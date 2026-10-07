El audio de Paola Suárez que se volvió viral para contar desgracias en redes sociales

El fragmento de un en vivo de Las Perdidas fue convertido en un divertido remate para historias de rupturas, despidos, problemas económicos y otros momentos desafortunados.

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Las redes sociales volvieron a demostrar que cualquier situación cotidiana puede convertirse en un fenómeno viral. Esta vez, el protagonista involuntario de una historia fue un señor al que se le rompió el tenedor, un detalle aparentemente insignificante que terminó dando pie a una de las frases que ahora utilizan los internautas para acompañar sus propias desgracias.

La historia llegó a través de Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, quien durante uno de sus contenidos contó lo ocurrido con el hombre. La situación llamó la atención por la manera en la que fue relatada y, sobre todo, por el inesperado desenlace que terminó convertido en audio para TikTok e Instagram.

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Todo comenzó con un tenedor roto

(Captura de pantalla)

El video parte de una situación bastante sencilla: al señor se le rompió el tenedor. Lo que parecía ser un pequeño inconveniente terminó siendo contado por Paola con ese estilo particular que caracteriza sus anécdotas y que suele generar momentos espontáneos entre quienes la siguen.

A partir de ahí aparece la frase que terminaría trascendiendo la historia original. Paola Suárez menciona:

“...en buñuelos y tamales Belén y Juanito”.

La expresión, que en ese momento formaba parte de la conversación, adquirió una nueva dimensión cuando los usuarios de redes sociales comenzaron a rescatar el fragmento y utilizarlo fuera de su contexto.

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Y ahí fue cuando el tenedor roto dejó de ser simplemente una anécdota para convertirse en el origen de un audio que actualmente acompaña todo tipo de desgracias.

El audio encontró una segunda vida en TikTok

(Captura de pantalla)

La dinámica que comenzaron a utilizar los internautas es sencilla, pero precisamente ahí está su atractivo.

Los usuarios empiezan sus videos contando algún problema personal. Puede tratarse de una ruptura amorosa, un despido, una mala noticia, una deuda, un examen reprobado o cualquier situación que haya convertido su día en un auténtico desastre.

El relato avanza con aparente seriedad hasta que llega el momento del remate.

Entonces entra el audio de Paola Suárez con la frase “...en buñuelos y tamales Belén y Juanito”, provocando un contraste completamente inesperado.

La situación resulta graciosa porque el audio no tiene ninguna relación con la desgracia que se acaba de contar. Precisamente esa desconexión es lo que convirtió la frase en un recurso perfecto para las publicaciones de humor.

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Del tenedor roto a las desgracias de miles de usuarios

(Captura de pantalla)

Lo curioso del fenómeno es que la historia original no necesariamente tenía que convertirse en una tendencia. Fue la propia comunidad de internet la que encontró una manera de reutilizarla.

El relato del tenedor roto quedó prácticamente en segundo plano y la frase pronunciada por Paola comenzó a circular por separado. Poco a poco, los usuarios descubrieron que funcionaba especialmente bien como cierre de historias desafortunadas.

Así, alguien puede contar que terminó una relación, que lo despidieron de su trabajo o que tuvo un problema económico y, justo cuando parece que la historia no puede ponerse peor, aparece el audio.

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El efecto es casi el de una celebración completamente fuera de lugar.

La tendencia también muestra cómo funciona el humor en redes sociales: los internautas toman una situación que originalmente podría resultar frustrante y la transforman en una oportunidad para reírse de sí mismos.