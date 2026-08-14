Organismos de socorro confirmaron que hay tres personas con vida bajo los escombros de un edifico en Cali, más de 100 horas después del terremoto en Colombia

Los organismos de socorro confirmaron que al menos tres personas siguen con vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali, cuatro días después del terremoto de 7,4 - crédito @personeriacali/X

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Los organismos de socorro confirmaron en la mañana del viernes 14 de agosto que al menos tres personas siguen con vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali, cuatro días después del terremoto de 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, en una operación de rescate condicionada por el riesgo de colapso de una estructura vecina.

El nuevo balance de la emergencia en la ciudad elevó a 96 el número de fallecidos, de acuerdo con la consolidación de datos del CTI citada por las autoridades de Cali. El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, dijo que esa cifra corresponde a un análisis de datos realizado por ese organismo.

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La confirmación sobre posibles sobrevivientes en el edificio Vanessa fue informada por la Personería de Cali, que pidió mantener despejada la zona para no obstaculizar el trabajo de los rescatistas. El edificio está ubicado en el sur de la ciudad, en el barrio Los Cámbulos.

La Personería de Cali pidió mantener despejada la zona del edificio Vanessa para no obstaculizar el trabajo de los rescatistas en el sur de la ciudad - crédito @personeriacali/X

“Confirman organismos de socorro que, por lo menos, hay tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa, ubicado en la calle 9A con carrera 44, en el sur de Cali. En este momento es fundamental permitir el trabajo de los organismos de socorro, mantener despejada la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. La esperanza está puesta en que las labores de rescate permitan encontrarlas y rescatarlas con vida”, señaló el Ministerio Público en una publicación en X.

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La operación en el edificio Vanessa depende de la estabilidad del Laureles

Los organismos de socorro detectaron señales de vida en el edificio Vanessa mediante una voz de auxilio y respuestas con golpes sobre el material - crédito @personeriacali/X

La búsqueda en el Vanessa se mantiene desde el lunes 10 de agosto, cuando el sismo provocó el colapso total de la estructura. En ese punto trabajan bomberos, equipos con perros entrenados y maquinaria pesada para remover grandes bloques de concreto.

En diálogo con La FM, el personero de Cali Gerardo Mendoza explicó que los organismos de socorro detectaron señales que apuntan a la presencia de tres personas atrapadas. Según relató, especialistas en sonido identificaron una voz de auxilio y respuestas mediante golpes sobre material.

“Logré identificar una voz de auxilio y tres respuestas de tocar material. Eso significa que hay posible vida y, por lo tanto, mientras haya vida, hay que seguir con esas esperanzas de privilegiar la misma, procediendo con el rescate”, dijo Mendoza al medio.

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El funcionario agregó que también percibieron otros ruidos en medio de la inspección acústica. “Se escucha una voz, un pito de un carro y también el sonido de pegarle a un material como en respuesta y una señal de que hay alguien”, indicó.

Sin embargo, la continuidad de las labores depende de la evaluación sobre el edificio Laureles, contiguo al Vanessa, que presenta una amenaza de colapso. Ingenieros de la Secretaría de Gestión del Riesgo y de la administración distrital se desplazaron al lugar para examinar la estructura con drones y determinar si existen condiciones seguras para intervenir.

Mendoza explicó que el protocolo exige establecer primero el nivel de riesgo del inmueble vecino. “El protocolo es determinar el nivel de riesgo del edificio contiguo. El edificio amenaza con colapsar”, afirmó.

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Según el personero, los ingenieros advirtieron que un desplazamiento de apenas 5 milímetros obligaría a suspender las acciones de socorro. La evaluación preliminar indica además que el Laureles tendría un riesgo de colapso del 80%.

Cali reporta 1.400 estructuras afectadas y 89 colapsadas

Cali reporta 1.400 estructuras afectadas y 89 colapsadas, mientras las autoridades mantienen la búsqueda en Cuarto de Legua y en el edificio María Elvira Lloreda - crédito Sergio Acero/Reuters

Ricardo Peñuela informó que hasta ahora hay 1.400 estructuras afectadas en Cali y que esa cifra seguirá aumentando a medida que avancen las verificaciones técnicas. Dentro de ese total, las autoridades han identificado 89 estructuras colapsadas.

De esos inmuebles, 46 presentan colapso total y el resto colapso parcial, según el funcionario. Los equipos técnicos siguen inspeccionando las edificaciones en las zonas impactadas para establecer la magnitud de los daños.

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En el barrio Cuarto de Legua, las labores de búsqueda continúan en construcciones con afectaciones graves. Allí fueron halladas recientemente tres mujeres que permanecían desaparecidas en el edificio María Elvira Lloreda.

En ese sector, las autoridades han localizado ocho cuerpos y han rescatado con vida a una persona desde el pasado lunes. Mientras se define si es posible avanzar sobre el Vanessa, el personero dijo, citado por el medio, que permanecerá en el sitio hasta que los ingenieros entreguen sus conclusiones sobre la intervención.