mezcla podrían resultar peligrosas.

Una mujer vierte vinagre y sal en el drenaje de un fregadero de cocina para desatascar las tuberías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites del truco frente a la obstrucción real

Tanto la versión más entusiasta como la más cautelosa coinciden en algo: el método rinde sobre todo cuando el desagüe todavía traga agua, aunque sea con lentitud. Ahí la presión generada alcanza para correr un tapón parcial y devolver la circulación normal.

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Si el agua no baja en absoluto, si retrocede, si vuelve a acumularse poco después de la maniobra, o si aparecen malos olores persistentes o ruidos extraños dentro de la cañería, se trata de señales de que el empuje de la botella no será suficiente.

Un técnico de mantenimiento retira un sifón obstruido por residuos de jabón y materia orgánica bajo el mueble de un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra situación de alerta es cuando la obstrucción afecta a varios desagües de la vivienda al mismo tiempo, un indicio de que el problema está más profundo en el sistema y requiere herramientas específicas o la intervención de un profesional.

No se aconseja introducir la botella dentro del desagüe, ya que podría quedar atrapada o empujar el objeto obstructor hacia una zona más profunda de la tubería, lo que complicaría aún más la reparación posterior.

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