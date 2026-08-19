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Emilio Azcárraga abre las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez se suba al ring a pelear

Aunque Álvarez volverá a pelear por un título mundial, ya comienza hacer planes para su retiro

Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)
Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)
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Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez.

En entrevista con TUDN, el empresario sostuvo que existe una oportunidad para impulsar un combate de Saúl Álvarez bajo este esquema, aprovechando el prestigio del boxeador tapatío y el interés del público nacional. Azcárraga argumentó que, tras el éxito alcanzado con Chávez, valdría la pena repetir la fórmula con Canelo, en respuesta al impacto y la relevancia que el boxeo mexicano mantiene en la audiencia.

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“Creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir ‘ya lo hicimos con Julio César, vale la pena’ por todo esto que sucedió”.

¿Canelo Álvarez podría pelear en el Estadio Banorte?

Aunque un combate de Canelo en el Coloso de Santa Úrsula todavía se mantiene como posibilidad, la idea no es descabellada y podría concretarse cuando el peleador tapatío anuncie su retiro.

Diversas voces del entorno boxístico han sugerido que una despedida monumental podría realizarse en el estadio, con la intención de reunir a una multitud que supere cualquier precedente del deporte nacional.

El jeque Turki Al-Sheikh, quien mantiene un contrato con Álvarez, expresó públicamente el deseo de organizar una función de despedida para el mexicano con una cifra de asistencia sin precedentes en la historia del boxeo: 500 mil personas. Aunque ese número supera ampliamente la capacidad oficial del estadio, la referencia apunta al espíritu de grandeza que se busca para el evento.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Canelo enfocado en su próximo compromiso y la reivindicación de su carrera

Mientras tanto, Canelo se mantiene enfocado para encarar su siguiente compromiso boxístico que será el próximo 31 de octubre cuando enfrente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras.

Esta pelea será diferente ya que después de muchos años el jalisciense vuelve a subirse al ring como retador y no como campeón. Además, significa la reivindicación luego de perder el campeonato indiscutido de los supermedianos en septiembre pasado ante Terence Crawford y ser operado del codo.

La pausa de más de un año le permitirá al mexicano recuperarse tanto de lesiones como en el aspecto mental. Tras un 2025 complicado, el deportista decidió detener su carrera por un momento.

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