Golpe al narcotráfico en el Pacífico: Armada incautó 2.363 kilos de cocaína y capturó a tres hombres

Una operación de interdicción marítima terminó con el naufragio de la embarcación, el rescate de sus tres ocupantes y la recuperación del cargamento, que posteriormente fue identificado como clorhidrato de cocaína. - crédito @ArmadaColombia/X

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Una operación de interdicción marítima en el Pacífico Sur permitió a la Armada de Colombia incautar 2.363 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación tipo go fast. Durante el procedimiento fueron capturados tres ciudadanos colombianos, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La operación se desarrolló a partir de información obtenida por Inteligencia Naval de la Armada, con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial (JIATFS) del Comando Sur de Estados Unidos, que permitió identificar el desplazamiento sospechoso de una embarcación en aguas del Pacífico colombiano.

Según informó la institución, una unidad de la Estación de Guardacostas de Tumaco se desplazó hasta el sector señalado para realizar la interdicción y verificar la embarcación.

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La embarcación naufragó durante el procedimiento

El procedimiento estuvo marcado por las condiciones del mar y por la cantidad de carga que transportaba la lancha. De acuerdo con la Armada, durante la intervención la embarcación perdió estabilidad y terminó naufragando.

Ante la emergencia, los uniformados concentraron sus esfuerzos inicialmente en el rescate de los tres ocupantes. Los hombres fueron puestos a salvo mientras las unidades desplegadas en el área adelantaban las labores correspondientes para recuperar el cargamento que había quedado en el agua.

Una vez finalizadas las labores de recuperación, los capturados y la carga fueron trasladados hasta un puerto seguro para continuar con el procedimiento establecido por las autoridades.

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Los tres capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes. - crédito Armada de Colombia

Prueba determinó el tipo de sustancia incautada

En el puerto, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) sobre los paquetes recuperados durante la operación.

El procedimiento permitió establecer que el material correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2.363 kilogramos.

Los tres hombres capturados, junto con la sustancia incautada, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. A partir de este momento, corresponde a las autoridades judiciales adelantar las investigaciones relacionadas con el transporte de la sustancia ilícita y establecer la situación jurídica de los detenidos.

La Armada señaló que el resultado operacional afecta las capacidades logísticas de las estructuras dedicadas al narcotráfico, en el marco de las acciones de control que adelanta la institución en las aguas del Pacífico colombiano.

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Armada destacó el trabajo de inteligencia

La institución destacó que la operación fue posible gracias al trabajo de Inteligencia Naval y al apoyo de la JIATFS del U.S. Southern Command, cuya información permitió advertir sobre el desplazamiento de la embarcación.

La Armada indicó que este tipo de operaciones hacen parte de las acciones que desarrolla para proteger los espacios marítimos colombianos y enfrentar las actividades ilícitas que buscan utilizar el Pacífico para el transporte de drogas.

La sustancia encontrada en la embarcación fue identificada como clorhidrato de cocaína. - crédito Armada de Colombia

Otro operativo contra las economías ilegales

El resultado de la Armada se conoció en medio de otros procedimientos realizados recientemente por las autoridades contra actividades relacionadas con economías ilegales en diferentes regiones del país.

En Antioquia, la Policía informó sobre la incautación de $730 millones en efectivo y la captura de dos hombres durante un procedimiento de control realizado en una carretera de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo.

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Según la información conocida por El Tiempo, el operativo estuvo precedido por labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento sobre corredores considerados estratégicos. Durante la inspección de un vehículo tipo campero, los uniformados encontraron el dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los dos ocupantes fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto Triunfo, donde deberán responder por el presunto delito de lavado de activos. Además, el vehículo fue inmovilizado.

La Policía Nacional incautó $730 millones en efectivo durante un procedimiento de control en una carretera de Doradal, Antioquia. - crédito Colprensa.

La Policía indicó que, de acuerdo con información de inteligencia, el corredor donde se realizó el procedimiento sería utilizado para el transporte de recursos y mercancías presuntamente vinculados con actividades de minería ilegal, particularmente en desplazamientos entre Antioquia y Tolima, con destino hacia el municipio de Ataco.

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Este procedimiento se realizó mientras la Policía mantiene dispositivos en las carreteras para acompañar las caravanas humanitarias que transportan ayudas a las comunidades afectadas por el terremoto, según explicó la institución.