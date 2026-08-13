Por nuevo temblor, ordenaron evacuar edificaciones en Cali y Manizales: son varios los sismos este jueves 13 de agosto en Colombia

Se han reportado cuatro sismos que provocaron sustos entre los pobladores de Chocó, Caldas y Valle del Cauca - créditos @sgcol/X | Luis Acosta / AFP

Guardar

Un nuevo sismo de 4.2 que se reportó la mañana del jueves 13 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y mismo lugar en el que se desecadenó el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto, generó minutos de pánico entre los ciudadanos de algunos puntos en Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).

Este nuevo evento sísmico provocó que cientos de pobladores en ambas ciudades capitales ubicados en edificaciones tuviera que evacuar de inmediato.

A través de algunas publicaciones en redes sociales, usuarios confirmaron que sintieron el movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se produjo a las 9:42 a. m. a una profundidad de 95 kilómetros, y los municipios más cercanos al epicentro fueron San José Del Palmar (Chocó) a 20 km; El Cairo (Valle Del Cauca) a 23 km; y Nóvita (Chocó) a 25 km.

PUBLICIDAD

crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Ese mismo día se registró dos sismos: uno en la madrugada y el otro al amanecer del jueves, tres días después del terremoto de 7.4 del lunes 10 que sacudió a Colombia, mientras los protocolos de emergencia siguen activos por la posibilidad de nuevos movimientos y por un balance nacional que ya asciende a 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

El dato más amplio de la emergencia muestra que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Gobierno nacional, ya fueron rescatadas 335 personas de los escombros y persisten daños en infraestructura crítica, centros educativos y de salud, servicios públicos y redes viales.

PUBLICIDAD

En paralelo, el consolidado territorial reporta 220 estructuras colapsadas, 1.604 viviendas destruidas, 4.048 viviendas averiadas y 719 estructuras con daños parciales.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el primero de los sismos del jueves fue confirmado minutos después de la medianoche. El segundo ocurrió a las 6:22, con magnitud de 3.6, a 14 km de Nóvita, en Chocó, y a una profundidad de 94 km.

Horas más tarde, a las 9:42, se registró otro movimiento telúrico de 4.2 a 20 km de San José del Palmar, con una profundidad de 95 km. La zona sigue bajo tensión desde el terremoto del lunes, cuyo epicentro estuvo en ese municipio.

PUBLICIDAD

Los habitantes de San José del Palmar, Sipí, Nóvita, Istmina y localidades de las zonas del Litoral y Medio San Juan continúan en estado de temor mientras avanzan las labores de emergencia y siguen llegando donaciones. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, informó el miércoles 12 de agosto que ya no se reportaban personas atrapadas entre los escombros dejados por el sismo en el departamento.