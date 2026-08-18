De qué murió Germán Medina y quién fue el joven cantante de regional mexicano

Germán Medina (RS)

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Germán Medina, cantante del regional mexicano de apenas 21 años, murió la madrugada del pasado lunes 17 de agosto en un accidente automovilístico sobre la autopista Tepic-Matanchén, en Nayarit.

El percance ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba, junto con su ingeniero de audio, chocó contra una camioneta volcada sin señalización, provocando la muerte de ambos jóvenes, según información de El Sol de Nayarit.

Accidente en la autopista Tepic-Matanchén: la causa de muerte de Germán Medina

El choque sucedió cerca del kilómetro 18, a la altura del crucero del poblado de Mecatán, cuando Germán Medina y Olaf Rubio Merino regresaban de una presentación en San Blas. El automóvil Volkswagen Vento se encontró de frente con una camioneta MG, volcada y abandonada minutos antes por sus ocupantes sobre el carril. El conductor intentó esquivarla, pero chocó contra la barrera de contención y el vehículo dio varias volteretas.

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Uno de los ocupantes salió proyectado sobre el pavimento; el otro quedó atrapado entre los restos del automóvil. Las autoridades viales y periciales acudieron al lugar para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes dejaron la camioneta volcada sobre la vía, así como la razón de la demora en el abanderamiento del tramo.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un informe oficial sobre el hecho ni sobre posibles responsables.

Accidente en la autopista Tepic-Matanchén: la causa de muerte de Germán Medina (Instagram: Germán Medina)

Germán Medina: trayectoria y presencia digital

Medina tenía 48,900 seguidores en Instagram y 109,000 suscriptores en YouTube. Su carrera en el regional mexicano comenzaba a llamar la atención de figuras del género y público joven. En su cuenta de Instagram, donde sumaba 41 publicaciones, la última foto se llenó de mensajes de despedida por parte de amigos, familiares y músicos.

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En la última historia publicada por Medina, horas antes del accidente, aparece con camisa de cuadros y sombrero, tocando el acordeón e interpretando el corrido “El Noble”. Los mensajes de sus seguidores destacaron frases como: “Te extrañaré demasiado mi ángel hermoso, TE AMO POR SIEMPRE”, “Siempre grande mi Germán, tu música queda para siempre, descansa en paz carnal”, “Dep amigo Germán, quedó pendiente el duetón”.

Reacciones del regional mexicano y despedida de sus colegas

El cantante Régulo Caro reaccionó públicamente tras enterarse de la noticia: “No puedo creerlo, me había dado tanto gusto saludarte ahora que fui a Tepic. DEP mi niño”, escribió en la publicación de Medina. El grupo La Sessión dedicó palabras a Olaf Rubio Merino: “Gracias por tus mezclas, por tus porras, por motivarnos a ser mejores, por ser nuestro amigo. Nos quedamos con tus sonrisas y con recuerdos bien perrones… vuela alto, carnal”.

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Rubio Merino era hijo del propietario de la empresa Quick, dedicada a eventos, y se encargaba de la operación de equipos y sonorización en cada concierto de Medina.

Vida personal y estudios de Germán Medina

Además de su actividad musical, Medina estudiaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit. También era emprendedor y combinaba su carrera artística con los estudios universitarios.

(Instagram: milaplusmx)

Las muestras de afecto y despedida se multiplicaron en redes sociales tras el accidente, mostrando el impacto de su muerte entre seguidores y colegas del regional mexicano. La noticia comenzó a circular pocas horas después del percance, y la comunidad digital y musical se ha mantenido atenta a la información de las autoridades sobre las causas y responsabilidades del accidente.

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