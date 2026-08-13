Depresión tropical Ocho-E se intensifica a tormenta tropical Hernan en el océano Pacífico: ¿Tocará tierras mexicanas?

La tormenta tropical está ubicada aproximadamente a 2 mil 350 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, una distancia considerable respecto de las costas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La depresión tropical Ocho-E se intensificó durante la madrugada de este jueves 13 de agosto y dio origen a la tormenta tropical Hernan en aguas del océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque el ciclón desarrolló vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, se encuentra muy lejos de las costas nacionales y continúa desplazándose hacia el oeste. Por esta razón, las autoridades meteorológicas descartaron que genere efectos en México.

El pronóstico también indica que Hernan tendrá una vida corta como tormenta tropical. Durante las siguientes horas comenzará a perder fuerza y podría degradarse nuevamente a depresión tropical el viernes 14 de agosto, antes de convertirse en un sistema postropical.

PUBLICIDAD

🌀La #DepresiónTropical Ocho-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Hernan en el océano #Pacífico. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/cypNs5rnQF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Hernan?

En su aviso número 2, emitido a las 03:15 horas de este jueves, el SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que el centro de Hernan se encontraba cerca de la latitud 18.1 grados norte y longitud 131.9 grados oeste.

La tormenta tropical estaba ubicada aproximadamente a 2 mil 350 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, una distancia considerable respecto de las costas mexicanas.

Hernan presentaba las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora .

Rachas de hasta 85 kilómetros por hora .

Presión mínima central de mil 6 hectopascales .

Desplazamiento hacia el oeste, con rumbo de 270 grados.

Velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora.

Horas antes, cuando todavía era identificada como depresión tropical Ocho-E, el sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora y tenía vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Su fortalecimiento permitió que alcanzara la categoría de tormenta tropical y recibiera el nombre de Hernan, aunque este cambio no modificó el nivel de riesgo para el territorio nacional.

¿La tormenta tropical Hernan tocará tierra en México?

No. De acuerdo con la trayectoria prevista por el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Hernan no se dirige hacia México y tampoco se espera que toque tierra en alguna entidad del país.

El fenómeno continuará moviéndose sobre aguas abiertas del océano Pacífico, cada vez más lejos de la península de Baja California. Debido a esta trayectoria y a su distancia, el organismo indicó de manera puntual que Hernan no representa peligro para el territorio nacional.

PUBLICIDAD

El sistema tampoco generará lluvias, viento fuerte, oleaje elevado u otros efectos meteorológicos en las costas mexicanas durante las próximas 24 horas.

Por ello, el SMN no emitió recomendaciones especiales para la población, las embarcaciones o las autoridades de Protección Civil. La vigilancia continuará como parte del seguimiento habitual de los ciclones tropicales que se desarrollan en el Pacífico.

Hernan perderá fuerza durante las próximas horas

El pronóstico oficial anticipa que Hernan mantendrá por algunas horas la categoría de tormenta tropical. Para el mediodía de este jueves 13 de agosto, su centro se ubicaría a unos 2 mil 50 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Durante las primeras horas del viernes 14 de agosto, el ciclón todavía conservaría la categoría de tormenta tropical y estaría a aproximadamente 2 mil 130 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

Sin embargo, hacia el mediodía del viernes comenzaría a debilitarse. El sistema podría convertirse nuevamente en depresión tropical, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

El debilitamiento continuaría durante la noche del viernes. Para las 00:00 horas del sábado 15 de agosto, Hernan estaría clasificado como ciclón postropical o sistema de remanentes, a alrededor de 2 mil 340 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

PUBLICIDAD

La trayectoria pronosticada contempla que sus remanentes sigan avanzando hacia el oeste-suroeste:

El sábado 15 de agosto se localizarían a unos 2 mil 510 kilómetros de Punta Eugenia.

Para las primeras horas del domingo 16 de agosto estarían a aproximadamente 2 mil 665 kilómetros de ese punto.

Sus vientos disminuirían progresivamente hasta alcanzar cerca de 40 kilómetros por hora, con rachas de 55 kilómetros por hora.

SMN mantendrá vigilancia sobre la evolución de Hernan

A pesar de que el fenómeno no amenaza las costas mexicanas, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo de su desplazamiento e intensidad hasta que pierda sus características tropicales.

El organismo informó que el siguiente aviso sobre Hernan sería publicado a las 15:15 horas de este jueves 13 de agosto, tiempo del centro de México, o antes en caso de que se presentaran cambios significativos.

Por ahora, el escenario previsto indica que la tormenta tropical continuará alejándose del país y se debilitará sobre el océano Pacífico, sin tocar tierras mexicanas ni provocar condiciones meteorológicas adversas en el territorio nacional.

PUBLICIDAD