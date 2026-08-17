El monseñor Angelo Accattino fue designado como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia

Un diplomático con experiencia previa en el país, monseñor Angelo Accattino, fue nombrado este 15 de agosto por el Papa León XIV como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia, en un contexto marcado por la reciente emergencia sísmica y la búsqueda de fortalecer los lazos entre la Iglesia local y la Santa Sede - crédito Conferencia Episcopal de Colombia / Facebook

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El reciente nombramiento de monseñor Angelo Accattino como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia marca un regreso significativo para el diplomático italiano, quien ya había formado parte de la misión pontificia en este país sudamericano.

Según informó la Conferencia Episcopal de Colombia, la Santa Sede, a través de una decisión formalizada el 15 de agosto, le confirió la tarea de representar al Papa León XIV y de fortalecer los lazos entre la Iglesia local y el Vaticano en un contexto de desafíos sociales y eclesiales renovados.

La llegada de monseñor Accattino se da cinco días después del terremoto que afectó a diversas regiones, 4 capitales, provocando 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y comunidades destruidas. Ante esta tragedia, el Papa León XIV manifestó su cercanía, pidió solidaridad y oración para quienes sufren las consecuencias del sismo.

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Es así que la misión del Nuncio Apostólico implica actuar como embajador del Papa ante las autoridades civiles y la Iglesia local. Sus funciones abarcan desde el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas hasta el acompañamiento de procesos eclesiales internos, así como la defensa de valores como la paz y la libertad religiosa.

La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su respaldo a la misión del nuevo nuncio, destacando su conocimiento previo de la realidad eclesial y social del país - crédito Silere non possum / Facebook

Además, el nuncio cumple un rol clave en el nombramiento de obispos, ya que recopila información y propone candidatos aptos para el episcopado. Sumado a esto, debe mantener relaciones oficiales con el Estado, la Iglesia local, es el decano del cuerpo diplomático en el país y goza de inmunidad diplomática ya que tiene el rango exacto de embajador extraordinario y plenipotenciario.

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Monseñor Accattino asume la representación pontificia en Colombia tras el traslado de monseñor Paolo Rudelli, quien culminó su servicio diplomático en marzo para asumir funciones directivas como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado en el Vaticano.

La transición fue recibida con gratitud y espíritu de continuidad por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, que expresó su disposición a fortalecer la colaboración con la Santa Sede bajo la nueva conducción.

El inicio de la gestión diplomática de monseñor Accattino coincide con la etapa de recuperación tras el reciente terremoto que afectó a varias regiones colombianas - crédito Arquidiócesis de Ibagué / Facebook

Durante su misión diplomática, Accatino vivirá en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en la ciudad de Bogotá. La residencia oficial, que también funciona como oficina diplomática y capilla, se encuentra en el tradicional barrio Teusaquillo, específicamente en la Carrera 15 No. 36-33.

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En palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Múnera, la Iglesia en Colombia “da la bienvenida” al nuevo nuncio y se compromete a acompañarlo en su labor de “unión y comunión” con el Papa.

El perfil y la trayectoria de monseñor Angelo Accattino

Nacido en Asti, Italia, el 31 de julio de 1966, monseñor Accattino fue ordenado sacerdote en 1994 en la diócesis de Casale Monferrato. Posee un doctorado en Derecho Canónico, y desde su ingreso al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1999, ha desarrollado una carrera internacional con múltiples destinos en América, Europa y Asia.

Monseñor Angelo Accattino asume la representación pontificia en Colombia tras haber ejercido funciones diplomáticas en América Latina, Europa y África - crédito Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño / Facebook

Su paso por las Nunciaturas de Trinidad y Tobago, Perú, Estados Unidos y Turquía, junto con su experiencia en la Secretaría de Estado, le ha permitido adquirir una visión global y una comprensión profunda de las dinámicas eclesiales y diplomáticas. En 2017, el Papa Francisco lo nombró Nuncio Apostólico en Bolivia, cargo que marcó su primer liderazgo como representante directo del Vaticano en un país latinoamericano.

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En enero de 2023, recibió la misión de ser Nuncio Apostólico en Tanzania, función que ejercía hasta el anuncio de su traslado a Bogotá.

A pocos días de asumir oficialmente sus funciones, el nuevo nuncio cuenta con el respaldo expreso de los obispos colombianos y con la expectativa de la comunidad católica, que espera que su experiencia y conocimiento previo del país sirvan para fortalecer el diálogo entre la Iglesia y la sociedad.