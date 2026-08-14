Diablos Rojos caen ante Guerreros en el Juego 5 y comprometen su bicampeonato en la LMB

El equipo de la capital mexicana se encuentra en grave riesgo de quedar fuera de las finales en este 2026. (TW Diablos Rojos)

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La novena de los Diablos Rojos del México se encuentra contra las cuerdas y al borde de la eliminación en el arranque de la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2026.

En un vibrante quinto capítulo disputado sobre el césped del Estadio Yu’Va, los Guerreros de Oaxaca impusieron condiciones al derrotar 5-3 al conjunto escarlata, tomando una ventaja crítica de 3-2 en el primer cruce de playoffs y quedando a un solo triunfo de descarrilar la defensa del título del vigente campeón.

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

El buen funcionamiento de los sureños

El enfrentamiento estuvo marcado por la efectividad de la ofensiva oaxaqueña en momentos de máxima presión y por una labor monticular oportunista que logró apagar los intentos de rebelión de la artillería capitalina. Los bélicos tomaron el control del juego desde la parte baja de la segunda entrada gracias a un batazo profundo de Ricardo Valenzuela que remolcó a Juan Santana y Juniel Querecuto, colocando la pizarra 2-0 a favor de la localía.

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A pesar de que el México logró meterse en el marcador en el tercer episodio con una carrera impulsada por Carlos Sepúlveda, la respuesta bélica no se hizo esperar. En el cuarto inning, un oportuno doblete de Luis Barrera amplió la diferencia para los oaxaqueños al llevar dos anotaciones más al plato. Los Diablos intentaron apretar el juego en la quinta entrada mediante un imparable productor de Robinson Canó y un sencillo remolcador de Julián Ornelas que acercó a la visita 4-3, pero el bullpen de la tribu logró contener el embate.

Para el séptimo tramo, Juan Santana impulsó la quinta carrera de Oaxaca que selló el definitivo 5-3. En el último capítulo, el relevista Enderson Franco cerró la puerta de forma categórica, logrando los tres outs necesarios con un doble play incluido para apuntarse el salvamento y dejar a los Pingos sin margen de error para el resto de la serie.

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La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

El historial de la serie: De la remontada épica al dominio bélico

Para entender el dramatismo que rodea esta eliminatoria de playoffs de la Temporada 2026, es necesario repasar cómo se ha desarrollado esta intensa batalla juego por juego entre dos de los grandes rivales de la Zona Sur:

Juego 1 (Ciudad de México): La serie abrió de forma espectacular en el Estadio Alfredo Harp Helú. Tras haber estado abajo en la pizarra 11-4, los Diablos Rojos orquestaron una remontada épica gracias a un rally de seis carreras sin respuesta y la figura de Robinson Canó, imponiéndose finalmente con un abultado marcador de 13-11 a favor de los capitalinos para tomar la delantera inicial.

Juego 2 (Ciudad de México): Los Guerreros reaccionaron de inmediato en la capital para igualar el compromiso. Con un sólido trabajo de su pitcheo abridor y una ofensiva oportuna, la escuadra oaxaqueña maniató a los bates escarlatas para llevarse el triunfo 6-1 e irse a casa con la serie empatada.

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

Juego 3 (Oaxaca): En el primer duelo disputado en el Estadio Yu’Va, el México volvió a tomar el control de la eliminatoria. La ofensiva roja descifró los lanzamientos rivales y sacó un triunfo fundamental en calidad de visitante con pizarra de 6-3 , devolviéndole la ventaja parcial a los dirigidos por la directiva escarlata.

Juego 4 (Oaxaca): La respuesta de los bélicos fue contundente. Oaxaca desató una auténtica paliza de 14 imparables que incluyó un mortífero rally de siete carreras en la segunda entrada y cuatro anotaciones más en el quinto episodio. Con una labor destacada del abridor Radhamés Liz, los locales se impusieron con un aplastante 12-3 para nivelar la serie a dos victorias por bando.

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

Obligados a ganar en el Alfredo Harp Helú

Con la derrota sufrida en el Juego 5, la escuadra capitalina consumó un balance negativo en su visita a territorio oaxaqueño y viaja de regreso a la Ciudad de México sin margen de maniobra.

La serie regresará al Estadio Alfredo Harp Helú para la disputa del Juego 6, donde los Diablos Rojos necesitarán hacer valer su localía a toda costa para forzar un definitivo séptimo encuentro y mantener con vida sus aspiraciones de lograr un histórico tricampeonato.

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