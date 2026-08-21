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Andeg advierte que la deuda del sector eléctrico llega a $5,8 billones y pone en riesgo la continuidad del servicio “por la nefasta intervención de Air-e”

El gremio de generadores señaló que Air-e concentra más de $3,3 billones en acreencias y dejó pagos pendientes por $380.000 millones en el último mes, lo que agrava la falta de liquidez de la cadena

Andeg advirtió que la intervención de Air-e agrava la crisis del sistema eléctrico de Colombia y podría llevar al sector al colapso en meses - crédito @Andeg_Col / X
Andeg advirtió que la intervención de Air-e agrava la crisis del sistema eléctrico de Colombia y podría llevar al sector al colapso en meses - crédito @Andeg_Col / X
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, alertó sobre una situación crítica en el sistema eléctrico de Colombia y advirtió que, si no se frena el deterioro financiero que provoca la intervención de Air-e, el sector podría colapsar en cuestión de meses.

Según el directivo, existe un desangre en el sector eléctrico por “la nefasta intervención” de Air-e, que ha generado deudas millonarias y pone en riesgo la continuidad del servicio en todo el país, La advertencia fue realizada durante el Congreso del gremio térmico en Barranquilla.

El impacto financiero de Air-e y el efecto dominó en la cadena eléctrica

De acuerdo con cifras de Andeg, el sector enfrenta deudas totales que alcanzan los $5,8 billones, de los cuales Air-e concentra una parte significativa, con acreencias que superan los $3,3 billones, incluyendo pagos pendientes por más de $380.000 millones solo en el último mes. El grueso de la deuda afecta de manera directa a la generación térmica, que debe operar con recursos limitados en un contexto de precios elevados y escasez de insumos.

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Castañeda advirtió que la situación “no es un problema exclusivo de siete departamentos, sino un problema nacional”, y subrayó que la falta de liquidez limita la capacidad de las plantas para adquirir combustibles, mantener la logística y asegurar la disponibilidad de energía. La empresa intervenida dejó de pagar cifras que resultan “insufribles e inmanejables”, lo que agrava la exposición financiera de toda la cadena eléctrica.

El sector eléctrico de Colombia acumula deudas por $5,8 billones y Air-e concentra más de $3,3 billones en acreencias, según Andeg - crédito Air-e
El sector eléctrico de Colombia acumula deudas por $5,8 billones y Air-e concentra más de $3,3 billones en acreencias, según Andeg - crédito Air-e

El fenómeno de El Niño y la presión sobre la generación térmica

El sector eléctrico enfrenta, además, un desafío técnico derivado del fenómeno de El Niño, que redujo los aportes hídricos y obligó a aumentar el uso de plantas térmicas. Según datos de Andeg, la generación térmica ya cubre entre el 30% y el 35% del consumo nacional y podría llegar hasta el 55% en escenarios críticos. Las plantas a carbón, gas y combustibles líquidos operan al máximo de su capacidad para garantizar la demanda ante el bajo nivel de los embalses.

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La presión sobre la generación térmica se agrava por el alza de los precios en la bolsa de energía, donde las empresas distribuidoras con mayor exposición, como Air-e, asumen costos crecientes que complican aún más su situación financiera.

El impacto en las tarifas para los usuarios depende del grado de cobertura mediante contratos a largo plazo, aunque la volatilidad en la bolsa termina reflejándose en los recibos, especialmente en las regiones más afectadas.

La confianza inversionista y la urgencia regulatoria

Otro de los factores de alerta es la pérdida de confianza entre los inversionistas y agentes del sector. Castañeda señaló que durante los últimos años la regulación fue politizada y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) operó como un simple notario del Ejecutivo, lo que erosionó la certidumbre jurídica e institucional. El presidente de Andeg sostuvo que para recuperar la confianza se requiere restablecer reglas claras y garantizar la autonomía regulatoria.

Alejandro Castañeda sostuvo que la falta de liquidez por la deuda de Air-e afecta a la generación térmica y pone en riesgo la continuidad del servicio de energía - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS
Alejandro Castañeda sostuvo que la falta de liquidez por la deuda de Air-e afecta a la generación térmica y pone en riesgo la continuidad del servicio de energía - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS

De acuerdo con cálculos del gremio, el sector eléctrico colombiano necesitará inversiones cercanas a los $60 billones en la próxima década para modernizar la infraestructura y aumentar la capacidad de generación y distribución. “La confianza hay que volverla a construir”, remarcó Castañeda en su intervención.

Medidas urgentes para frenar el deterioro y evitar el racionamiento

El presidente de Andeg planteó cinco prioridades para la nueva administración: detener el deterioro financiero de Air-e, adoptar medidas regulatorias para evitar el racionamiento, destrabar el desarrollo del fracking, reconstruir la confianza inversionista y diversificar la matriz energética. La cartera pendiente de Air-e asciende a entre 300.000 y 350.000 millones de pesos mensuales, una carga que, según el gremio, el sistema no soportará más allá de septiembre u octubre si no se toman medidas inmediatas.

Entre las acciones sugeridas figura la intervención de la CREG para implementar esquemas de contención de la demanda y permitir que el sector industrial venda sus excedentes de energía, así como incentivos para que los usuarios reduzcan el consumo en horas pico a cambio de beneficios económicos. Además, se propone viabilizar el desarrollo de yacimientos no convencionales y activar proyectos de importación de gas y exploración offshore.

Seguridad energética y perspectivas del sector

Andeg afirmó que la politización de la regulación y la falta de autonomía de la Creg deterioraron la confianza inversionista en el sector eléctrico colombiano - crédito Reuters
Andeg afirmó que la politización de la regulación y la falta de autonomía de la Creg deterioraron la confianza inversionista en el sector eléctrico colombiano - crédito Reuters

El Gobierno entrante ha mostrado disposición al diálogo y reconoce la necesidad de garantizar la seguridad energética. Según Castañeda, la prioridad debe ser asegurar el suministro de energía y gas natural, incluyendo la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y la reactivación de campos convencionales. La seguridad energética no es solo un objetivo sectorial, sino el motor de la competitividad del país y la base para la reactivación económica.

Mientras el sistema afronta una presión creciente por el aumento de la demanda —que estaría creciendo a un ritmo del 9% mensual— y la menor disponibilidad de recursos hídricos, la generación térmica se consolida como el respaldo esencial para evitar apagones y mantener el servicio en todo el territorio nacional.

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