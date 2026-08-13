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Yanet García usa parches para las ojeras en La Casa de los Famosos: ¿Qué pasa si los dejas demasiado tiempo?

Puede favorecer la hidratación y suavizar temporalmente las líneas de expresión, pero prolongar su uso podría irritar

Puede favorecer la hidratación y suavizar temporalmente las líneas de expresión, pero prolongar su uso podría irritar
Puede favorecer la hidratación y suavizar temporalmente las líneas de expresión, pero prolongar su uso podría irritar
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Desde el inicio de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Yanet García ha llamado la atención por aparecer frecuentemente con parches debajo de los ojos. Sin importar el momento del día, este accesorio se ha convertido en una parte habitual de su imagen dentro del reality show.

La escena ha despertado una pregunta entre quienes también utilizan este producto como parte de su rutina de belleza: ¿qué pasa si los parches de silicona para los ojos se dejan puestos durante demasiado tiempo?

Aunque estos productos no son tóxicos y pueden ofrecer beneficios visibles antes del maquillaje, utilizarlos por más horas de las indicadas no necesariamente mejora sus resultados.

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Por el contrario, el uso excesivo podría provocar irritación, dermatitis o resequedad, especialmente porque la piel que rodea los ojos es más delicada que la de otras zonas del rostro.

¿Qué son los parches de silicona para los ojos?

Los parches de silicona para las ojeras son bandas reutilizables que se colocan sobre el contorno ocular. Su principal función es potenciar el efecto de una crema o un sérum aplicado previamente.

La silicona crea una barrera oclusiva sobre la piel que ayuda a evitar que el producto se evapore con rapidez. Gracias a este efecto, los ingredientes permanecen en contacto con la zona durante más tiempo y pueden favorecer una hidratación más intensa.

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Yanet García ha llamado la atención por el uso frecuente de parches para el contorno de ojos en La Casa de los Famosos. Especialistas recomiendan respetar el tiempo indicado para evitar irritación o resequedad
Yanet García ha llamado la atención por el uso frecuente de parches para el contorno de ojos en La Casa de los Famosos. Especialistas recomiendan respetar el tiempo indicado para evitar irritación o resequedad

Además, los parches pueden ayudar a disminuir temporalmente la apariencia de hinchazón y a suavizar las líneas de expresión. Por esta razón, algunas personas los usan antes de maquillarse, pues dejan el contorno de ojos con una apariencia más lisa, fresca e hidratada.

Sin embargo, que los parches sean reutilizables o ayuden a conservar la humedad no significa que deban llevarse puestos durante todo el día.

¿Qué pasa si dejas los parches demasiado tiempo?

El efecto oclusivo de los parches puede ser útil cuando se respetan las instrucciones de uso. El problema aparece cuando permanecen sobre la piel durante más tiempo del recomendado por la marca o por un especialista.

La barrera creada por la silicona mantiene la humedad y reduce la evaporación, pero una exposición demasiado prolongada podría alterar la piel sensible del contorno de ojos. Entre las posibles consecuencias se encuentran la irritación, el enrojecimiento o la aparición de dermatitis.

También es importante considerar que dejar los parches puestos durante más horas no produce una hidratación ilimitada. Cuando se trata de parches que contienen o retienen producto hidratante, estos pueden secarse con el paso del tiempo. En lugar de continuar aportando humedad, podrían terminar favoreciendo la resequedad de la zona.

Por esta razón, prolongar su uso no necesariamente mejora los beneficios iniciales. Incluso podría generar el efecto contrario al que se busca: un contorno ocular irritado, incómodo o más seco.

¿Cuánto tiempo deben utilizarse?

El tiempo adecuado depende del tipo de parche, del producto aplicado y de las indicaciones del fabricante. No todos están diseñados con los mismos materiales ni funcionan de la misma manera, por lo que es fundamental revisar las instrucciones del empaque.

Si los parches se utilizan junto con una crema o un sérum, también es recomendable verificar que el producto sea apto para el contorno de ojos. En caso de sentir ardor, comezón, enrojecimiento o cualquier otra molestia, lo prudente es retirarlos.

La piel debajo de los ojos es particularmente sensible, así que dejarlos puestos durante más tiempo no garantiza mejores resultados.

Yanet García ha llamado la atención por el uso frecuente de parches para el contorno de ojos en La Casa de los Famosos. Especialistas recomiendan respetar el tiempo indicado para evitar irritación o resequedad
Yanet García ha llamado la atención por el uso frecuente de parches para el contorno de ojos en La Casa de los Famosos. Especialistas recomiendan respetar el tiempo indicado para evitar irritación o resequedad

El hábito de Yanet García que genera dudas

El uso constante de parches por parte de Yanet García en La Casa de los Famosos no permite asegurar que ya presente algún problema en la piel. Sin embargo, su aparición frecuente con ellos sirve para recordar que los productos de belleza también deben emplearse siguiendo sus instrucciones.

Los parches de silicona pueden ser aliados para hidratar temporalmente el contorno de ojos, disminuir la apariencia de hinchazón y preparar la piel antes del maquillaje. La clave está en no exceder el tiempo recomendado.

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