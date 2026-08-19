Ese Pérez desata la furia de Aldo Rendón con expresión despectiva durante dinámica de La Casa de los Famosos México

El estilista le marcó un límite al creador de contenido luego de que este usara una expresión despectiva. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

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El estilista Aldo Rendón confrontó al creador de contenido Ese Pérez durante una dinámica del martes en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que este último llamara “bola de mayates” a varios de sus compañeros, una expresión con connotación despectiva.

“A mí se me hace muy ofensivo que digas mayates, así como a ti se te hace ofensivo que digan bromas de tu mamá”, le respondió Aldo Rendón de frente, ante la mirada de todos los presentes.

La confrontación no fue aislada. Días antes, durante la gala de eliminación del domingo, Ese Pérez había reaccionado con molestia visible cuando Luis Chaparro hizo una broma relacionada con su madre. Ese antecedente fueun tema que Rendón abordó para poner en perspectiva el doble estándar de su compañero.

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“El que se lleva se aguanta”: Rendón traza la línea

El estilista confrontó al creador de contenido tras llamar "bola de mayates" a sus compañeros durante una dinámica, y lo comparó con su propia reacción cuando Luis Chaparro hizo una broma sobre su madre días atrás. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Esa misma noche, el estilista le contó a Gema Garoa lo ocurrido durante la dinámica. En la conversación, Rendón fue directo: “Le dije: mayates es una palabra muy ofensiva. Así como a ti no te gusta que te digan cosas de tu mamá, a mí no me gusta que me digan mayate. Se quedó callado”.

Lejos de guardarse el malestar, Rendón también apuntó a la contradicción de Pérez: “Le estás diciendo que al mismo que le armaste el p*d*, si eres tan sensibilito... Y mejor una disculpa: si te ofendí diciéndote mayate, te la acepto”.

Gema coincidió con la lectura de su compañero. Ambos comentaron que Ese Pérez llevaba horas preocupado por el beneficio que Luis Chaparro había ganado con la moneda del destino —sin saber aún en qué consistía—, y que esa ansiedad anticipada no tenía mucho sentido. “No puede sufrir por algo que no sabe”, dijo Aldo.

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La moneda del destino y el posicionamiento que encendió la mecha

El comentario de Ese Pérez durante una dinámica del martes encendió a Aldo Rendón, quien le recordó que el respeto debe funcionar en ambos sentidos tras su polémica reacción en la última gala de eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

El contexto detrás de la tensión arranca el lunes 17 de agosto, cuando Aldo Rendón ganó el primer Elevador del Destino de la temporada al superar a Ese Pérez y a Ernesto Laguardia en la dinámica. Con ese triunfo obtuvo el poder de cerrar una habitación, y eligió clausurar Ibiza —su propio cuarto— para reubicar a todos sus integrantes.

Esa misma noche, Luis Chaparro se quedó con la moneda del destino. Minutos después de su victoria, La Jefa lo llamó al confesionario y le reveló el beneficio: podrá nominar con tres puntos a un habitante al que no le haya dado puntos en la nominación, y deberá hacerlo frente a todos sus compañeros.

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Fue ese beneficio el que disparó la preocupación de Ese Pérez. El creador de contenido presiente que Chaparro podría usarlo en su contra, dado el tenso posicionamiento que protagonizó en la gala del domingo. Rendón lo resumió sin rodeos en su charla con Gema: “Le dio un pretexto a Luis para hacer algo, si lo tenía que usar. Aquí así pasa”.

La situación de Ese Pérez dentro de la casa se complica semana a semana. Días antes del incidente de los comentarios, tanto Aldo Rendón como Gema Garoa ya habían expresado su desacuerdo con la reacción que Pérez tuvo ante la broma de Chaparro sobre su madre.

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El estilista le marcó un límite al creador de contenido luego de que este usara una expresión despectiva. (ViX)

“Exageraste porque no te lo dijo en mala onda, era un chiste, como los que tú te avientas”, le dijo Rendón en ese momento. Gema sumó que ella había recibido una broma similar de parte de Pérez y no la tomó a mal.

Con el beneficio de la moneda del destino todavía sin activarse y la nominación en puerta, la presión sobre Ese Pérez crece dentro de La Casa de los Famosos México.