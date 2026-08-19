Excompañeros de Yahir de La Academia salen en su defensa por críticas dentro de La Casa de los Famosos México

Toñita y Raúl defienden a Yahir (Redes Sociales)

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Toñita y Raúl Sandoval salieron en defensa de Yahir ante la ola de críticas que el cantante enfrenta en La Casa de los Famosos México: que come demasiado y que se comporta como mandón con sus compañeros de reality.

“Como no le encuentran por dónde pegarle, ahora come mucho”, lanzó Sandoval en un video que ambos publicaron juntos. Los tres se conocen desde 2002, cuando coincidieron en la primera generación de La Academia, el reality musical de TV Azteca que lanzó sus carreras.

Desde el arranque del video, Toñita y Sandoval dejaron claro su posición: se declararon “team Nalgón”, el apodo cariñoso con el que el público identifica a Yahir dentro del programa. “Nosotros somos team Nalgón”, repitió Toñita. “Nosotros apoyamos al team Nalgón, a Yahir”, reafirmó minutos después. (Collage/Redes sociales/ViX)

“Nalgón”: el apodo que se convirtió en campaña

Desde el arranque del video, Toñita y Sandoval dejaron claro su posición: se declararon “team Nalgón”, el apodo cariñoso con el que el público identifica a Yahir dentro del programa. “Nosotros somos team Nalgón”, repitió Toñita. “Nosotros apoyamos al team Nalgón, a Yahir”, reafirmó minutos después.

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El tono fue de humor, pero el mensaje fue directo: los dos exacadémicos consideran que las críticas al cantante son inventadas. “Eso que le están inventando de que nada, que come mucho, nel”, dijo Sandoval.

Dos comidas al día y dieta keto: la defensa al régimen de Yahir

La polémica de la comida tiene un origen concreto. Dentro de la casa, Yahir fue captado preparando grandes cantidades de huevos antes y después de entrenar, lo que generó comentarios virales en redes como “¿solo él se come 56 huevos en 7 días?” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica de la comida tiene un origen concreto. Dentro de la casa, Yahir fue captado preparando grandes cantidades de huevos antes y después de entrenar, lo que generó comentarios virales en redes como “¿solo él se come 56 huevos en 7 días?” o “desayuna como cinco veces al día”. El cantante sigue una dieta cetogénica, conocida como keto, que prioriza proteínas y grasas y elimina los carbohidratos; el huevo es su principal fuente proteica bajo ese esquema.

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Toñita y Sandoval salieron al cruce con ese argumento. “Las personas que se empiezan a cuidar, como Yahir, que ya tiene años cuidándose, no usa aceite de soya”, explicó Toñita. Sandoval fue más enfático: “Él es superdisciplinado. Come lo que tiene que comer. Solamente dos veces al día y de ahí ya no come más”. Toñita cerró el punto: “Si comiera mucho, comería cinco veces al día. Para su cuerpo come lo necesario”.

La bronca del aceite que llegó hasta una marca

La segunda controversia nació durante una discusión sobre la despensa. Los habitantes no superaron el reto semanal y quedaron con apenas el 50% del presupuesto para alimentos. En ese contexto, Yahir propuso comprar aceite de aguacate. La modelo Yanet García le recordó que ya había aceite disponible en la casa. El cantante no cedió: “Es dañino, ese aceite es dañino. Malo, malo, malo. Es aceite de carro”, dijo. García respondió: “Pues es que hay que adaptarnos a lo que haya”.

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Aunque Yahir nunca mencionó ninguna marca, los usuarios relacionaron el producto con Nutrioli, que emitió un comunicado para aclarar que no patrocina el programa y que las opiniones de los participantes “no representan nuestros principios y valores”.

Toñita aludió directamente a ese episodio en el video: “Hubo una bronca ahí por el aceite. Pero ustedes deben de entender que las personas que se empiezan a cuidar, como Yair, que ya tiene años cuidándose, no usa aceite de soya”.

“El líder nato sale”: la respuesta a la acusación de mandón

Yahir y Cynthia Klitbo conversan durante un desacuerdo sobre el uso de la cocina dentro del programa La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla: YouTube / LCDLFMX4)

Sobre el otro señalamiento —que Yahir impone su voluntad dentro de la casa—, Sandoval ofreció una lectura alternativa: “Lo que pasa es que ahí hace falta orden y si nadie lo hace, el líder nato sale. El vato tiene cómo hacerlo”. Toñita completó la idea: “Alguien lo tiene que hacer”.

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La situación escaló el martes 18 de agosto durante la gala del programa, cuando los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice proyectaron una sección llamada El señor de las raciones, que mostró cómo Yahir ha administrado los alimentos desde el recorte presupuestario. Los roces con Ese Pérez y Flor Vigna quedaron expuestos ante el público. Tras eso, el cantante anunció que dejaba la cocina y puso la decisión en manos del grupo.

Una cadena de críticas que Toñita repasa una por una

Los tres se conocen desde que compartieron la casa-estudio de La Academia en 2002. Yahir Othón Parra, de 47 años, llegó al casting de Tijuana sin dinero —llegó a dormir en una bodega— y terminó el año como finalista ante 45 puntos de rating en los picos de la gran final. (Instagram/@tonitamusic1)

En el video, Toñita trazó un recorrido por los señalamientos que han caído sobre el círculo cercano de Yahir desde que arrancó el programa. “Primero empezaron con Víctor de que le tiraba. No es cierto, eso no fue cierto. Después me tiraron a mí de que yo andaba hablando de las novias. No es cierto, ya vieron que sí tuvo muchas novias”, dijo entre risas. “Y después, pues andan diciendo que Yahir come mucho y que puro mandón. Perdónenme, pero él tiene un régimen y tiene mucha disciplina”.

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Una historia de casi 25 años de amistad

Los tres se conocen desde que compartieron la casa-estudio de La Academia en 2002. Yahir Othón Parra, de 47 años, llegó al casting de Tijuana sin dinero —llegó a dormir en una bodega— y terminó el año como finalista ante 45 puntos de rating en los picos de la gran final.

Quedó en cuarto lugar, detrás de Myriam Montemayor, pero Warner Music apostó por él y su álbum debut superó las 250,000 copias vendidas. Fue confirmado como el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 4 el 13 de julio de 2026.

Toñita y Sandoval ya anticiparon su próximo movimiento. “Ahorita, gracias a Dios, no lo han nominado, pero cuando lo nominen, compadre, vamos a estar llame, llame”, advirtió Toñita. “Dale con todo, macizo”, respondió Sandoval.

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