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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar juntos en una canción? Esto dijo la actriz

La artista habló de su amistad con el hijo de Pepe Aguilar y expresó su deseo de compartir el micrófono con él, en medio de las especulaciones que los rodean

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)
¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)
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Gala Montes sorprendió al hablar sobre su relación con Emiliano Aguilar y dejó abierta una posibilidad que podría emocionar a sus seguidores: colaborar musicalmente con el cantante. La actriz aseguró que le gustaría mantener su amistad con él y reconoció públicamente el talento del hijo de Pepe Aguilar.

“Me gustaría mucho, eh, poder seguir siendo amiga de Emiliano por mucho tiempo”, declaró Gala ante los medios de comunicación. Después lanzó una propuesta que rápidamente llamó la atención: “Y ojalá pues podamos colaborar. Me gustaría mucho que, eh, pudiéramos cantar juntos”.

La declaración ocurrió mientras Gala hablaba sobre las críticas que ha recibido por su consumo de marihuana. En ese contexto mencionó también a Emiliano, quien anteriormente habló públicamente sobre las restricciones que, según su versión, impidieron que participara en La Casa de los Famosos México.

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Gala Montes habla de Emiliano Aguilar y abre la puerta a una colaboración

Gala Montes criticó a Mariana Echeverría
Gala Montes criticó a Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión (Captura de pantalla: IG/galamontes)

Más allá de los rumores que han surgido alrededor de ambos, Gala fue clara al expresar que existe una amistad que desea conservar. “Él tiene mucho talento”, afirmó la intérprete, quien no confirmó ningún romance ni presentó la colaboración como un proyecto ya concretado.

Por ahora, sus palabras hablan únicamente de un deseo: compartir una canción. “Me gustaría mucho que pudiéramos cantar juntos”, reiteró. La posibilidad, por lo tanto, permanece en el terreno de una intención expresada públicamente y no de un lanzamiento confirmado.

La conversación tomó otro rumbo cuando Gala recordó las críticas que ha recibido por fumar marihuana. “Es que luego el marihuano es uno y la mala soy yo, y la drogadicta y el drogadicto es Emiliano también”, expresó, al referirse a las etiquetas que, según ella, han recibido.

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¿Qué tiene que ver Emiliano con La Casa de los Famosos México?

Emiliano Aguilar explica por qué no entró a La Casa de los Famosos México 2026

Emiliano Aguilar había revelado que fue considerado para participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, aunque finalmente su ingreso no se concretó. Según explicó el cantante, una de las restricciones estuvo relacionada con el consumo de marihuana y también mencionó un impedimento asociado con un medicamento, sin ofrecer mayores detalles.

El cantante manifestó su inconformidad porque, desde su perspectiva, la situación resultaba contradictoria frente a lo que supuestamente ocurría dentro del reality. Su cuestionamiento surgió después de que señalara que otros participantes sí estarían consumiendo marihuana en la casa.

Sin embargo, las declaraciones de Aguilar corresponden a su propia versión y no confirman qué sustancia habría utilizado algún participante. En particular, las especulaciones alrededor de un vape señalado en redes sociales no permiten establecer oficialmente qué contenía.

Gala y Emiliano alimentan las especulaciones

Gala Montes y Emiliano Aguilar
Gala Montes y Emiliano Aguilar

La cercanía entre Gala y Emiliano también ha generado comentarios en redes sociales. Una fotografía publicada por la cantante mostró un tatuaje con el número 664 en el cuello y estuvo acompañada por el mensaje: “Te amo morro. Always withU.” El detalle provocó especulaciones debido a que el 664 corresponde a la lada de Tijuana, número con el que Aguilar suele identificarse.

A esto se suman imágenes y mensajes compartidos por ambos, además de que anteriormente fueron vistos juntos en Cartagena, Colombia. Estos elementos han alimentado las versiones de quienes creen que existe algo más que una amistad entre ellos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado un romance ni ha señalado que el tatuaje esté dedicado a Aguilar. Lo que sí quedó expresado directamente por Gala es su interés en conservar la amistad y, sobre todo, en llevar esa conexión a la música: “Él tiene mucho talento”. La canción, por ahora, es una posibilidad que la propia artista puso sobre la mesa.

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