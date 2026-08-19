Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

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La empresaria de fajas y DJ colombiana Yina Calderón habría sido confirmada para La casa de los villanos, la adaptación en español de House of Villains que Telemundo prepara para su temporada 2026-2027, según reveló el periodista de espectáculos Carlos Ochoa en su canal de información de farándula.

El programa se grabaría en Colombia, lo que explicaría, según el periodista, el llamativo silencio que la huilense mantiene en sus redes sociales desde hace semanas.

La noticia marcaría un giro en la trayectoria televisiva de Calderón: ya no como participante de un formato de convivencia convencional, sino como villana declarada dentro de un reality diseñado precisamente para celebrar ese perfil.

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La empresaria sería la integrante de la versión latina de 'La casa de los villanos' - crédito @mundo_.reality/IG

El programa reuniría a las personalidades más polémicas y confrontadoras de la televisión en español, quienes competirían en desafíos de poder hasta que uno solo se consagre como el gran “Supervillano” de la temporada y se lleve el premio en efectivo.

De <i>Protagonistas</i> a villana internacional

El camino de Calderón en los realities comenzó en 2013, cuando audicionó para Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN con apenas 5 mil pesos en el bolsillo y sin portafolio fotográfico. Su permanencia duró 67 días y terminó de forma abrupta: fue expulsada tras lanzarle un cuchillo a su compañero Juver durante una discusión, una escena que la convirtió en una de las concursantes más recordadas de esa temporada.

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Pese a esa salida, o precisamente por ella, Calderón construyó desde ese momento una carrera mediática sostenida en la polémica. Lanzó su marca de fajas, se consolidó como DJ de guaracha y desarrolló una presencia digital que su cuenta de Instagram vio interrumpida en varias ocasiones por sus declaraciones sin filtros.

En 2022 participó en Duro Contra el Mundo y en 2025 ingresó a la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde formó parte del cuarto Fuego junto a la Toxi Costeña, Lady Tabares y Karina García.

Su paso por ese reality estuvo marcado por sanciones del Jefe, enfrentamientos con el “Negro” Salas y Mateo Varela, y un conflicto mediático con Melissa Gate. Fue eliminada el 14 de mayo de 2025 con apenas el 9,94% de los votos del público.

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Ahora, de confirmarse su participación en La casa de los villanos, Calderón daría el salto a un formato internacional de Telemundo donde su perfil no sería un obstáculo, sino la razón de su convocatoria.

Yina Calderón participó en la edición 2013 de "Protagonistas de Nuestra Tele" - crédito Canal RCN

Los posibles compañeros de Yina en la casa

Según la información difundida por Carlos Ochoa, estos serían los nombres que podrían acompañar a Calderón en el reality:

Alicia Machado: exreina de belleza y figura recurrente de los realities de Telemundo.

Itatí Cantoral: actriz mexicana cuya posible participación fue señalada por Ochoa con sorpresa.

Oriana Marzoli: venezolana radicada en España, con paso por múltiples realities europeos y latinoamericanos.

Aleska Génesis: influencer venezolana, cuya eventual coincidencia con Luka dentro del programa generaría, según Ochoa, un reencuentro de alto voltaje.

Salvador Zerboni: actor mexicano al que Ochoa situó “ya en el avión rumbo a Colombia”.

Maripily Rivera: puertorriqueña ganadora de La Casa de los Famosos 4 , que ya habría expresado entusiasmo por el café colombiano.

Fabio Agostini: modelo español que, de acuerdo con Ochoa, terminaría su participación en La Granja en Perú para sumarse al proyecto.

Rey Grupero: creador de contenido mexicano que haría lo mismo al concluir su cobertura de ese mismo programa.

Cristina Porta: periodista y ganadora de Top Chef VIP 4 , con antecedentes en Colombia.

Manelyk González: influencer mexicana cuya negociación con la producción aún estaría en curso, según Ochoa.

Niurka Marcos: vedette cubana a quien Ochoa instó a “negociar rápido”.

Sergio Mayer: actor y político mexicano.

Un formato diseñado para el conflicto

Esta sería una de las fotos promocionales para el nuevo reality de Yina Calderón en Estados Unidos - crédito @yinacalderontv/IG

La casa de los villanos es la adaptación en español de House of Villains, franquicia de NBCUniversal Formats que ya cuenta con tres temporadas en Peacock y versiones en los Países Bajos y Canadá. Telemundo la incluyó en su parrilla de no ficción para 2026-2027 bajo el título de trabajo Juego de Villanos.

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El formato propone una dinámica en la que los participantes conviven las 24 horas mientras compiten en pruebas físicas, mentales y sociales, con alianzas que cambian constantemente y donde la eliminación es la única certeza. Para Calderón, que ya acumula tres realities en su historial, sería el escenario donde su perfil confrontacional dejaría de ser un problema de convivencia para convertirse en la moneda de cambio del juego.